Desde robo de datos hasta daño del dispositivo: riesgos al descargar apps fuera de tiendas oficiales

Múltiples errores se pueden presentar al instalar un programa como APK, que afectan la experiencia y la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales es un riesgo tecnológico oculto para millones de usuarios en todo el mundo. La instalación de apps desde fuentes desconocidas puede implicar el ingreso de software malicioso, con la capacidad de afectar tanto la privacidad como la operatividad de los dispositivos.

El auge de plataformas alternativas, enlaces en redes sociales o sitios web poco confiables ha facilitado la distribución de aplicaciones no verificadas. Estos recursos, al escapar de los mecanismos de revisión de las tiendas oficiales como Google Play o App Store, exponen a los usuarios a una amplia gama de amenazas.

Desde la sustracción de datos personales hasta la inutilización del dispositivo, el alcance del daño puede variar, pero el trasfondo es común: la seguridad digital se debilita gravemente fuera de los canales autorizados, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

Qué tipos de amenazas se esconden tras las apps no oficiales

Las amenazas incluyen virus, secuestro de datos y anuncios publicitarios indeseados tras instalar apps no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga de aplicaciones ajenas a las tiendas oficiales puede desencadenar incidentes de alto impacto en la vida digital del usuario. El INCIBE señala que los riesgos van desde el robo de datos personales hasta la integración del dispositivo en actividades delictivas.

“Es posible que una app instale un virus de tipo ransomware, bloqueando completamente el acceso a las fotografías o archivos y exigiendo un pago por su recuperación”, remarca el INCIBE.

Otra amenaza candente es la manipulación del dispositivo para que muestre anuncios intrusivos o redireccione automáticamente a páginas para la recolección de información confidencial.

El instituto cita la presencia de “aplicaciones que ralentizan el celular y muestran anuncios sin consentimiento, con el objetivo de recopilar datos personales y redirigir a sitios web de dudosa reputación”.

Cómo roban datos personales estos programas no oficiales

Algunas apps acceden a contraseñas y códigos SMS mediante el registro oculto de pulsaciones y la lectura de mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE explica que algunas aplicaciones pueden registrar las pulsaciones que se hacen en la pantalla, gracias a componentes conocidos como keyloggers. Esto permite que extraños accedan a contraseñas, credenciales financieras o información sensible que el usuario introduce.

Otros casos reportados implican la captura de mensajes SMS para obtener códigos de verificación, lo que posibilita el acceso ilícito a operaciones bancarias o autenticaciones en servicios digitales.

Hay aplicaciones que tienen permiso para leer los mensajes que se reciben y, de ese modo, visualizar información confidencial sin que el usuario lo advierta, señala el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.

Cuáles aplicaciones ameritan mayor precaución de los usuarios

Servicios de banca y préstamos falsos figuran entre las apps más peligrosas fuera de las tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los programas suponen la misma amenaza. El INCIBE identifica como muy peligrosas las aplicaciones de banca, préstamos, antivirus falsos o aquellas relacionadas con juegos, salud y horóscopos.

Muchas de ellas suplantan la identidad de proveedores reconocidos para ganar la confianza del público y solicitar permisos excesivos o información personal con fines fraudulentos.

“Aplicaciones que prometen servicios financieros pueden, en realidad, tener como meta el acceso a datos bancarios o el dinero del usuario”, enfatiza el organismo.

A su vez, advierte sobre los antivirus de procedencia dudosa, que no resguardan, sino que “tienen el objetivo de infectar el dispositivo, robar información o mostrar publicidad invasiva”. Los juegos y las apps de bienestar completan la lista de riesgos, porque suelen pedir permisos innecesarios tras la descarga.

Qué indicios anticipan la presencia de una aplicación maliciosa

Detectar permisos inusuales y opiniones negativas ayuda a identificar apps fraudulentas antes de instalarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar una aplicación fraudulenta exige atención a ciertas pistas. El INCIBE sugiere comprobar siempre la fuente de descarga y evitar enlaces ajenos a las tiendas oficiales. “Google Play y App Store implementan filtros de seguridad y de revisión para identificar aplicaciones dañinas”, resalta el INCIBE.

Es clave revisar los permisos requeridos por la aplicación, porque “algunas apps solicitan acceso a la cámara, contactos o ubicación cuando no resulta justificado por su funcionalidad”.

Asimismo, el instituto aconseja observar las reseñas y calificaciones de otros usuarios, así como consultar opiniones de medios especializados para advertir problemas recurrentes o alertas de seguridad.