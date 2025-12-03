Tecno

Lista de prefijos de llamadas y mensajes en WhatsApp que revelan que es una estafa

El incremento de engaños a través de aplicaciones y números extranjeros pone en jaque la seguridad de muchas personas, quienes pueden ser víctimas de suplantación, cobros excesivos y robo de datos sensibles

Guardar
Los usuarios deben estar atentos
Los usuarios deben estar atentos a cualquier señal que indique que una comunicación esconde fines peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades como la Guardia Civil de España han detectado que los estafadores utilizan prefijos internacionales correspondientes a Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234) para ejecutar estafas a través de llamadas o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

En el caso de las llamadas, el procedimiento es directo: los ciberdelincuentes realizan llamadas muy cortas desde estos números, con la intención de que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla.

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de gran manera el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los estafadores.

Por qué los ciberdelincuentes utilizan prefijos de diversos países

El prefijo que aparece con
El prefijo que aparece con el número puede no ser notado por la persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de estos prefijos no es casual. Los atacantes seleccionan códigos que puedan pasar inadvertidos para la víctima, lo que incrementa la probabilidad de éxito de la estafa.

Además, la falta de información sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el riesgo. Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada.

Otro dato clave es que el impacto de este fraude trasciende el aspecto económico. Las víctimas pueden quedar expuestas a delitos más sofisticados, como el robo de identidad o el phishing, en los que los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

Las víctimas de la estafa
Las víctimas de la estafa pueden enfrentar cargos de varios dólares por minuto y quedar expuestas a delitos como el robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de la diversificación de métodos empleados por los atacantes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones resulta esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

Cómo evitar ser víctima de robos a través de llamadas telefónicas

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de robo, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, se aconseja buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Entre tanto, muchas compañías de telefonía dan opciones para identificar o bloquear números sospechosos, lo que es una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Atender a una llamada fraudulenta
Atender a una llamada fraudulenta expone al usuario a más de un fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es necesario contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Por qué WhatsApp es un canal utilizado por los atacantes para cometer fraudes

El fenómeno de las llamadas perdidas coincide con el aumento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más comunes para identificar un fraude se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces sospechosos o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

El aumento de fraudes en
El aumento de fraudes en WhatsApp incluye mensajes con errores ortográficos, enlaces sospechosos y solicitudes de datos bancarios o personales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. En estos casos, pueden solicitar datos sensibles como números de cuentas bancarias, contraseñas o información personal.

Cómo protegerse de estafas a través de mensajes en WhatsApp

La principal medida de prevención para los usuarios de la plataforma de Meta es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita dinero.

Entonces, si un mensaje exige dinero o afirma que WhatsApp requiere un pago por cualquier motivo, es una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas trampas cibernéticas.

Temas Relacionados

PrefijosLlamadasMensajesWhatsAppEstafaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La razón por la que los disquetes tenían exactamente 1,44 MB de memoria de almacenamiento

El popular disquete de 3,5 pulgadas se convirtió en el estándar mundial pese a ofrecer un espacio muy limitado para los archivos actuales

La razón por la que

Así puedes consultar tu plan de telefonía y añadir datos móviles desde la configuración de Android

La función Planes del dispositivo centraliza información sobre cuotas, vencimientos y compras de datos adicionales, facilitando el control del consumo móvil sin depender de apps externas

Así puedes consultar tu plan

Alerta por nuevo fraude con IA: usuarios crean imágenes falsas de productos “defectuosos” para obtener devoluciones

Se han encontrado fotos de hamburguesas generadas con IA para simular daños y luego usarlas para reclamar compensaciones a cadenas de comida rápida

Alerta por nuevo fraude con

El creador de GTA advierte que la inteligencia artificial podría llevarnos a una crisis creativa sin retorno

Figuras como Dan Houser denuncian una internet cada vez más artificial y llaman a replantear los límites del uso de IA para evitar perder la capacidad de reconocimiento y valoración del arte genuino

El creador de GTA advierte

Qué significa el color de cada cable Ethernet y para qué se utiliza

Aunque su apariencia es similar, cada tonalidad suele asociarse a un uso específico en entornos domésticos y profesionales

Qué significa el color de
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026: bombos, sedes y los seis clasificados que restan definirse

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026