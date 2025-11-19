Google anuncia las mejores aplicaciones y juegos de 2025 en Android: Pokémon lideró

Tecno

La lista de ganadores de
La lista de ganadores de Google Play Store 2025 abarca desde apps de crecimiento personal hasta utilidades para familias y automóviles. (Google)

Cada noviembre, Google Play Store anuncia los ganadores de su tradicional selección anual de apps y juegos destacados. En su edición 2025, la aplicación ganadora fue una orientada a mejorar el bienestar digital.

Además, para este año hay ganadores en diferentes plataformas, no solamente en celulares, sino también en tablets, computadores y demás espacios donde esté disponible la tienda de Google.

Cuál es la mejor aplicación de 2025 en Google Play Store

Focus Friend, creada por el educador Hank Green, se consagró como la mejor aplicación del año 2025. Definida como un “temporizador de concentración acogedor y gamificado”, esta aplicación tiene como propósito ayudar a los usuarios a alejarse de la pantalla del móvil y a concentrarse en el mundo real.

A través de un diseño atractivo y una mecánica de recompensas que recuerda al mítico Tamagotchi, Focus Friend motiva a sus usuarios a fijar objetivos de tiempo alejados del teléfono. Por cada ciclo de concentración completado, el usuario recibe premios virtuales para personalizar la habitación digital de su personaje, una alubia animada que se convierte en compañera virtual de quienes buscan menos distracciones.

Google Play Store anuncia a
Google Play Store anuncia a Focus Friend como la mejor aplicación de 2025 por su enfoque en el bienestar digital. (Google)

El sistema de gamificación se convierte, así, en una herramienta eficaz para promover hábitos más saludables y reducir el tiempo frente a la pantalla, mientras preserva la diversión y el atractivo visual.

Cuál es el mejor videojuego de 2025 en Google Play Store

Pokémon TCG Pocket fue nombrado mejor juego de 2025, consolidándose como una adaptación amigable y dinámica de la popular franquicia de cartas. Lanzado en noviembre de 2024, el juego logró conquistar a una masiva audiencia internacional con su propuesta de combate, obtención gratuita de paquetes de cartas y la posibilidad de desafiar a amigos y jugadores de todo el mundo desde cualquier dispositivo.

La experiencia, diseñada para ser intuitiva, mantiene la esencia de las batallas de cartas clásicas, incorporando nuevos diseños y elementos visuales que actualizan el imaginario Pokémon para una nueva generación.

Pokémon TCG Pocket se consagra
Pokémon TCG Pocket se consagra como el mejor videojuego de 2025 en Google Play Store, destacando su adaptación de cartas.(Pokémon)

Otros ganadores de los premios en Google Play Store

No pasó desapercibida la presencia de la inteligencia artificial entre las ganadoras multidispositivo. Luminar: Photo Editor fue reconocida como la mejor aplicación multiplataforma de 2025. Esta herramienta dirigida tanto a fotógrafos profesionales como aficionados, incorpora algoritmos de IA capaces de optimizar la edición de fotografías de manera intuitiva y potente, y se posiciona como una referencia en el segmento de los editores fotográficos, ahora democratizados por el avance tecnológico.

En la categoría de juegos multiplataforma, el triunfo fue para Disney Speedstorm, una colorida entrega de carreras tipo kart que pone en pista a los personajes más emblemáticos del mundo Disney.

El juego destaca tanto por su rendimiento gráfico en dispositivos móviles como por crear conexiones dinámicas entre usuarios de diferentes plataformas, en línea con el creciente impulso de Google Play hacia propuestas integradoras.

La edición 2025 de los
La edición 2025 de los premios Google Play Store reconoce apps para celulares, tablets, computadoras y dispositivos XR. (Europa Press)

Google Play Store amplió su mirada en 2025, premiando aplicaciones destinadas a distintos ecosistemas y formatos de uso. La lista incluyó desde soluciones para bienestar personal hasta utilidades específicas para familias, relojes inteligentes, sistemas de entretenimiento en automóviles, grandes pantallas o visores XR.

Entre las apps que recibieron reconocimiento en sus respectivas categorías se encuentran:

  • Mejor app para divertirse - Edits, una app de Instagram
  • Mejor app para crecimiento personal - Focus Friend
  • Mejor app esencial - Wiser, audiolibros de 15 minutos
  • Mejor gema oculta - Pingo, aprendizaje de idiomas con AI
  • Mejor app para la familia - ABCmouse 2: Juego de aprendizaje infantil
  • Mejor para relojes - SleepisolBio
  • Mejor para pantallas grandes - Goodnotes, notas, documentos y PDF
  • Mejor para coches - SoundCloud: The Music You Love
  • Mejor para Gafas XR - Calm, Dormir, meditar, relajarse
  • Mejor juego multijugador - Dunk City Dynasty
  • Mejor juego para partidas rápidas - Candy Crush Solitaire
  • Mejor juego indie - Chants of Sennaar
  • Mejor historia en un juego - Disco Elysium
  • Mejor juego en desarrollo - Wuthering Waves
  • Mejor juego en Play Pass - DREDGE
  • Mejor juego para Google Play Games en PC - Odin: Valhalla Rising

