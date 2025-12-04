WhatsApp: por qué veo un mensaje sobre el cierre de sesión de mi cuenta

Es posible acceder de nuevo a la cuenta si se cumplen con los requisitos de ingreso de la plataforma. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Los usuarios de WhatsApp pueden encontrarse en ocasiones con un mensaje inesperado de cierre de sesión al ingresar a la aplicación. Este aviso suele indicar que la seguridad de la cuenta ha estado en riesgo y puede preocupar a quienes dependen de este servicio para sus comunicaciones diarias.

El centro de ayuda de WhatsApp advierte que la aparición de este mensaje responde generalmente a un intento de registro de la cuenta con el mismo número telefónico desde un dispositivo diferente.

La propia plataforma explica que el procedimiento está diseñado para resguardar la cuenta ante posibles intentos de acceso no autorizado. Frente a este escenario, la información oficial sugiere ejecutar una serie de pasos para restablecer el control de la cuenta y fortalecer la protección de los datos personales.

Por qué aparece el mensaje de cierre de sesión en WhatsApp

El aviso alerta al usuario sobre intentos de registro externos vinculados a su número de teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de cierre de sesión suele aparecer cuando WhatsApp detecta un intento de registro de la cuenta asociada a un mismo número en otro teléfono. Según la plataforma, esta alerta tiene como propósito proteger la cuenta y evitar que terceros accedan sin consentimiento.

De acuerdo con lo publicado por el centro de ayuda de WhatsApp, la medida es parte de los protocolos de seguridad que buscan evitar robos o suplantaciones de identidad.

Al recibir este mensaje, se debe actuar rápidamente para validar nuevamente la titularidad del número de teléfono y mantener la integridad de la cuenta. La plataforma de mensajería enfatiza la importancia de tomar con seriedad este tipo de notificaciones y seguir los procedimientos indicados para minimizar riesgos.

Qué pasos se deben seguir para recuperar el acceso a la cuenta de WhatsApp

El proceso para restablecer el acceso exige ingresar nuevamente el número telefónico y verificar la identidad del usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Para recuperar el acceso, WhatsApp solicita un nuevo ingreso del número de teléfono por parte del usuario titular. El procedimiento consiste en seleccionar el país correspondiente en la lista desplegable, lo que habilita automáticamente el código de país debajo del nombre oficial.

Luego, se ingresa el número telefónico sin ceros iniciales y se pulsa en ‘Siguiente’ para solicitar un código de verificación. Una vez confirmado el número proporcionado, el sistema ofrece la opción de realizar la verificación automática mediante una llamada perdida al dispositivo.

Si este método no consigue completarse, se presenta la alternativa de hacerlo con un mensaje de texto (SMS) o una llamada. Es importante no intentar adivinar el código, porque esto podría bloquear temporalmente la posibilidad de verificarse, según las indicaciones publicadas en el centro de ayuda de WhatsApp.

Cómo se puede incrementar la protección de la cuenta de WhatsApp

Revisar dispositivos vinculados y establecer contraseñas robustas ayuda a prevenir incidentes de seguridad en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma sugiere implementar medidas adicionales para reforzar la seguridad, como activar la verificación en dos pasos e ingresar una dirección de correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvido.

Establecer una contraseña robusta para el buzón de voz ayuda a impedir que personas externas accedan sin permiso a la información comprometedora del propietario de la cuenta.

WhatsApp advierte que jamás se debe compartir el código de registro de seis dígitos ni el PIN con extraños. Asimismo, sugiere revisar de forma periódica los dispositivos vinculados accediendo a la opción de “Dispositivos vinculados” a través del ícono de los tres puntos verticales en la aplicación.

Los mensajes o enlaces que solicitan información privada de WhatsApp pueden formar parte de intentos de fraudes. (Foto: Europa Press)

Desde ahí, se pueden identificar y cerrar sesiones en dispositivos que no reconozca el usuario. Mantener bajo resguardo el dispositivo físico es clave, porque el acceso físico facilita el uso no autorizado de la cuenta.

Qué hacer ante correos o mensajes sospechosos en WhatsApp

Ante la recepción de un mensaje o correo que solicite el código de registro o el PIN de verificación en dos pasos, la medida es no responder ni hacer clic en enlaces si no se ha pedido dicha información.

Si llega una comunicación extraña que refiere a cambios o solicitudes de restablecimiento, se debe ignorar el contenido y, ante la duda, acudir a las fuentes oficiales de la app de Meta para obtener directrices seguras.