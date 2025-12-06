Cristiano Ronaldo entra en el negocio de la IA: anuncia inversión en Perplexity

La alianza entre Ronaldo y Perplexity incluye el lanzamiento de una experiencia interactiva global para fanáticos del jugador y usuarios de la plataforma. (Composición Infobae)

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más influyentes del deporte mundial, ha dado un paso decisivo hacia el sector tecnológico mediante su inversión en Perplexity, una startup de inteligencia artificial con sede en San Francisco.

El futbolista portugués comunicó la operación en sus redes sociales y destacó la importancia de la curiosidad y la innovación en su trayectoria. La alianza implica el lanzamiento de una experiencia interactiva global para sus seguidores, lo que consolida la entrada de Ronaldo en el competitivo mundo de la IA.

“La curiosidad es un requisito para la grandeza. Ganas cuando te planteas nuevas preguntas cada día. Por eso me enorgullece anunciar mi inversión en Perplexity”, escribió en su cuenta de X.

“Perplexity está impulsando la curiosidad del mundo y juntos inspiraremos a todos a plantear preguntas más ambiciosas”, agregó.

Anuncio de Cristiano Ronaldo. (X)

Aunque no se han revelado los detalles financieros ni las condiciones de la inversión, la participación del delantero representa un respaldo relevante para Perplexity, que se posiciona como un motor de búsqueda inteligente con capacidad de competir con gigantes como Google y OpenAI.

La empresa confirmó la colaboración a través de un comunicado, subrayando que la relación con el futbolista va más allá de un patrocinio y que Ronaldo utiliza habitualmente la plataforma. Según la compañía, la decisión refleja la convicción de que una IA confiable se ha convertido en una herramienta esencial en la preparación de los mejores atletas, al facilitar la transición de la información a la acción en momentos clave.

Perplexity, fundada en 2022, ha tenido un crecimiento acelerado en el sector de la inteligencia artificial. Su motor de búsqueda, con funciones avanzadas de investigación, síntesis y diálogo en lenguaje natural, alcanza aproximadamente veintidós millones de usuarios activos mensuales y cerca de 120 millones de visitantes globales por periodo.

En el último año, la empresa generó ingresos de unos USD 80 millones y logró una valoración estimada de USD 20.000 millones tras una ronda de financiación de USD 200 millones en septiembre de 2025. La compañía ha ampliado su oferta con herramientas empresariales, suscripciones de pago y una presencia internacional creciente, impulsada por la demanda de alternativas a los buscadores tradicionales.

Aunque no se revelaron cifras, la participación del delantero en Perplexity es vista como un respaldo estratégico a la empresa, que busca competir con gigantes como Google y OpenAI. (Reuters)

La afinidad de Ronaldo con Perplexity se inició meses antes del anuncio de la inversión, cuando el delantero del Al-Nassr mencionó públicamente que utilizó la plataforma para preparar el discurso con el que recibió el Premio de Prestigio en los Portugal Football Globes. En esa oportunidad, recomendó la herramienta a sus seguidores y reconoció su utilidad para elaborar mensajes relevantes. Este vínculo personal influyó de manera decisiva en la formalización de la inversión y la alianza global.

Como parte de la colaboración, Perplexity presentó Perplexity X CR7, una experiencia interactiva que permite a los usuarios explorar datos sobre la carrera de Ronaldo, acceder a imágenes exclusivas y revivir algunos de sus goles más emblemáticos. La empresa prevé ampliar el catálogo de contenidos y productos especiales durante la vigencia de la asociación, con el objetivo de ofrecer nuevas formas de conexión entre el futbolista y sus seguidores.

La incursión del delantero en Perplexity representa un cambio en su historial inversor. Hasta ahora, el portugués había centrado sus inversiones en Portugal, en negocios de menor escala como la adquisición del Lisboa Racket Center en 2024, una cadena hotelera, gimnasios y un grupo mediático. Con un patrimonio estimado en USD 1.400 millones, esta operación constituye su apuesta más visible y ambiciosa en el ámbito tecnológico internacional.

El impulso de la inteligencia artificial ha despertado el interés de inversores y analistas, que reconocen su impacto transformador en la economía global. Sin embargo, algunos expertos advierten sobre el riesgo de una burbuja financiera, alimentada por el interés en un reducido grupo de empresas del sector. Un colapso podría acarrear consecuencias superiores a las de la crisis tecnológica de los años noventa.

Perplexity registró ingresos estimados en USD 80 millones y alcanzó una valoración de USD 20.000 millones tras una reciente ronda de financiación. (Reuters)

En fechas recientes, la figura de Ronaldo también generó atención mediática tras su encuentro con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington. Aunque no se han divulgado detalles sobre la conversación, surgieron especulaciones en redes sociales acerca de posibles vínculos comerciales o promocionales, sin que hasta ahora se haya confirmado relación alguna con la inversión en Perplexity.

La apuesta de Ronaldo por la inteligencia artificial refleja su convicción de que la búsqueda constante de nuevas preguntas y desafíos es fundamental para lograr la excelencia, tanto en el deporte como en los negocios.