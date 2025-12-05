Sorteo del Mundial 2026: a qué hora, dónde verlo y más preguntas trend en Google

El sorteo se facilitará a través de los bombos, una clasificación de las selecciones que se hace forma previa. REUTERS/Denis Balibouse

El sorteo de la Copa Mundial 2026 genera gran expectativa y se refleja en el aumento de búsquedas en Google, donde los usuarios consultan la fecha y el horario del evento.

La ceremonia de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C., Estados Unidos, a las 12:00 (EST).

Esta edición será histórica, ya que por primera vez participarán 48 equipos en un formato inédito, lo que incrementa el interés por la presencia de selecciones debutantes y el regreso de otras tras décadas de ausencia.

El sorteo tendrá lugar en la capital estadounidense. (X: fifa)

Todas las miradas estarán puestas en Argentina, que buscará revalidar el título obtenido en 2022 con Lionel Messi como figura.

Entre los momentos destacados, se encuentra la expectativa por conocer el sorteo, que definirá los rivales de cada selección y marcará el inicio de una nueva etapa en la historia de la Copa del Mundo.

A continuación, algunas de las preguntas más frecuentes en Google respecto al sorteo de la Copa Mundial 2026:

A qué horas es el sorteo de la Copa Mundial 2026 por país

El horario de la transmisión varía de acuerdo con la región. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ceremonia de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C., Estados Unidos, a las 12:00 (EST). Esto significa que por país, los horarios son los siguientes:

México (CDMX – CST, UTC-6): 11:00

Colombia (UTC-5): 12:00

Perú (UTC-5): 12:00

Argentina (UTC-3): 14:00

España (CET, UTC-1): 18:00

Dónde ver el sorteo de la Copa Mundial 2026

Para seguir el sorteo de la Copa Mundial 2026, los usuarios pueden acceder al sitio oficial del torneo. La transmisión en vivo estará disponible en el portal web de la FIFA y en sus redes sociales. Además, la organización recoge que algunos de los canales autorizados para ver la transmisión oficial son:

Esta edición del Mundial viene con una gran expectativa por la Selección Argentina. REUTERS/Pablo Morano

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports, FIFA+ y Disney+.

España: RTVE, Gol y FIFA+.

De este modo, quienes deseen ver el sorteo podrán elegir entre diversas opciones para no perderse ningún detalle del evento.

Cuáles son los bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026

Los bombos del sorteo de la Copa Mundial 2026 agrupan a las selecciones participantes según criterios de clasificación y ranking. En esta ocasión, están organizados de la siguiente manera:

Bombo 1:

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Las selecciones de fútbol son previamente clasificadas en bombos. (AP Foto/Chris Carlson)

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Los bombos del sorteo de la Copa Mundial 2026 agrupan a las selecciones participantes según criterios de clasificación y ranking. REUTERS/Jeenah Moon

Bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Los sorteos suelen ser dirigidos por figuras muy reconocidas del fútbol y entretenimiento. REUTERS/Arnd Wiegmann (SWITZERLAND SPORT SOCCER)

Bombo 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

Los bombos son un filtro que facilitan el sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el formato del sorteo de la Copa Mundial 2026

El formato del sorteo de la Copa Mundial 2026 presenta varias novedades y una organización meticulosa. En primer término, se extraerán las bolillas de los tres países organizadores, cuyos lugares ya están definidos: México integrará el Grupo A, Canadá estará en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

Luego se asignarán los otros nueve cabezas de serie, con una particularidad relevante: España y Argentina, las dos mejores selecciones según el ranking mundial, quedarán en lados opuestos del cuadro.

De este modo, si ambas finalizan como líderes en sus grupos, solo podrán enfrentarse en la final, de acuerdo con la intención de la FIFA. Lo mismo ocurrirá con Francia e Inglaterra, terceras y cuartas del escalafón.

Una vez definidos las cabezas de serie, se sorteará el Bombo 2, compuesto por otras doce selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

Los usuarios acuden a Google para realizar sus preguntas referentes a la Copa Mundial 2026. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

La FIFA estableció que no puede haber dos equipos de la misma confederación en un grupo, salvo la UEFA, debido a la alta representación europea. Así, todos los grupos tendrán al menos un equipo europeo, sin exceder dos por zona.

El proceso se repetirá para el Bombo 3 y el Bombo 4, que incluirán a las selecciones con menor ranking y los clasificados vía repechaje, donde cuatro plazas serán europeas.

A diferencia de ediciones anteriores, ya no se sorteará el orden de los partidos en cada grupo, pues la secuencia está predeterminada.

Por ejemplo, México debutará ante un rival que surgirá entre equipos como Noruega, Egipto o Paraguay, según la asignación correspondiente al Bombo 3. Este nuevo formato promete mayor equilibrio y espectáculo para el inicio del Mundial.