Grabación de pantalla en Windows 11: opciones, accesos rápidos y funciones ocultas

Conoce cómo grabar pantalla en Windows 11. Foto: Microsoft

Windows 11 incorpora varias herramientas nativas para grabar y capturar la pantalla sin necesidad de instalar programas externos. Aunque estos recursos están orientados principalmente a registrar aplicaciones o juegos, muchos usuarios desconocen su alcance, los accesos directos disponibles y algunas funciones avanzadas que permiten personalizar la experiencia.

La función principal para grabar la pantalla en Windows 11 es la Xbox Game Bar, una herramienta preinstalada que permite capturar video, audio y realizar seguimientos de rendimiento mientras se ejecutan aplicaciones. Esta opción se activa rápidamente y ofrece un panel dedicado a las capturas, facilitando el proceso incluso para quienes no están familiarizados con software de edición o grabación.

Aunque se trata de una herramienta intuitiva, existen algunas limitaciones que el usuario debe considerar: Windows 11 solo permite grabar ventanas de aplicaciones, no el escritorio completo ni el explorador de archivos. Esta restricción ha sido parte del sistema desde versiones anteriores y permanece en la edición actual.

La Barra de Xbox está integrada en el sistema de Windows y para acceder a ella se deben pulsar las teclas Windows + G. (computerhoy)

Cómo grabar la pantalla paso a paso

1. Preparar la ventana a grabar: Para iniciar el proceso, es necesario tener abierta la aplicación o programa que se quiere registrar. Windows 11 solo capturará esta ventana específica, por lo que conviene verificar que esté activa antes de grabar.

2. Activar Xbox Game Bar: La superposición se abre con el atajo Win + G. Al hacerlo, aparece una serie de widgets: audio, rendimiento, social y el panel de Captura, donde se encuentra la herramienta de grabación.

3. Ubicar el widget Captura: Este panel suele mostrarse automáticamente. Si no aparece, se puede activar desde la barra superior seleccionando Widgets y luego Captura.

4. Iniciar la grabación: Para comenzar, basta con hacer clic en el botón “Iniciar grabación”. También se puede iniciar o detener la captura directamente con el acceso Win + Alt + R, incluso sin abrir la Game Bar.Durante la grabación, Windows muestra un pequeño control flotante con la duración y un botón para detener.

5. Finalizar y acceder al video: El archivo se guarda de manera automática en la carpeta:Explorador > Videos > CapturasLos videos se generan en formato MP4, un estándar compatible con cualquier software de edición o reproducción.

Captura de pantalla con el Xbox Game Bar. (Infobae)

Otras opciones nativas para capturar pantalla

La captura de pantalla también es una función utilizada con frecuencia en Windows 11. Existen varias combinaciones que permiten registrar imágenes en distintos formatos.

1. Captura completa con Imprimir Pantalla

La tecla PrtScn toma una foto de toda la pantalla y la guarda temporalmente en el portapapeles.El usuario debe pegarla en Paint, Word u otra aplicación para almacenarla como archivo.

2. Capturas personalizadas con Win + Shift + S

Este atajo abre la herramienta de recorte de Windows y permite seleccionar:

Rectángulo personalizado

Ventana específica

Pantalla completa

Recorte libre

La imagen se copia al portapapeles y queda lista para pegar.

Windows 11 te da opciones para grabar pantalla presionando teclas de atajos. (Microsoft)

Opciones, accesos rápidos y funciones ocultas

Entre las funciones menos conocidas de Windows 11 destacan:

Acceso rápido a grabación sin abrir Game Bar: El comando Win + Alt + R es suficiente para iniciar o terminar la grabación en segundo plano.

Control de micrófono durante la grabación: Desde Game Bar se puede activar o silenciar el micrófono incluso con la captura en curso, útil para tutoriales.

Historial de capturas: El panel de Captura permite revisar imágenes y videos recientes sin salir de la aplicación usada.

Desactivación de widgets innecesarios: Para mejorar el rendimiento durante una grabación, el usuario puede ocultar los widgets que no utiliza, evitando sobrecarga en el sistema.

Una herramienta útil para creadores, estudiantes y usuarios cotidianos

Con estas funciones, Windows 11 ofrece una solución completa para grabar contenido sin instalar software adicional. Ya sea para crear tutoriales, registrar sesiones de juego, preparar presentaciones o guardar información importante, el sistema concentra herramientas rápidas y accesibles que buscan simplificar la experiencia del usuario.