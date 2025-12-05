Así quedaron los grupos para el Mundial 2026: cómo consultar en Google toda la información

Los usuarios en Google están consultando cuales fueron los resultados del sorteo de la Copa Mundial 2026. (x: fifaworldcup_es)

El sorteo de la Copa Mundial 2026 ya se realizó y quedaron definidas las 12 zonas en las que se distribuirán los 48 equipos que competirán en el torneo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los temas más consultados actualmente en Google es el resultado de este sorteo. A continuación, te presentamos la respuesta:

Cuáles son los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

A través de esta sección, los usuarios pueden consultar toda la información del Mundial 2026. (Google)

Cómo consultar toda la información sobre el Mundial 2026

Para acceder a toda la información actualizada sobre el Mundial 2026, los usuarios pueden utilizar Google, que ya habilitó una sección especial en el buscador. Basta con ingresar “mundial 2026” para visualizar esta área dedicada.

En esta sección, es posible consultar de inmediato cómo quedaron organizados los grupos, las fechas de los partidos, el calendario completo del torneo y las principales novedades del evento.

Así, los aficionados pueden mantenerse informados en tiempo real y no perderse ningún detalle relevante sobre la máxima cita del fútbol mundial, incluyendo la organización de los grupos, el calendario actualizado, resultados al instante y las últimas novedades relacionadas con los equipos participantes.

Los grupos organizan a 48 equipos. - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Cómo se realizó el sorteo

El formato del sorteo de la Copa Mundial 2026 introdujo varias novedades y una organización meticulosa. En primer lugar, se extrajeron las bolillas de los tres países organizadores, cuyos lugares ya estaban definidos: México integró el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D.

Posteriormente, se asignaron los otros nueve cabezas de serie, con una particularidad relevante: España y Argentina, las dos mejores selecciones según el ranking mundial, quedaron ubicadas en lados opuestos del cuadro.

Así, si ambas terminan como líderes de sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final, siguiendo la intención de la FIFA. La misma lógica se aplicó a Francia e Inglaterra, terceras y cuartas del escalafón.

Argentina quedó en el grupo J. REUTERS/Carlos Barria

Una vez definidos las cabezas de serie, se sorteó el Bombo 2, integrado por otras doce selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. La FIFA estipuló que no puede haber dos equipos de la misma confederación en un grupo, excepto en el caso de la UEFA, debido a su amplia representación. Así, todos los grupos contaron con al menos un europeo, pero no más de dos.

El proceso se repitió para el Bombo 3 y el Bombo 4, en los que participaron selecciones de menor ranking y los clasificados por repechaje, incluyendo cuatro plazas europeas.

A diferencia de ediciones anteriores, ya no se sorteó el orden de los partidos en cada grupo, ya que la secuencia quedó predeterminada.

Por ejemplo, México debutará contra un rival que surgió entre equipos como Noruega, Egipto o Paraguay, según la asignación del Bombo 3. Este nuevo formato promete mayor equilibrio y espectáculo para el inicio del Mundial.

El Mundial 2026 tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. REUTERS/Jia Haocheng

Cuántos equipos conforman el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un hecho histórico al contar, por primera vez, con la participación de 48 equipos bajo un formato inédito.

Esta ampliación genera gran expectativa, tanto por la incorporación de selecciones debutantes como por el regreso de equipos que, tras décadas de ausencia, vuelven a competir en la máxima cita del fútbol mundial.