Tecno

Menores de 16 años ya no podrán usar redes sociales en Australia: claves de la nueva restricción

La legislación australiana afecta a nueve de las plataformas más utilizadas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick

Las empresas deberán emplear tecnologías
Las empresas deberán emplear tecnologías de verificación de edad robustas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Australia ha puesto en marcha una política pionera que obliga a las plataformas de redes sociales a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas en sus servicios. Desde el 10 de diciembre, las empresas estarán legalmente obligadas a tomar “medidas razonables” para evitar el acceso de los menores, y deberán desactivar o eliminar los perfiles existentes de quienes no cumplen con la edad mínima.

El objetivo central de esta medida es reducir la exposición de los niños a riesgos digitales, contenidos perjudiciales y presión social, estableciendo nuevas reglas en el ecosistema tecnológico internacional.

Alcance y métodos de verificación de edad en la prohibición de redes sociales

La legislación australiana afecta a nueve de las plataformas sociales más utilizadas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick. El gobierno definió estos servicios con base en tres criterios: que habiliten interacciones entre usuarios, permitan publicar contenido o tengan como propósito principal la interacción social en línea.

Prohibir el uso de redes
Prohibir el uso de redes sociales a los menores ayuda a proteger su salud mental y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas como Roblox y Discord, alertadas ante la posibilidad de inclusión, ya han comenzado a implementar controles de edad en ciertas funciones para adelantarse a la normativa. YouTube Kids y WhatsApp, al no encajar en los parámetros fijados, quedan fuera del alcance inicial de la prohibición.

La implementación de la medida recae exclusivamente en las compañías tecnológicas, no en los menores ni en sus padres. Las empresas deberán emplear tecnologías de verificación de edad robustas —como documentos oficiales, reconocimiento facial o de voz, e inferencia algorítmica— y podrían recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares estadounidenses si incumplen la norma.

El gobierno ha señalado que la declaración de edad no será suficiente y se requiere un sistema independiente para comprobar que los adolescentes superan los 16 años. Meta, por ejemplo, ya anunció que comenzará a cerrar cuentas de menores, permitiéndoles demostrar su edad real mediante documentos si son eliminados injustamente.

Algunos adolescentes ya buscan estrategias
Algunos adolescentes ya buscan estrategias para eludir la restricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todavía no hay detalles definitivos sobre la eficacia y precisión de estos sistemas de verificación, el gobierno australiano exige a las plataformas que destruyan la información obtenida una vez completada la verificación y ofrece alternativas para quienes no deseen compartir documentos oficiales.

El historial reciente de filtraciones masivas de datos en Australia ha generado preocupación entre los críticos sobre el manejo y la seguridad de la información personal infantil.

Opiniones y limitaciones de la nueva ley australiana sobre redes sociales

El gobierno y los promotores de la norma la presentan como una medida de protección para que los jóvenes puedan desarrollarse con mayor libertad antes de enfrentarse al entorno público digital. Como destaca Greg Attwells, líder del grupo 36 Months, la ley busca “retrasar 36 meses el momento en el que se convierten en ciudadanos digitales de un ecosistema de redes sociales”.

Sin embargo, existen dudas sobre la efectividad real para proteger a los menores y evitar la exposición a contenidos nocivos. Los detractores critican que la prohibición deja fuera webs de citas, plataformas de juegos y chatbots de IA, espacios también riesgosos. Algunos adolescentes ya buscan estrategias para eludir la restricción, como crear cuentas falsas o usar VPNs, y expertos anticipan un aumento en cuentas compartidas con adultos.

Limitar el acceso a plataformas
Limitar el acceso a plataformas digitales fomenta hábitos más saludables y promueve la interacción social directa entre los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas tecnológicas, al igual que los usuarios jóvenes, han mostrado reservas respecto a la viabilidad, la facilidad para eludir la norma, el aumento de la burocracia y los posibles riesgos para la privacidad. Algunas compañías, como Meta, Snap y TikTok, manifestaron su voluntad de cumplir la prohibición a pesar de su oposición, mientras otras aún consideran sus opciones legales.

La ministra de Comunicaciones de Australia, Annika Wells, reconoció que la medida “se verá un poco desordenada durante su implementación”, pero considera que este tipo de regulaciones son esenciales ante las amenazas crecientes en línea para los menores, aunque “no sea perfecta”.

