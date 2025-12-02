Tecno

Desde robo de datos hasta daño del dispositivo: riesgos al descargar apps fuera de tiendas oficiales

Expertos en ciberseguridad advierten que la instalación de aplicaciones maliciosas puede ocasionar infecciones por ransomware, vigilancia encubierta y acceso a mensajes y contraseñas sin autorización

Guardar
Múltiples errores se pueden presentar
Múltiples errores se pueden presentar al instalar un programa como APK, que afectan la experiencia y la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales es un riesgo tecnológico oculto para millones de usuarios en todo el mundo. La instalación de apps desde fuentes desconocidas puede implicar el ingreso de software malicioso, con la capacidad de afectar tanto la privacidad como la operatividad de los dispositivos.

El auge de plataformas alternativas, enlaces en redes sociales o sitios web poco confiables ha facilitado la distribución de aplicaciones no verificadas. Estos recursos, al escapar de los mecanismos de revisión de las tiendas oficiales como Google Play o App Store, exponen a los usuarios a una amplia gama de amenazas.

Desde la sustracción de datos personales hasta la inutilización del dispositivo, el alcance del daño puede variar, pero el trasfondo es común: la seguridad digital se debilita gravemente fuera de los canales autorizados, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

Qué tipos de amenazas se esconden tras las apps no oficiales

Las amenazas incluyen virus, secuestro
Las amenazas incluyen virus, secuestro de datos y anuncios publicitarios indeseados tras instalar apps no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga de aplicaciones ajenas a las tiendas oficiales puede desencadenar incidentes de alto impacto en la vida digital del usuario. El INCIBE señala que los riesgos van desde el robo de datos personales hasta la integración del dispositivo en actividades delictivas.

“Es posible que una app instale un virus de tipo ransomware, bloqueando completamente el acceso a las fotografías o archivos y exigiendo un pago por su recuperación”, remarca el INCIBE.

Otra amenaza candente es la manipulación del dispositivo para que muestre anuncios intrusivos o redireccione automáticamente a páginas para la recolección de información confidencial.

El instituto cita la presencia de “aplicaciones que ralentizan el celular y muestran anuncios sin consentimiento, con el objetivo de recopilar datos personales y redirigir a sitios web de dudosa reputación”.

Cómo roban datos personales estos programas no oficiales

Algunas apps acceden a contraseñas
Algunas apps acceden a contraseñas y códigos SMS mediante el registro oculto de pulsaciones y la lectura de mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE explica que algunas aplicaciones pueden registrar las pulsaciones que se hacen en la pantalla, gracias a componentes conocidos como keyloggers. Esto permite que extraños accedan a contraseñas, credenciales financieras o información sensible que el usuario introduce.

Otros casos reportados implican la captura de mensajes SMS para obtener códigos de verificación, lo que posibilita el acceso ilícito a operaciones bancarias o autenticaciones en servicios digitales.

Hay aplicaciones que tienen permiso para leer los mensajes que se reciben y, de ese modo, visualizar información confidencial sin que el usuario lo advierta, señala el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.

Cuáles aplicaciones ameritan mayor precaución de los usuarios

Servicios de banca y préstamos
Servicios de banca y préstamos falsos figuran entre las apps más peligrosas fuera de las tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los programas suponen la misma amenaza. El INCIBE identifica como muy peligrosas las aplicaciones de banca, préstamos, antivirus falsos o aquellas relacionadas con juegos, salud y horóscopos.

Muchas de ellas suplantan la identidad de proveedores reconocidos para ganar la confianza del público y solicitar permisos excesivos o información personal con fines fraudulentos.

“Aplicaciones que prometen servicios financieros pueden, en realidad, tener como meta el acceso a datos bancarios o el dinero del usuario”, enfatiza el organismo.

A su vez, advierte sobre los antivirus de procedencia dudosa, que no resguardan, sino que “tienen el objetivo de infectar el dispositivo, robar información o mostrar publicidad invasiva”. Los juegos y las apps de bienestar completan la lista de riesgos, porque suelen pedir permisos innecesarios tras la descarga.

Qué indicios anticipan la presencia de una aplicación maliciosa

Detectar permisos inusuales y opiniones
Detectar permisos inusuales y opiniones negativas ayuda a identificar apps fraudulentas antes de instalarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar una aplicación fraudulenta exige atención a ciertas pistas. El INCIBE sugiere comprobar siempre la fuente de descarga y evitar enlaces ajenos a las tiendas oficiales. “Google Play y App Store implementan filtros de seguridad y de revisión para identificar aplicaciones dañinas”, resalta el INCIBE.

Es clave revisar los permisos requeridos por la aplicación, porque “algunas apps solicitan acceso a la cámara, contactos o ubicación cuando no resulta justificado por su funcionalidad”.

Asimismo, el instituto aconseja observar las reseñas y calificaciones de otros usuarios, así como consultar opiniones de medios especializados para advertir problemas recurrentes o alertas de seguridad.

Temas Relacionados

RoboDatosDispositivoAplicacionesContraseñasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Red Dead Redemption llega a Android y iOS: cómo descargarlo gratis desde Netflix

El juego de Rockstar Games contará con controles adaptados para dispositivos móviles

Red Dead Redemption llega a

Así cambia tu PC con Linux 6.18, el sistema operativa que viene reemplazando a Windows 10

La nueva versión del kernel introduce mejoras clave en rendimiento, seguridad y compatibilidad que impactarán de inmediato en miles de equipos

Así cambia tu PC con

Cómo atacan los hackers en Instagram y qué señales advierten de una cuenta comprometida

Ataques mediante redes wifi inseguras, integraciones con otras plataformas y enlaces fraudulentos ponen en jaque la privacidad

Cómo atacan los hackers en

Cómo saber si es seguro retirar dinero de un cajero automático

Cámaras ocultas, trampas de retención de efectivo y maniobras de ingeniería social figuran entre los métodos más frecuentes de fraude bancario

Cómo saber si es seguro

Amazon presenta su antena ‘Ultra’: acceso a internet de alta velocidad incluso en las zonas más remotas

La compañía apuesta por una red de más de 3.000 satélites en órbita baja para llevar Internet de baja latencia a sectores críticos

Amazon presenta su antena ‘Ultra’:
DEPORTES
Los “poderes especiales” que tendría

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

Alpine confirmó cuándo presentará el auto que manejará Franco Colapinto en la F1 durante 2026

“Cultura sin culpables”: el error estratégico de McLaren en Qatar que favoreció a Verstappen y encendió la definición del título de la Fórmula 1

“Todo a su tiempo”: la frase sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que generó revuelo en el Xeneize

“Dame agua bendita”: el secreto de Facundo Cambeses para ser el héroe de Racing en la tanda de penales contra Tigre

TELESHOW
Evangelina Anderson puso fin a

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

La sorpresa navideña de la China Suárez a sus hijos en su reencuentro en Turquía: “¿Cuánto les costó hacer esto?"

INFOBAE AMÉRICA

“Tardes de soledad”, de Albert Serra,

“Tardes de soledad”, de Albert Serra, es la mejor película del año, según Cahiers du Cinéma

Maternidad segura en Colombia: caen los nacimientos, pero mejoran los indicadores de salud materna

La caída de los bonos y el Bitcoin llevó incertidumbre a las bolsas, pero Wall Street mantiene el optimismo

Por qué se repiten las tragedias en los países de Asia azotados por ciclones

La ONU propuso una rebaja del 15% de su presupuesto para 2026 en medio de su más grave crisis