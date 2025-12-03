Apps de préstamos fraudulentas están secuestrando celulares en Colombia, México, Brasil, Ecuador, Chile y Perú, alertan expertos en ciberseguridad

Así operan las aplicaciones prestamistas: fraude financiero y extorsión acechan a usuarios de créditos rápidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de créditos rápidos, conocidas como aplicaciones SpyLoan, representan una amenaza creciente en Colombia, México, Brasil, Ecuador, Chile y Perú. Estas plataformas, aparentando ser una vía fácil para obtener dinero inmediato, encabezan la lista de riesgos informáticos de 2025 según el informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

Las cifras del análisis revelan más de 521 mil bloqueos de dispositivos vinculados a este tipo de aplicaciones, con México en primer lugar por número de casos (363 mil reportes) seguido por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Cómo es el fraude de las apps prestamistas

El atractivo de créditos fáciles, una trampa digital para miles de latinoamericanos frente a apps maliciosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El engaño suele comenzar con anuncios en redes sociales que ofrecen crédito sencillo, sin papeleo ni comprobación de historial crediticio. Quien descarga estas apps para solicitar el préstamo suele entregar, sin saberlo, permisos completos de acceso al dispositivo.

Al principio, el servicio parece legítimo, pero pronto los usuarios descubren altas tasas de interés y condiciones abusivas que llevan a un estado de endeudamiento difícil de revertir.

Según Kaspersky, al incumplir el pago, la aplicación activa un software malicioso. Este programa roba datos personales, fotos, videos y lista de contactos. En muchos casos, además, bloquea el teléfono celular del usuario, que solo puede recuperar el acceso si liquida la supuesta deuda o accede a las demandas de los ciberdelincuentes.

El esquema se basa en la extorsión, una práctica que genera presión emocional y pone en riesgo la privacidad de información tanto del afectado como de sus allegados.

Surgimiento de un mercado negro digital

La vulnerabilidad económica y la falta de información convierten a personas en situación de necesidad en blanco de extorsión, robo de datos y amenazas en aumento por aplicaciones de préstamos poco confiables según expertos en ciberseguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la compañía de ciberseguridad, que abarcó de agosto de 2024 a julio de 2025, revela también el surgimiento de servicios online y tutoriales que promueven la contratación de supuestos hackers para recuperar dispositivos bloqueados por SpyLoan.

Fabio Assolini, director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina, advirtió sobre el agravamiento del riesgo: “La víctima puede estar pagando para instalar un programa malicioso aún más peligroso o tener todos sus datos definitivamente robados”.

En este mercado paralelo, la desesperación de las personas genera una doble victimización: primero, por parte de las aplicaciones fraudulentas; luego, por la acción de intermediarios que prometen soluciones rápidas, pero frecuentemente agravan la situación comprometiendo aún más la seguridad de los afectados.

Por qué son tan peligrosas las apps prestamistas

SpyLoan se identifica frecuentemente en tiendas oficiales de aplicaciones, disfrazada de solución financiera ágil para quienes no logran acceder a créditos bancarios tradicionales. Este acceso aparente sin complicaciones atrae especialmente a personas en situación vulnerable, quienes acaban atrapadas en ciclos de endeudamiento y chantaje.

La ingeniería social en las apps de crédito rápido pone en jaque la privacidad: claves de ciberseguridad recomendadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de enfrentar deudas impagables, estos usuarios entregan a las apps acceso total a sus teléfonos, exponiendo contenido personal que puede ser utilizado para ampliar los esquemas de extorsión.

“El usuario no solo otorga información propia, sino también de terceros, como contactos y familiares, lo que expande el impacto de la amenaza”, señaló Assolini en el informe de ciberseguridad. Los atacantes explotan la necesidad urgente de crédito, seduciendo con promesas atractivas que resultan ser trampas digitales.

Recomendaciones para prevenir fraudes

Ante este panorama, los especialistas han recomendado cuatro acciones preventivas esenciales. Primero, desconfiar de promociones y créditos demasiado buenos para ser verdad y verificar siempre la legitimidad de la plataforma financiera. Segundo, limitar los permisos que se otorgan a las aplicaciones, revisando cuidadosamente los accesos a contactos, ubicación, micrófono y almacenamiento.

En tercer lugar, asegurarse de instalar programas únicamente desde fuentes confiables; incluso en tiendas oficiales, revisar reseñas, antecedentes y datos del desarrollador puede ayudar a identificar riesgos. Finalmente, mantener actualizado el sistema operativo, ya que las versiones nuevas incluyen mejoras de seguridad que mitigan la vulnerabilidad ante aplicaciones maliciosas.

La expansión de aplicaciones de crédito malicioso evidencia la sofisticación y rapidez con la que se adaptan los ciberdelincuentes en América Latina. La vigilancia constante y el manejo responsable del acceso a la información personal representan la defensa principal ante un fenómeno en aumento.