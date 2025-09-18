Cristiano Ronaldo y sus inversiones en tecnología: desde apps hasta dispositivos de fitness

Estas son las principales inversiones de Cristiano Ronaldo en tecnología. (Reuters)

Cristiano Ronaldo ha incursionado en el mundo empresarial con inversiones orientadas al sector tecnológico, principalmente en el ámbito de la salud y el bienestar. El futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudí, conocido globalmente por sus logros deportivos, también ha enfocado su interés en proyectos que integran tecnología de punta y hábitos de alto rendimiento. Esta tendencia lo ha posicionado como un referente, no solo en el campo deportivo, sino también como emprendedor en soluciones digitales y dispositivos avanzados.

En los últimos años, ‘CR7′ ha incidido directamente en el desarrollo de nuevos productos y plataformas, en las que ha identificado oportunidades para optimizar el rendimiento físico y acercar herramientas de bienestar a un público amplio. Sus inversiones reflejan una estrategia que combina su experiencia profesional con un seguimiento cercano a la evolución de tecnologías para la salud. El impacto de sus decisiones se observa tanto en alianzas estratégicas con empresas consolidadas como en la creación de iniciativas propias.

El portafolio tecnológico del jugador incluye la colaboración en la compañía brasileña AVA CR7, la entrada como inversor en el gigante estadounidense Whoop y el lanzamiento de la aplicación digital ERAKULIS. Cada caso ilustra una faceta diferente del interés de Ronaldo por la innovación y la personalización de soluciones de fitness y bienestar, con un enfoque global y participación activa en todos los procesos.

AVA CR7: innovación en dispositivos de recuperación física

Cristiano Ronaldo usa uno de los productos de AVACR7. (Instagram)

En 2023, Cristiano Ronaldo se unió como socio a AVA Nutri, firma brasileña de tecnología en fitness, que desde entonces adoptó el nombre AVA CR7. Según detalló Lance, la relación se inició tras un contacto directo entre el equipo del futbolista y Rodrigo Santana, fundador de la compañía.

El interés de Ronaldo por la tecnología aplicada al rendimiento lo llevó a colaborar activamente en el proceso de desarrollo de equipos, aportando ideas y sugerencias que se tradujeron en productos como Cryo Sports y AVA Boots. Santana describió el aporte de Ronaldo como el de un estudioso incansable, involucrado en la innovación y en la búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades del alto rendimiento deportivo. El delantero participa semanalmente en el intercambio de información, impulsando avances en los dispositivos.

Whoop: apuesta por la tecnología portátil y la salud digital

Pulsera de Whoop diseñada en alusión a 'CR7'. (Instagram)

La inversión de Cristiano Ronaldo en la empresa estadounidense Whoop refuerza su interés por la tecnología vinculada al control y la mejora del bienestar. De acuerdo con Mercado Fitness, Ronaldo se integró como inversor y embajador de la marca, conocida por sus pulseras inteligentes y su plataforma de seguimiento biométrico.

El CEO de Whoop, Will Ahmed, subrayó que la participación de Ronaldo representa una de las inyecciones de capital más relevantes para la compañía, que amplió su presencia hacia regiones como el Consejo de Cooperación del Golfo. Con esta inversión, la empresa apunta al desarrollo de nuevos productos y a una mayor personalización de los servicios para sus usuarios en mercados emergentes como Brasil, India y México. La expansión contempla la integración de idiomas adicionales y nuevas opciones de soporte.

ERAKULIS: plataforma digital integral para el bienestar personal

Imagen promocional de CR7 y su app de salud ERAKULIS. (Erakulis.com)

El lanzamiento de la aplicación ERAKULIS marca el ingreso directo de Cristiano Ronaldo al competitivo sector del bienestar digital. Esta app ofrece planes personalizados de entrenamiento, nutrición, recetas y asesoramiento profesional, así como herramientas de apoyo mental y recursos de gamificación.

Ronaldo explicó que el objetivo es integrar en ERAKULIS los valores de disciplina y equilibrio que marcaron su carrera, trasladándolos a una experiencia digital accesible para el público general. La plataforma, disponible tanto para dispositivos móviles como de escritorio, abre sus servicios con una suscripción mensual y se prepara para competir con otras aplicaciones globales del rubro, como Centr.