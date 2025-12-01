Tecno

Cómo detectar trampas y proteger tu tarjeta al operar en un cajero automático

Clonación de tarjetas, dispositivos ocultos y técnicas de ingeniería social son algunas de las amenazas actuales

Guardar
Fraudes en cajeros automáticos: las
Fraudes en cajeros automáticos: las nuevas trampas tecnológicas y cómo protegerse según expertos - VisualesIA

El uso de cajeros automáticos es una práctica diaria para millones de personas, pero también representa un objetivo frecuente de la delincuencia. Según información del Banco de España, los fraudes en cajeros no solo se limitan a la clonación de tarjetas, sino que abarcan desde la manipulación de los dispensadores hasta técnicas de ingeniería social diseñadas para engañar y obtener datos sensibles.

Adoptar hábitos seguros y aprovechar las herramientas de protección tecnológica son las mejores formas de preservar tanto el dinero como la información personal.

Cuáles son las principales trampas en los cajeros automáticos

Entre los fraudes más comunes se encuentra la clonación de tarjetas. Los delincuentes pueden instalar dispositivos clandestinos en el lector del cajero, conocidos como “skimmers”, que copian la información de la banda magnética.

Qué no se debe hacer
Qué no se debe hacer a la hora de retirar dinero desde un cajero automático - VisualesIA

En ocasiones, añaden cámaras ocultas para capturar el código PIN al momento de ingresarlo. Otra modalidad es la colocación de trampas en el dispensador de efectivo, que retienen el dinero tras una aparente avería, aunque en realidad una pieza extra ha sido instalada de forma intencionada para sustraer los billetes cuando el usuario se retira.

La ingeniería social representa un riesgo recurrente. En estos casos, el estafador se acerca al usuario, ofrece ayuda o inicia una conversación con la intención de distraerlo y obtener la clave secreta, el número de tarjeta o incluso apoderarse del dinero después de la retirada.

Medidas de seguridad durante el uso del cajero automático

Las entidades bancarias proporcionan a sus clientes diferentes soluciones para minimizar el fraude. Activar las alertas de transacciones es una de las principales recomendaciones del Banco de España. Estas notificaciones, que llegan al móvil o correo electrónico inmediatamente después de cada operación, permiten detectar y reaccionar ante movimientos no autorizados.

Además, se sugiere configurar límites diarios de retirada de efectivo para evitar grandes pérdidas en caso de acceso indebido a la cuenta.

Seguridad en cajeros automáticos: consejos
Seguridad en cajeros automáticos: consejos tecnológicos para evitar fraudes y proteger tu información financiera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar el uso del efectivo también es fundamental. Cuando se necesiten sumas importantes, resulta más seguro realizar una transferencia que retirar grandes cantidades, ya que portar mucho dinero implica un doble riesgo: por pérdida y por robo. Mantenerse dentro de los límites recomendados ayuda a controlar el flujo de fondos y evita exponer la tarjeta a posibles fraudes en repetidas ocasiones.

Cuáles son los cajeros más seguros para utilizar

La localización del cajero automático es un factor clave. Es preferible utilizar cajeros ubicados dentro de oficinas bancarias o en zonas bien iluminadas y vigiladas. Si el ambiente resulta incómodo o hay personas merodeando, lo prudente es buscar otro cajero o regresar en otro momento.

Antes de insertar la tarjeta, conviene inspeccionar el estado del dispositivo: comprobar que el lector, el teclado y el dispensador de efectivo no muestran piezas agregadas, roturas o señales de manipulación.

Durante la operación, siempre se debe cubrir el teclado con la mano libre o con la cartera al ingresar el PIN. Los delincuentes suelen depender de cámaras minúsculas o incluso miradas furtivas para obtener la clave de acceso.

Si se detectan mensajes inusuales en la pantalla del cajero, como la solicitud de datos poco habituales o el requerimiento del número de cuenta al completo, lo mejor es cancelar la transacción y retirarse.

Así se combate el fraude
Así se combate el fraude en cajeros automáticos: tecnología, observación y denuncia inmediata - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de experimentar problemas al operar, es clave no aceptar la asistencia de personas desconocidas. Si el cajero retiene la tarjeta, no entrega el dinero o muestra mensajes extraños, la recomendación oficial es ponerse en contacto directo con el banco por los canales autorizados. Esto reduce la probabilidad de que un estafador aproveche la situación para acceder a la cuenta o robar datos sensibles.

Al finalizar la operación, conviene recoger siempre el recibo y destruirlo de forma segura una vez que deje de ser necesario, ya que contiene información que podría ser mal utilizada. Además, es importante tomarse el tiempo para guardar el dinero y la tarjeta en el bolso o la cartera antes de alejarse del terminal, evitando distracciones y pérdidas involuntarias.

Si a pesar de todas las precauciones se sufre un fraude, es fundamental contactar inmediatamente al banco para bloquear la tarjeta afectada y proteger los fondos restantes. La autoridad bancaria aconseja presentar la denuncia pertinente a la Policía, Guardia Civil o en sede judicial si se sospecha de un uso fraudulento, lo que permite iniciar una investigación y reducir el daño potencial.

La combinación de medidas tecnológicas, observación y hábitos seguros es el mayor aliado para operar en cajeros automáticos sin contratiempos.

Temas Relacionados

CajeroCiberseguridadTarjetas de créditoRetirar dineroLo último en tecnología

Últimas Noticias

Descubren malware en una versión de YouTube que está atacando televisores: cómo saber si estoy afectado

La mejor solución ante estos problemas es siempre instalar aplicaciones oficiales y desde los canales autorizados

Descubren malware en una versión

De qué trata y cómo ver de forma segura y en español la película ‘Las Guerreras K-POP’

Buscar la producción con temática coreana en plataformas ilegales puede exponer al espectador a sanciones legales, fraudes y una experiencia deficiente

De qué trata y cómo

Aprende edición, storytelling y marketing digital por internet gratuitamente: descubre cómo inscribirte

Todos los cursos respaldados por el MinTic son completamente gratuitos, no requieren pago ni permanencia, y la inscripción se realiza en minutos desde la web oficial

Aprende edición, storytelling y marketing

Elon Musk reta a los mejores jugadores de League of Legends a probarse contra Grok 5

El empresario propuso realizar la competencia en 2026 y fijó dos reglas: Grok 5 solo podrá ver el juego mediante una cámara y no podrá reaccionar ni hacer clics más rápido que un humano

Elon Musk reta a los

Cómo identificar y quitar rastreadores desconocidos con el smartphone

Consultar notificaciones, captar evidencia y seguir protocolos de desactivación oficial son los pasos recomendados para enfrentar la proliferación de dispositivos de rastreo y fortalecer la seguridad

Cómo identificar y quitar rastreadores
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
El sentido posteo de Camilota

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano