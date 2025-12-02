Tecno

Electrodomésticos: qué significa que tengan la etiqueta A+++

La categoría de eficiencia energética A+++ forma parte de un sistema de clasificación diseñado para orientar a los consumidores en la elección de electrodomésticos de menor consumo eléctrico

La etiqueta A+++ es distintiva
La etiqueta A+++ es distintiva en los dispositivos más eficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás pensando en comprar una nevera, lavadora u otro electrodoméstico, es probable que hayas notado la etiqueta A+++ en algunos modelos. Si este sello te resulta confuso, aquí te explicamos su significado.

La eficiencia energética A+++ pertenece a un sistema de clasificación que ayuda a los compradores a elegir aparatos que consumen menos electricidad.

La etiqueta A+++ identifica a los electrodomésticos más eficientes, aquellos que utilizan menos del 25% de energía en comparación con modelos convencionales.

Le sigue la A++, que señala un consumo de hasta el 30%, y la A+, para productos cuyo gasto energético se sitúa entre el 30% y el 40%.

Las lavadoras, así como otros
Las lavadoras, así como otros electrodomésticos, cuentan con estas etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La letra B, acompañada de un color naranja, indica un consumo energético moderado, que va del 42% al 72%. Estos indicadores permiten elegir dispositivos que ayudan a reducir el gasto eléctrico en el hogar.

Otras recomendaciones para elegir un electrodomésticos ahorrador

Al momento de elegir un electrodoméstico ahorrador, es fundamental considerar una serie de recomendaciones adicionales más allá de la etiqueta de eficiencia energética.

Si bien el distintivo A+++ u otros similares ofrecen una guía clara sobre el bajo consumo eléctrico, existen otros factores que pueden influir en el ahorro y en la sostenibilidad a largo plazo.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tamaño y la capacidad del aparato. Elegir un electrodoméstico con una capacidad adecuada para las necesidades del hogar evita el desperdicio de energía.

Además de la etiqueta, el
Además de la etiqueta, el tamaño del electrodoméstico es determinante en su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una lavadora demasiado grande para una familia pequeña generará un consumo innecesario, mientras que un refrigerador muy pequeño puede obligar a un uso menos eficiente del espacio y provocar un mayor gasto de electricidad al estar sobrecargado.

Elige dispositivos con tecnología inverter o motores de alta eficiencia, ya que regulan el consumo de energía según la demanda y reducen el desgaste del aparato.

Además, optar por electrodomésticos que incluyan modos ecológicos o programas de bajo consumo puede generar un ahorro considerable, sobre todo en aparatos como lavadoras, secadoras o lavavajillas.

Existen diversas clasificaciones de energía
Existen diversas clasificaciones de energía para los electrodomésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación también juega un papel importante. Instalar un refrigerador lejos de fuentes de calor, como hornos o luz solar directa, ayuda a que el aparato funcione de manera más eficiente.

Asegúrate de dejar suficiente espacio para la ventilación adecuada, ya que la falta de circulación de aire puede aumentar el esfuerzo y el consumo energético del equipo.

Considera el mantenimiento y la vida útil del electrodoméstico. Limpiar los filtros, revisar los sellos de puertas y realizar mantenimientos regulares no solo mejora el rendimiento, también prolonga la eficiencia energética a lo largo del tiempo. Consulta siempre el manual del fabricante y sigue las recomendaciones oficiales.

Escoger el electrodoméstico es clave
Escoger el electrodoméstico es clave para ahorrar energía en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Busca aparatos con certificaciones adicionales, como el sello Energy Star o equivalentes, que garantizan estándares más estrictos en materia de ahorro. Revisa las opiniones de otros usuarios sobre el consumo real y consulta las especificaciones técnicas antes de comprar.

Cómo ahorrar energía en casa

Ahorrar energía en casa es posible con algunos hábitos sencillos y elecciones inteligentes. Apaga las luces y los electrodomésticos cuando no los uses y aprovecha al máximo la luz natural durante el día.

Utiliza focos LED, que consumen menos electricidad y tienen mayor duración. Elige electrodomésticos con alta eficiencia energética, como los que tienen la etiqueta A+++.

Evita el consumo fantasma para
Evita el consumo fantasma para ahorrar energía en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Regula la temperatura del refrigerador y aire acondicionado, y evita abrir constantemente sus puertas.

En la cocina, aprovecha el calor residual de hornos y estufas. Lava la ropa con agua fría y reúne cargas completas para cada ciclo. Desconecta los cargadores y aparatos en modo “stand by”, ya que siguen consumiendo energía. Con pequeñas acciones diarias, es posible reducir el consumo eléctrico, ahorrar dinero y contribuir al cuidado del medioambiente.

