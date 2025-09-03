Tecno

Cómo comprobar si mi WhatsApp está abierto en otro dispositivo: guía definitiva para saberlo en 2025

Desde el apartado ‘Ajustes’ de la aplicación móvil, los usuarios pueden verificar esta información y desvincular de inmediato cualquier dispositivo desconocido

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Revisar si tu cuenta de
Revisar si tu cuenta de WhatsApp tiene algún dispositivo desconocido vinculado es un procedimiento fácil y bastante práctico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Comprobar si hay un dispositivo desconocido vinculado a tu cuenta de WhatsApp es un proceso sencillo y muy útil, ya que te permite asegurarte de que nadie más tenga acceso a tus conversaciones.

Al revisar esta información puedes identificar conexiones sospechosas, cerrar sesiones abiertas en otros equipos y mantener la privacidad de tus mensajes.

Además, este control te ayuda a detectar a tiempo cualquier intento de intrusión y reforzar la seguridad de tu cuenta con medidas adicionales, como la verificación en dos pasos.

Cómo ver los dispositivos vinculados de mi WhatsApp

El proceso para ver los dispositivos vinculados a una cuenta de WhatsApp es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp e ir a ‘Ajustes‘.
  2. Seleccionar ‘Dispositivos vinculados‘.
  3. Revisar los dispositivos vinculados, si desconoces uno seleccionar y pulsar ‘Cerrar sesión‘.

No se puede usar un dispositivo vinculado (Windows, Mac, Web, iPad y dispositivos portátiles) como dispositivo principal de una cuenta. Para usar una tableta con Android como dispositivo principal, debes registrar tu cuenta desde ese dispositivo.

WhatsApp explica que “tu teléfono no tendrá que permanecer en línea para usar WhatsApp en dispositivos vinculados, pero, si no usas el teléfono durante más de 14 días, se desconectarán los dispositivos vinculados".

Qué puedo pasar si no desvinculo un dispositivo que desconozco

Si no desvinculas un dispositivo desconocido de tu cuenta de WhatsApp, pones en riesgo tu privacidad y seguridad. Esa persona podría leer tus conversaciones, ver fotos y archivos, e incluso hacerse pasar por ti para enviar mensajes a tus contactos.

Asimismo, tendría acceso a información sensible, como datos personales o bancarios, lo que aumenta la posibilidad de fraudes o estafas. Además, cuanto más tiempo permanezca vinculado ese dispositivo, más difícil puede resultar recuperar el control total de tu cuenta.

Por eso, es fundamental revisar con frecuencia los dispositivos conectados y cerrar cualquier sesión que no reconozcas, evitando así intrusiones que comprometan tu información y la confianza de quienes se comunican contigo.

Qué funciones nuevas hay en WhatsApp

WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

  • Asistente de escritura con inteligencia artificial.

WhatsApp incorporó una función de inteligencia artificial diseñada para mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta corrige errores ortográficos y ajusta el tono antes de enviarlos.

A través del asistente ‘Ayuda para la Escritura‘ (Writing Help en inglés), los usuarios reciben sugerencias generadas por IA en distintos estilos, como profesional, divertido o empático, y pueden elegir la opción que mejor se adapte a lo que quieren expresar o seguir editando el texto hasta perfeccionarlo, según informó la plataforma.

  • Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp operan como un Walkie Talkie virtual dentro de los grupos, ya que permiten a los participantes hablar en tiempo real mediante mensajes de voz, sin la formalidad ni la interrupción de una llamada.

Para iniciarlos, solo es necesario deslizar hacia arriba desde la parte inferior del chat grupal.

  • Tu turno.

Da la opción a tus contactos de reaccionar a tu actualización con una foto, video o texto, lo que genera una interacción más cercana y dinámica.

  • Música en los estados.

Al crear un estado, los usuarios verán en la parte superior de la pantalla un ícono en forma de nota musical.

Al tocarlo, se despliega una biblioteca con millones de canciones que abarcan desde los éxitos actuales hasta lanzamientos recientes y clásicos populares.

La función permite seleccionar un fragmento específico de la canción: hasta 15 segundos si se acompaña con una imagen y hasta 60 segundos en el caso de los videos.

  • ‘Me gustas‘ y menciones privadas.

Ahora los usuarios pueden dar ‘Me gusta’ a los estados de sus contactos simplemente tocando el ícono de corazón en la esquina inferior derecha. Además, tienen la opción de hacer menciones de forma completamente privada dentro de estos espacios.

Temas Relacionados

WhatsAppCelularComputadoraAplicación móvil2025TecnologíaLo último en tecnología

