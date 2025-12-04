Microsoft recorta metas de ventas de IA ante la lenta adopción empresarial

Apenas el 5% de los proyectos de IA supera la fase piloto. REUTERS/Albert Gea

Microsoft ha ajustado a la baja sus objetivos de ventas para determinados productos de inteligencia artificial en varias de sus divisiones, una decisión inusual que sigue al hecho de que numerosos empleados de ventas no lograron alcanzar sus metas durante el último año fiscal, cerrado en junio.

El reporte, publicado por The Information, señala que la división de nube Azure, clave para la estrategia de IA de la compañía y especialmente vigilada por inversores, es una de las afectadas. Aunque Microsoft negó oficialmente estos recortes tras una retractación en CNBC, la noticia contribuyó a la reciente caída en el valor de las acciones de la empresa.

Dudas sobre la burbuja de la IA e implicaciones para el sector tecnológico

El reajuste de expectativas para los productos de IA de Microsoft refuerza los debates sobre si la industria enfrenta una adopción más lenta de lo anticipado y el temor de los inversores a que se esté gestando una burbuja en torno a la inteligencia artificial.

Microsoft ha ajustado a la baja sus objetivos de ventas para determinados productos de inteligencia artificial en varias de sus divisiones. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Un estudio del MIT citado en el reporte apunta a que apenas el 5% de los proyectos de IA supera la fase piloto, lo que pone en entredicho la viabilidad de un crecimiento acelerado en el uso de estas herramientas.

El informe menciona cómo clientes corporativos, como Carlyle Group, han reducido su gasto en herramientas de IA como Copilot Studio tras constatar que el software aún enfrenta dificultades técnicas para obtener datos de otras aplicaciones.

Gil Luria, analista de D.A. Davidson, subraya que la situación “no significa que no haya potencial para que los productos de IA ayuden a las empresas a ser más productivas, solo que puede ser más difícil de lo que pensaban”.

Clientes corporativos, como Carlyle Group, han reducido su gasto en herramientas de IA como Copilot Studio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon están obligados a demostrar resultados concretos tras sus enormes inversiones en infraestructura de IA. Solo en el primer trimestre fiscal, Microsoft reportó un gasto récord de casi 35.000 millones de dólares, con la perspectiva de que este monto aumente en los próximos periodos y que el gasto colectivo del sector ronde los 400.000 millones este año.

Perspectivas y retos para el crecimiento sostenible de la IA

Aunque el gasto masivo ha permitido a Microsoft reportar un crecimiento del 40% en los ingresos de su unidad Azure en el periodo de julio a septiembre, superando expectativas, la empresa advierte que mantendrá “capacidad limitada en IA al menos hasta el final de su actual año fiscal, en junio de 2026”.

Este escenario de alta inversión y expectativas de crecimiento contrasta con el ritmo real de adopción empresarial, que es más pausado de lo esperado y está sujeto tanto a restricciones técnicas como a obstáculos en la integración de sistemas.

Azure protege las cargas empresariales desde el desarrollo hasta la implementación en la nube. REUTERS/Dado Ruvic

A pesar de este freno parcial, la apuesta por la inteligencia artificial ha favorecido que Microsoft se convierta en la segunda compañía —tras Nvidia— en superar los 4 billones de dólares de valoración bursátil este año, si bien el valor de mercado ha retrocedido recientemente.

Qué es Microsoft Azure

Microsoft Azure, inaugurado en 2010, representó una transformación clave en la transición de las empresas desde infraestructuras locales hacia la computación basada en la nube. Al brindar acceso a una vasta red internacional de centros de datos gestionados directamente por Microsoft, Azure logró disminuir tanto los costos como el tiempo que las organizaciones debían invertir en mantener servidores propios.

Desde sus inicios, la plataforma ha evolucionado y ampliado su abanico de servicios mucho más allá de la simple administración de infraestructura. Actualmente, integra de manera unificada inteligencia artificial, análisis de datos y aplicaciones empresariales, ofreciendo un enfoque integral que se distingue en el sector.

Azure logró disminuir tanto los costos como el tiempo que las organizaciones debían invertir en mantener servidores propios. (Microsoft)

Azure ha construido una nube flexible y abierta que apoya las estrategias de transformación digital y de adopción de IA en cada etapa de crecimiento de las empresas.

Características principales de Azure:

Proporciona más de 200 productos y servicios a través de una red mundial de centros de datos.

Actualmente cuenta con más de 400 centros de datos distribuidos en más de 70 regiones, lo que le otorga la presencia global más amplia comparada con otros proveedores de nube, permitiendo a las compañías seleccionar la región que mejor se adapte a sus necesidades.

Financiado con medidas integradas de seguridad, Azure protege las cargas empresariales desde el desarrollo hasta la implementación en la nube.

Azure AI Foundry, la plataforma integral de inteligencia artificial de Microsoft, reúne modelos, herramientas, controles de seguridad y capacidades de monitoreo para ayudar a las organizaciones a crear y expandir aplicaciones de inteligencia artificial de manera eficiente y rentable.