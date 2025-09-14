Adiós a Magis TV: conoce las tres apps que permiten ver gratis películas y series sin riesgos

Varias sanciones y cierres han afectado a este tipo de alternativas piratas. (Fotocomposición Infobae)

El cierre de Magis TV y las múltiples restricciones y peligros que representan las plataformas piratas ha impulsado a varios usuarios a buscar alternativas legales y gratuitas para acceder a películas y series, priorizando la seguridad de sus dispositivos y la protección de sus datos personales.

Frente al aumento de servicios en línea ilegales, que exponen a los usuarios a virus, robo de información y posibles estafas digitales, han surgido opciones oficiales que permiten disfrutar de contenido audiovisual sin incurrir en riesgos.

Entre las aplicaciones más sugeridas se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas disponibles en Google Play Store y App Store, y compatibles con televisores inteligentes, teléfonos móviles y computadoras.

Aunque estas plataformas no incluyen los estrenos más recientes, ofrecen catálogos amplios que abarcan películas, series y documentales en diversos idiomas.

Qué contenido tiene la aplicación de YouTube para diferentes tipos de públicos

La plataforma de Google ofrece películas y documentales de dominio público sin requerir datos personales ni bancarios. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

YouTube destaca por su repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos ellos publicados por canales verificados.

Esta modalidad permite acceder a contenido legítimo respaldado por los titulares de derechos, sin la necesidad de descargar archivos que comprometen la seguridad del dispositivo. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado.

Entre las funciones disponibles en la plataforma de Google se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que disminuye el riesgo de estafas.

Cómo funciona la aplicación de Pluto TV que ofrece películas y series gratis

El servicio brinda canales en vivo y contenido bajo demanda sin costos ocultos ni procesos de registro complejos. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde sobresalen películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz facilita la selección de canales temáticos o géneros cinematográficos, permitiendo una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos.

A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. Su modelo de financiamiento se basa en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que posibilita el acceso a contenido legítimo en un espacio digital seguro.

Qué es Vix y qué contenido enfocado al público latinoamericano incluye

Cuenta con producciones muy populares entre el público latino. (Foto: Google Play Store)

Vix es una de las opciones gratuitas más populares entre el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, eliminando la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma asegura que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

Cuáles ventajas hay al optar por plataformas por suscripción mensual

Servicios streaming como Netflix y Prime Video ofrecen estrenos exclusivos y funciones avanzadas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Pese a que las plataformas gratuitas proporcionan catálogos variados y seguros, usuarios que buscan estrenos, producciones exclusivas y funciones avanzadas pueden optar por servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas alternativas streaming ofrecen repertorios extensos de películas, series, documentales y programas infantiles en varios idiomas, sumado a opciones de personalización, descargas para ver sin conexión, listas personalizadas y calidad audiovisual superior.

La seguridad de estas alternativas se garantiza al instalar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, evitando la descarga desde sitios o archivos de procedencia desconocida.