Lista de prefijos de llamadas y mensajes en WhatsApp que revelan que es una estafa

Los usuarios deben estar atentos a cualquier señal que indique que una comunicación esconde fines peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades como la Guardia Civil de España han detectado que los estafadores utilizan prefijos internacionales correspondientes a Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234) para ejecutar estafas a través de llamadas o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

En el caso de las llamadas, el procedimiento es directo: los ciberdelincuentes realizan llamadas muy cortas desde estos números, con la intención de que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla.

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de gran manera el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los estafadores.

Por qué los ciberdelincuentes utilizan prefijos de diversos países

El prefijo que aparece con el número puede no ser notado por la persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de estos prefijos no es casual. Los atacantes seleccionan códigos que puedan pasar inadvertidos para la víctima, lo que incrementa la probabilidad de éxito de la estafa.

Además, la falta de información sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el riesgo. Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada.

Otro dato clave es que el impacto de este fraude trasciende el aspecto económico. Las víctimas pueden quedar expuestas a delitos más sofisticados, como el robo de identidad o el phishing, en los que los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

Las víctimas de la estafa pueden enfrentar cargos de varios dólares por minuto y quedar expuestas a delitos como el robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de la diversificación de métodos empleados por los atacantes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones resulta esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

Cómo evitar ser víctima de robos a través de llamadas telefónicas

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de robo, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, se aconseja buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Entre tanto, muchas compañías de telefonía dan opciones para identificar o bloquear números sospechosos, lo que es una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Atender a una llamada fraudulenta expone al usuario a más de un fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es necesario contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Por qué WhatsApp es un canal utilizado por los atacantes para cometer fraudes

El fenómeno de las llamadas perdidas coincide con el aumento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más comunes para identificar un fraude se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces sospechosos o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

El aumento de fraudes en WhatsApp incluye mensajes con errores ortográficos, enlaces sospechosos y solicitudes de datos bancarios o personales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. En estos casos, pueden solicitar datos sensibles como números de cuentas bancarias, contraseñas o información personal.

Cómo protegerse de estafas a través de mensajes en WhatsApp

La principal medida de prevención para los usuarios de la plataforma de Meta es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita dinero.

Entonces, si un mensaje exige dinero o afirma que WhatsApp requiere un pago por cualquier motivo, es una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas trampas cibernéticas.