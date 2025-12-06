Black Friday y Cyber Monday 2025 dejaron ventas por encima de 2,6 billones de pesos en Colombia

El Black Friday y el Cyber Monday movieron más de 2,6 billones de pesos en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Black Friday y Cyber Monday generaron ventas superiores a 2,6 billones de pesos en Colombia y registraron más de 15,8 millones de transacciones electrónicas, según datos de Credibanco.

El análisis señala que esto representó un crecimiento del 17% en facturación y un 20% en el número de transacciones respecto al mismo periodo de 2024. El valor promedio por compra se ubicó en 166.000 pesos, lo que implica una disminución interanual del 2%.

La venta presente (transacciones que se realizan en puntos de venta físicos) se consolidó como el principal motor del gasto, aportando cerca del 70% del total en ambos años y mostrando un crecimiento del 20%.

La facturación creció 17% y las transacciones aumentaron 20% frente al mismo periodo de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la venta no presente (comercio electrónico) también avanzó, con incrementos de doble dígito (+12%), lo que confirma que el consumidor colombiano combina cada vez más las compras en tiendas físicas con las transacciones digitales.

“Los resultados de Black Friday y Cyber Monday 2025 confirman que la digitalización del comercio colombiano ya no es una promesa, sino una realidad sostenida. Este desempeño reafirma el papel de los pagos electrónicos como motor de crecimiento y evidencia la confianza de los consumidores en experiencias seguras y eficientes”, sostuvo Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.

Cuáles son las categorías que más ventas registraron

Durante las jornadas de Black Friday y Cyber Monday en Colombia, las categorías con mayor participación en ventas fueron la ropa familiar, que representó el 11% del total, seguida por supermercados y tiendas de alimentos, cada una con un 8%.

Las ventas digitales (no presentes) también subieron con un incremento de 12%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estaciones de servicio alcanzaron un 7% de participación, mientras que los grandes almacenes, las aerolíneas y las agencias de viaje registraron un 4% cada una.

Entre los sectores que reportaron mayores crecimientos destacan las estaciones de servicio, que aumentaron sus ventas en un 61% respecto al periodo anterior, y las aerolíneas, cuya facturación creció un 38%.

En cuanto al valor promedio de las compras, las aerolíneas se ubicaron entre las categorías con los tickets más elevados, con un gasto promedio de 845.000 pesos, mientras que las agencias de viaje alcanzaron los 1,2 millones de pesos por transacción.

La ropa familiar fue la categoría con mayor participación en ventas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos resultados reflejan una alta demanda tanto en productos de consumo cotidiano como en servicios asociados al transporte y el turismo, evidenciando que, durante estos eventos comerciales, los consumidores colombianos diversifican sus compras entre artículos indispensables y planes para viajes futuros.

Cuáles fueron las diferencias entre Black Friday y Cyber Monday

El análisis de las jornadas de Black Friday y Cyber Monday en Colombia revela diferencias notables en el comportamiento de los consumidores, el volumen de ventas y la preferencia por canales de compra.

Durante el Black Friday, celebrado entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre, la facturación superó los 2 billones de pesos, reflejando un crecimiento del 17% en ventas y un 19% en el número de transacciones respecto al año anterior.

El ticket promedio fue de 167.000 pesos, destacándose el viernes como el día de mayor actividad, ya que concentró el 39% de la facturación total y registró el mayor valor promedio de compra, con 193.000 pesos.

Las estaciones de servicio fueron las que más crecieron, con un alza del 61%. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Cyber Monday, realizado el 1 de diciembre, también mostró incrementos significativos, con un aumento del 17% en facturación y del 24% en transacciones.

Sin embargo, el ticket promedio fue ligeramente inferior al del Black Friday, ubicándose en 163.000 pesos, lo que representa una caída del 5% respecto a 2024.

En relación con los canales de pago, el Black Friday se caracterizó por una mayor participación de las compras presenciales, con un 73% de las ventas realizadas en puntos físicos y un 27% a través del comercio electrónico.

En contraste, el Cyber Monday registró una mayor preferencia por las transacciones digitales, ya que el 37% de las ventas se realizaron mediante e-commerce, confirmando la tendencia a aprovechar ofertas a través de plataformas en línea en esta jornada específica.