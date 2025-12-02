Tecno

Meta AI en WhatsApp: paso a paso para desactivar esta inteligencia artificial de la app

Los usuarios pueden enviar el comando “/reset-ai” en el chat para borrar la información que la IA tenga almacenada

Guardar
Meta AI está integrado en
Meta AI está integrado en varias redes sociales de Meta como WhatsApp e Instagram. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta AI es la herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp y otras redes sociales como Instagram, Facebook y Messenger. Para quienes no desean utilizar esta función, ya sea por falta de interés o por motivos de privacidad, puede resultar importante limitar su uso.

Sin embargo, no es posible desactivar Meta AI por completo en WhatsApp. Así lo señaló Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, al medio británico Standard, al explicar que la función opera “como cualquier otra característica” de la plataforma.

Lo que sí se puede hacer es reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp. Algunas opciones incluyen:

Meta AI avisará que la
Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)
  • Eliminar el chat.

Como si se tratara de cualquier otro chat, los usuarios pueden seleccionar la conversación y elegir eliminarlo.

  • Borrar el contenido del chat.

Si se desea borrar la información almacenada por Meta AI, es posible emplear el comando “/reset-ai”. Esta acción restablece la herramienta a su configuración original y elimina la copia de la conversación que se encontraba en los servidores de Meta.

  • No etiquetar a Meta AI en chats grupales.

Evitar mencionar a Meta AI en tus grupos para que no se involucre en las conversaciones.

La parlamentaria advirtió sobre la
La parlamentaria advirtió sobre la imposibilidad de desactivar Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cuál es la preocupación sobre Meta AI

Ante la imposibilidad de desactivar completamente esta inteligencia artificial, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová manifestó en X (antes Twitter) que esta restricción genera “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”.

La legisladora indicó que ha recibido numerosas inquietudes de la ciudadanía y que, en una sesión del Comité de Mercado Único del Parlamento Europeo, dirigió el tema directamente a la vicepresidenta ejecutiva y comisaria Henna Virkkunen. En este escenario, la alternativa para los usuarios es limitar la presencia e interacción con la inteligencia artificial.

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp brinda a los usuarios diversas funciones pensadas para agilizar la comunicación, fomentar la creatividad y mejorar la organización.

Meta AI puede traducir contenido
Meta AI puede traducir contenido en varios idiomas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre sus características más destacadas se encuentra la capacidad de traducir textos al español desde idiomas como inglés, francés, alemán, portugués, chino o árabe. Basta con enviar el texto que se desea traducir, ya sea un fragmento literario o la letra de una canción.

Además, la herramienta permite crear imágenes a partir de descripciones escritas. Desde ilustraciones con distintos estilos hasta escenas originales, como “capibaras comiendo sushi” o “gatos bailando bajo la luna”, el asistente transforma ideas en imágenes visuales.

Otra función relevante es la generación de contenido para redes sociales, incluyendo ideas, frases llamativas, guiones, así como la revisión y corrección de textos para perfeccionar la ortografía y el estilo. Es importante evitar compartir información sensible como correos electrónicos o direcciones.

Meta AI en WhatsApp cuenta
Meta AI en WhatsApp cuenta con la capacidad de generar imágenes. (Meta)

Meta AI también puede participar en chats individuales y grupales. Al escribir @Meta AI o seleccionar el círculo azul, los usuarios pueden solicitar sugerencias para organizar viajes, buscar actividades o recibir distintos tipos de recomendaciones.

Qué otras nuevas funciones hay en WhatsApp

Además de Meta AI, WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

  • Música en estados.

WhatsApp sumó una función que posibilita agregar música a las actualizaciones de estado. Al crear un estado, los usuarios encuentran un ícono de nota musical en la parte superior de la pantalla; al pulsarlo, pueden explorar una biblioteca con millones de canciones, incluyendo los éxitos más recientes, lanzamientos populares y clásicos reconocidos.

La herramienta permite elegir un fragmento de hasta 15 segundos para imágenes y hasta 60 segundos para videos.

Los usuarios deben actualizar la
Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

Para disfrutar de esta opción, que opera de forma similar a las historias de Instagram, es necesario actualizar la aplicación móvil.

  • Me gusta y menciones en estados.

Los usuarios pueden reaccionar a los estados con un corazón, una acción privada visible solo para quien publicó el estado. Para hacer una mención privada, basta con crear un estado, tocar el ícono @ y elegir hasta cinco contactos; solo ellos recibirán la notificación y la mención no será visible para los demás.

Temas Relacionados

WhatsAppMeta AIInteligencia artificialAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El electrodoméstico que debe estar alejado del router de WiFi para evitar fallas en el internet

Algunos aparatos eléctricos pueden provocar bloqueos en la transmisión, ralentizan la navegación y generan zonas sin cobertura, un fenómeno que afecta la estabilidad y el alcance de la red inalámbrica en el hogar

El electrodoméstico que debe estar

Cuántos años de vida útil tiene un smartphone y cómo identificar cuando cambiarlo

Problemas de batería, reinicios inesperados o falta de espacio son alertas claras un teléfono en mal estado

Cuántos años de vida útil

La adicción a la inteligencia artificial redefine la toma de decisiones

El uso intensivo de chatbots como ChatGPT y Claude está cambiando la forma en que las personas resuelven problemas y enfrentan la vida diaria, generando dependencia y alterando procesos mentales tradicionales

La adicción a la inteligencia

Jugadores de Fortnite denuncian uso de arte generado por IA y exigen apoyo a creadores humanos

La comunidad acusa a Epic Games de incluir arte generado por IA en pósteres y sprays del juego, lo que ha desatado un fuerte rechazo

Jugadores de Fortnite denuncian uso

Estas con las consecuencias de cargar diferentes smartphones con el mismo cargador

La estandarización del puerto no implica compatibilidad total; diferencias en voltaje y protocolos pueden acortar la vida útil de los teléfonos y provocar fallos o incidentes domésticos

Estas con las consecuencias de
DEPORTES
Enzo Fernández recordó el video

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

TELESHOW
Marta Fort volvió a sincerarse

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

INFOBAE AMÉRICA

Putin dijo que Rusia está

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300