Rescataron a un caniche abandonado en la terraza de una casa en Rosario y buscan una familia que lo adopte

El caniche fue hallado en el techo de una vivienda, junto a una cucha precaria y con evidentes signos de falta de higiene

Un caniche fue rescatado por un equipo de la Municipalidad de Rosario tras una denuncia por maltrato y abandono animal: el perro vivía en la terraza de una vivienda, expuesto a la intemperie y sin las condiciones mínimas de bienestar. El operativo, coordinado entre el Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano, terminó con el animal a salvo y bajo guarda transitoria mientras avanza su proceso de adopción.

La alerta llegó a través de una protectora de animales, que reportó la situación a las autoridades. Al llegar al domicilio, el personal constató que el caniche permanecía en el techo de la propiedad junto a una cucha en estado precario, con signos evidentes de falta de higiene.

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El panorama que encontraron los agentes no dejaba margen para la demora: se activaron de inmediato los protocolos correspondientes para retirar al animal del inmueble.

El rescate animal fue el resultado de un trabajo conjunto entre dos dependencias municipales. El Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano actuaron de forma coordinada para garantizar que el procedimiento se llevara a cabo con la debida diligencia.

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La denuncia de una protectora de animales fue la que motivó la intervención del Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano (Fotos: Rosario3)

Una vez retirado del lugar, el perro fue trasladado a un espacio seguro donde recibe las atenciones que su situación requiere.

Por el momento, el caniche se encuentra bajo el régimen de guarda transitoria. Desde allí, se avanza con los trámites necesarios para su adopción definitiva, aunque aún no hay plazos confirmados al respecto.

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El caso renueva la relevancia de los canales oficiales de denuncia por maltrato animal disponibles en Rosario. Quienes detecten situaciones de abandono o riesgo para un animal pueden comunicarse con la línea gratuita 147, habilitada para recibir denuncias formales a través de las vías de atención ciudadana del municipio.

Desnutrido y abandonado: cómo fue el rescate del dogo argentino de Claudio Barrelier

Este video es una campaña de concienciación que documenta el rescate de Agosto, un perro Dogo Argentino hallado en estado de abandono en la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso del asesinato de Agostina Vega. Las imágenes muestran al animal en un entorno descuidado y posteriormente en una guardería recibiendo atención. El material audiovisual incluye llamados a la colaboración para costear los gastos de su cuidado, con el logo de la organización "Hocicos Felices" al final.

En las últimas horas integrantes de la asociación civil Hocicos Felices rescataron de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso, a un ejemplar de dogo argentino que se encontraba en un preocupante estado de salud. El video compartido por la ONG en redes sociales muestra al animal con un avanzado cuadro de desnutrición y abandono, por lo cual debió ser atendido por veterinarios y luego trasladado a una guardería local.

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Según precisaron desde Hocicos Felices, “Agosto”, nombre que le pusieron en homenaje a Agostina, fue hallado en la casa ubicada en el barrio Cofico cuando aún la Policía provincial se encontraba en plena búsqueda de la menor.

“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, explicaron desde la ONG en una publicación que compartieron este sábado en la red social Instagram.

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El posteo también muestra imágenes de “Agosto” -las cuales encabezan esta nota-, que a pesar de que lucía con un evidente estado de desnutrición, se lo observaba con energía y atento a lo que ocurría fuera de la vivienda. En ese contexto, un grupo de vecinos alertó sobre la situación a Hocicos Felices, cuyos voluntarios se movieron de inmediato para auxiliar a la mascota.

Una vez que fue extraído de la finca, “Agosto” fue evaluado por una veterinaria, quien confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono. Ante ese diagnóstico, se le realizó una revisión clínica completa y un análisis de sangre para dar comienzo a su recuperación.

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Actualmente, el animal que estaba al cuidado de Barrelier se encuentra en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino ubicada en la ciudad de Córdoba, donde convive con otros perros que esperan ser adoptados. Allí se estima que permanecerá durante al menos un mes, para que luego pueda ser trasladado a un hogar.