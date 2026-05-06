Así operan los ladrones de datos con IA: por qué las contraseñas complejas ya no te protegen

Por qué ya no basta con una clave compleja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde el consejo tradicional de “crea una contraseña compleja” ya no es suficiente para proteger datos personales o corporativos, las amenazas han evolucionado.

Ahora la inteligencia artificial y la automatización han transformado el robo de credenciales en una industria global, donde ni siquiera una clave de 16 caracteres puede garantizar seguridad si termina filtrada por un software espía o es insertada por error en un chatbot de IA.

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La irrupción de la IA generativa, el crecimiento de la ciberdelincuencia como servicio y la sofisticación de los ataques han cambiado radicalmente las reglas del juego. Entender cómo operan hoy los ladrones de datos es vital para repensar la protección digital y adoptar nuevas estrategias de defensa.

El fin de la contraseña segura: IA y ciberdelincuencia desafían la protección digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía sumergida de las credenciales y la IA

De acuerdo con Check Point, el mercado negro de contraseñas ha migrado de los foros de la web oscura a canales instantáneos en Telegram y bots automatizados.

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Este sistema permite transacciones rápidas y anónimas, acelerando la monetización de los datos robados. Según el Índice de Precios de la Dark Web 2025/2026, una cuenta de Facebook hackeada puede costar 45 dólares, mientras que accesos bancarios verificados pueden superar los 1.000 dólares.

Ahora, cualquier atacante puede obtener millones de credenciales con herramientas impulsadas por IA, lo que multiplica el riesgo para usuarios y empresas.

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La epidemia de contraseñas: el factor humano y la IA generativa

El principal punto débil sigue siendo la psicología humana. El 94% de los usuarios reutiliza contraseñas en varias plataformas y menos del 3% cumple con los requisitos mínimos de complejidad. Cuando una base de datos es filtrada, los ataques de relleno de credenciales desbloquean cuentas en decenas de servicios.

De la contraseña al deepfake: cómo la inteligencia artificial transforma el cibercrimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama empeora con la adopción masiva de chatbots de IA en entornos empresariales. Según LayerX, el 45% de los empleados usa IA generativa y el 77% ha pegado datos confidenciales en chatbots, a menudo desde cuentas personales no controladas. Esto crea enormes puntos ciegos para las empresas, facilitando fugas de información incluso sin intención maliciosa.

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Deepfakes, phishing 2.0 y suplantación con IA

La IA también ha revolucionado el phishing: los kits de phishing como servicio, impulsados por IA y vendidos por menos de 100 dólares al mes, permiten ataques personalizados y sin errores gramaticales, lo que dispara las tasas de éxito. Las campañas de phishing generadas por IA alcanzan tasas de clics del 54%, frente al 12% del phishing tradicional.

El auge de los deepfakes agrava el problema. Suscripciones de clonación de voz cuestan pocos dólares, y los ciberdelincuentes pueden crear videollamadas falsas con imágenes y voces indistinguibles de ejecutivos reales. Un caso reciente involucró a una empresa que perdió 25,6 millones de dólares tras un ataque de videoconferencia deepfake con supuestos directivos.

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El periodo entre la filtración de una contraseña y un ataque de ransomware se ha reducido drásticamente. El 48% de los ataques de ransomware en 2025 empleó credenciales VPN robadas como vector inicial. Sin embargo, las filtraciones basadas en credenciales pueden tardar hasta 246 días en ser detectadas, lo que deja a las empresas vulnerables durante meses.

Cómo defenderse en la era de la IA

Hoy, la defensa real pasa por erradicar las contraseñas tradicionales y adoptar autenticación sin contraseña y claves FIDO2. Además, implementar políticas de confianza cero, monitorización continua de la web oscura y controles en los navegadores que usan IA se vuelve esencial. Las empresas deben vigilar y bloquear la inserción de datos sensibles en chatbots no autorizados y capacitar a sus empleados para no caer en trampas cada vez más sofisticadas.

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La seguridad digital ya no depende solo de una cadena compleja de caracteres. El auge de la IA obliga a repensar la protección de datos, priorizando la verificación del comportamiento y la gestión activa de identidades. Frente a un mercado negro que evoluciona más rápido que la defensa, la única opción es adoptar estrategias dinámicas, supervisión constante y tecnologías que superen la simple contraseña.