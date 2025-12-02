Meta AI en WhatsApp: paso a paso para desactivar esta inteligencia artificial de la app

Meta AI está integrado en varias redes sociales de Meta como WhatsApp e Instagram. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta AI es la herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp y otras redes sociales como Instagram, Facebook y Messenger. Para quienes no desean utilizar esta función, ya sea por falta de interés o por motivos de privacidad, puede resultar importante limitar su uso.

Sin embargo, no es posible desactivar Meta AI por completo en WhatsApp. Así lo señaló Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, al medio británico Standard, al explicar que la función opera “como cualquier otra característica” de la plataforma.

Lo que sí se puede hacer es reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp. Algunas opciones incluyen:

Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)

Eliminar el chat.

Como si se tratara de cualquier otro chat, los usuarios pueden seleccionar la conversación y elegir eliminarlo.

Borrar el contenido del chat.

Si se desea borrar la información almacenada por Meta AI, es posible emplear el comando “/reset-ai”. Esta acción restablece la herramienta a su configuración original y elimina la copia de la conversación que se encontraba en los servidores de Meta.

No etiquetar a Meta AI en chats grupales.

Evitar mencionar a Meta AI en tus grupos para que no se involucre en las conversaciones.

La parlamentaria advirtió sobre la imposibilidad de desactivar Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cuál es la preocupación sobre Meta AI

Ante la imposibilidad de desactivar completamente esta inteligencia artificial, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová manifestó en X (antes Twitter) que esta restricción genera “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”.

La legisladora indicó que ha recibido numerosas inquietudes de la ciudadanía y que, en una sesión del Comité de Mercado Único del Parlamento Europeo, dirigió el tema directamente a la vicepresidenta ejecutiva y comisaria Henna Virkkunen. En este escenario, la alternativa para los usuarios es limitar la presencia e interacción con la inteligencia artificial.

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp brinda a los usuarios diversas funciones pensadas para agilizar la comunicación, fomentar la creatividad y mejorar la organización.

Meta AI puede traducir contenido en varios idiomas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre sus características más destacadas se encuentra la capacidad de traducir textos al español desde idiomas como inglés, francés, alemán, portugués, chino o árabe. Basta con enviar el texto que se desea traducir, ya sea un fragmento literario o la letra de una canción.

Además, la herramienta permite crear imágenes a partir de descripciones escritas. Desde ilustraciones con distintos estilos hasta escenas originales, como “capibaras comiendo sushi” o “gatos bailando bajo la luna”, el asistente transforma ideas en imágenes visuales.

Otra función relevante es la generación de contenido para redes sociales, incluyendo ideas, frases llamativas, guiones, así como la revisión y corrección de textos para perfeccionar la ortografía y el estilo. Es importante evitar compartir información sensible como correos electrónicos o direcciones.

Meta AI en WhatsApp cuenta con la capacidad de generar imágenes. (Meta)

Meta AI también puede participar en chats individuales y grupales. Al escribir @Meta AI o seleccionar el círculo azul, los usuarios pueden solicitar sugerencias para organizar viajes, buscar actividades o recibir distintos tipos de recomendaciones.

Qué otras nuevas funciones hay en WhatsApp

Además de Meta AI, WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

Música en estados.

WhatsApp sumó una función que posibilita agregar música a las actualizaciones de estado. Al crear un estado, los usuarios encuentran un ícono de nota musical en la parte superior de la pantalla; al pulsarlo, pueden explorar una biblioteca con millones de canciones, incluyendo los éxitos más recientes, lanzamientos populares y clásicos reconocidos.

La herramienta permite elegir un fragmento de hasta 15 segundos para imágenes y hasta 60 segundos para videos.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

Para disfrutar de esta opción, que opera de forma similar a las historias de Instagram, es necesario actualizar la aplicación móvil.

Me gusta y menciones en estados.

Los usuarios pueden reaccionar a los estados con un corazón, una acción privada visible solo para quien publicó el estado. Para hacer una mención privada, basta con crear un estado, tocar el ícono @ y elegir hasta cinco contactos; solo ellos recibirán la notificación y la mención no será visible para los demás.