Falla global de Microsoft Azure: un 'miércoles negro' con fallas en internet

Microsoft confirma que el problema se originó en Azure Front Door, su sistema de distribución global

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Se reportan fallas en la
Se reportan fallas en la nube de Microsoft Azure. (Microsoft)

Internet volvió a registrar una caída masiva, esta vez por un fallo en Azure, la plataforma en la nube de Microsoft. El incidente, que ocurre apenas una semana y media después del apagón de Amazon Web Services (AWS), ha afectado a millones de usuarios y empresas en todo el mundo que dependen de los servicios de Azure para operar sitios web, almacenar datos o mantener infraestructuras digitales activas.

Según los datos de Downdetector, los reportes de errores se dispararon en cuestión de minutos. Entre los servicios afectados se encuentran Minecraft, Microsoft Store, Office 365, Xbox y Outlook, todos ellos vinculados al ecosistema de Microsoft y que utilizan Azure como base de su funcionamiento.

La propia compañía confirmó el problema a través de su página de soporte, donde informó que los inconvenientes comenzaron alrededor de las 16:00 UTC debido a un fallo en Azure Front Door, una de las capas principales que gestiona el acceso a los servicios. Microsoft indicó que los usuarios podrían tener dificultades para entrar al portal de Azure, aunque recomendó emplear herramientas alternativas como PowerShell o CLI para acceder a sus recursos mientras se resuelve la incidencia.

Microsoft Azure presenta una caída global.
Microsoft Azure presenta una caída global.

En su comunicado, el equipo técnico de Azure señaló que está trabajando para redirigir el tráfico y activar protocolos de conmutación por error con el fin de restaurar el servicio. Asimismo, aseguró que los ingenieros continúan evaluando los factores que originaron la caída y que ofrecerán actualizaciones cada 60 minutos hasta restablecer por completo la plataforma.

Los principales problemas que se han detectado

La reciente caída de Microsoft Azure ha generado una cadena de fallos en múltiples servicios dependientes de su infraestructura en la nube. Al intentar acceder a la web principal de la plataforma, muchos usuarios se han encontrado con tiempos de carga prolongados y mensajes de error que impiden el ingreso, lo que confirma que el problema afecta tanto a usuarios corporativos como a la propia página oficial de Microsoft.

Entre los servicios más afectados se encuentra Minecraft, el popular videojuego de construcción propiedad de Microsoft. Durante las últimas horas, miles de jugadores han reportado dificultades para iniciar sesión o mantener la conexión estable, lo que ha provocado una avalancha de quejas y comentarios en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

Usuarios notificaron a través de
Usuarios notificaron a través de Downdetecter los fallos en Microsoft Azure. (Downdetecter)

Las herramientas de productividad de Microsoft tampoco se han librado de la caída. Aplicaciones como Office 365 y la Microsoft Store presentan errores al intentar acceder a documentos o descargar contenido. Lo mismo ocurre con la tienda de videojuegos Xbox y el servicio de correo Outlook, que muestran interrupciones intermitentes en varias regiones del mundo, afectando tanto a particulares como a empresas.

El impacto también se ha extendido al ámbito financiero. Brubank, un banco digital con sede en Argentina que depende de la infraestructura de Azure para operar, reportó inconvenientes de conexión y acceso a su plataforma. Este tipo de incidentes demuestra el alcance global que tiene una falla en los servicios en la nube y cómo puede afectar no solo a plataformas tecnológicas, sino también a sectores críticos como la banca digital.

