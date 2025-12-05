Sorteo del Mundial 2026: a qué hora, dónde verlo y más preguntas trend en Google

El sorteo de la Copa Mundial 2026 genera gran expectativa y se refleja en el aumento de búsquedas en Google, donde los usuarios consultan la fecha y el horario del evento.
La ceremonia de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C., Estados Unidos, a las 12:00 (EST).
Esta edición será histórica, ya que por primera vez participarán 48 equipos en un formato inédito, lo que incrementa el interés por la presencia de selecciones debutantes y el regreso de otras tras décadas de ausencia.
Todas las miradas estarán puestas en Argentina, que buscará revalidar el título obtenido en 2022 con Lionel Messi como figura.
Entre los momentos destacados, se encuentra la expectativa por conocer el sorteo, que definirá los rivales de cada selección y marcará el inicio de una nueva etapa en la historia de la Copa del Mundo.
A continuación, algunas de las preguntas más frecuentes en Google respecto al sorteo de la Copa Mundial 2026:
A qué horas es el sorteo de la Copa Mundial 2026 por país
- México (CDMX – CST, UTC-6): 11:00
- Colombia (UTC-5): 12:00
- Perú (UTC-5): 12:00
- Argentina (UTC-3): 14:00
- España (CET, UTC-1): 18:00
Dónde ver el sorteo de la Copa Mundial 2026
Para seguir el sorteo de la Copa Mundial 2026, los usuarios pueden acceder al sitio oficial del torneo. La transmisión en vivo estará disponible en el portal web de la FIFA y en sus redes sociales. Además, la organización recoge que algunos de los canales autorizados para ver la transmisión oficial son:
- Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports, FIFA+ y Disney+.
- España: RTVE, Gol y FIFA+.
De este modo, quienes deseen ver el sorteo podrán elegir entre diversas opciones para no perderse ningún detalle del evento.
Cuáles son los bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026
Los bombos del sorteo de la Copa Mundial 2026 agrupan a las selecciones participantes según criterios de clasificación y ranking. En esta ocasión, están organizados de la siguiente manera:
Bombo 1:
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2:
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3:
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4:
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelandia
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
- Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda
- R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica
- Iraq/Bolivia/Suriname
Cuál es el formato del sorteo de la Copa Mundial 2026
El formato del sorteo de la Copa Mundial 2026 presenta varias novedades y una organización meticulosa. En primer término, se extraerán las bolillas de los tres países organizadores, cuyos lugares ya están definidos: México integrará el Grupo A, Canadá estará en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.
Luego se asignarán los otros nueve cabezas de serie, con una particularidad relevante: España y Argentina, las dos mejores selecciones según el ranking mundial, quedarán en lados opuestos del cuadro.
De este modo, si ambas finalizan como líderes en sus grupos, solo podrán enfrentarse en la final, de acuerdo con la intención de la FIFA. Lo mismo ocurrirá con Francia e Inglaterra, terceras y cuartas del escalafón.
Una vez definidos las cabezas de serie, se sorteará el Bombo 2, compuesto por otras doce selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.
La FIFA estableció que no puede haber dos equipos de la misma confederación en un grupo, salvo la UEFA, debido a la alta representación europea. Así, todos los grupos tendrán al menos un equipo europeo, sin exceder dos por zona.
El proceso se repetirá para el Bombo 3 y el Bombo 4, que incluirán a las selecciones con menor ranking y los clasificados vía repechaje, donde cuatro plazas serán europeas.
A diferencia de ediciones anteriores, ya no se sorteará el orden de los partidos en cada grupo, pues la secuencia está predeterminada.
Por ejemplo, México debutará ante un rival que surgirá entre equipos como Noruega, Egipto o Paraguay, según la asignación correspondiente al Bombo 3. Este nuevo formato promete mayor equilibrio y espectáculo para el inicio del Mundial.