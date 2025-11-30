Tecno

Lanzan advertencia a los padres de familia sobre los riesgos de los juguetes con IA

La controversia por el contenido inapropiado y la ausencia de estudios independientes reaviva el debate sobre la seguridad de estos productos

Guardar
Organizaciones de defensa del consumidor
Organizaciones de defensa del consumidor advierten sobre los riesgos de los juguetes con inteligencia artificial, tras incidentes de contenido inapropiado dirigido a menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de los juguetes con inteligencia artificial ha encendido alertas entre organizaciones de defensa del consumidor y especialistas en desarrollo infantil, debido a los posibles riesgos para la seguridad y el bienestar de los niños. Las preocupaciones se incrementaron tras incidentes recientes, como el de un oso de peluche equipado con IA que abordó temas sexualmente explícitos, todo en un contexto de escasa regulación y ausencia de estudios independientes sobre el impacto de estas tecnologías.

El mercado global de juguetes inteligentes vive un auge sostenido por la temporada de compras y la internacionalización de empresas. En 2023, su valor alcanzó USD 16.700 millonesChina lidera la producción, con más de 1.500 compañías enfocadas en juguetes con IA. Entre los actores relevantes están FoloToy, con sede en Shanghái; Curio, creadora del peluche Grok inspirado en el chatbot de Elon Musk y con la voz de la artista Grimes; y Mattel, que anunció una alianza con OpenAI para desarrollar nuevos productos potenciados por IA.

El debate sobre riesgos se agudizó tras el informe de Pirg, organización de protección al consumidor, que documentó cómo el oso Kumma, de FoloToy, respondió a preguntas sobre prácticas sexuales, sugiriendo incluso bondage y juegos de roles.

El auge global de juguetes
El auge global de juguetes inteligentes impulsó un mercado de USD 16.700 millones en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teresa Murray, directora de vigilancia de Pirg, explicó que “bastó muy poco para que el juguete abordara temas sexualmente sensibles”, un incidente que se suma a otros reportes sobre contenido inapropiado y sobre la capacidad de los bots para mantener conversaciones abiertas con niños, alejadas de los límites que tenían los juguetes de generaciones previas.

Las inquietudes no se restringen al contenido: Rachel Franz, directora en Fairplay, destacó la falta de regulación y de pruebas de beneficios como una “gran señal de alerta”. Por otro lado, Jacqueline Woolley, de la Universidad de Texas en Austin, advirtió sobre el riesgo de que los niños formen vínculos emocionales inapropiados con los bots, lo que podría afectar su desarrollo social. Según Woolley, los bots tienden a ser complacientes y no fomentan el aprendizaje a partir de desacuerdos.

La privacidad es otro foco clave. Franz criticó la falta de transparencia de las empresas sobre el uso de los datos recolectados y alertó sobre la vulnerabilidad ante hackeos. “Debido a la confianza que los juguetes generan, los niños son más propensos a compartir sus pensamientos más íntimos”, afirmó, calificando la vigilancia de “innecesaria e inapropiada”.

Un informe de Pirg alertó
Un informe de Pirg alertó sobre el oso Kumma, de FoloToy, que respondió a niños con descripciones de prácticas sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presión pública, las empresas han empezado a responder. Tras la publicación del informe de Pirg, OpenAI suspendió su colaboración con FoloToy, cuyo CEO anunció el retiro temporal del producto y una auditoría interna de seguridad. Días después, FoloToy relanzó el oso, prometiendo sistemas de moderación mejorados y nuevas normas de seguridad, aunque sin confirmar consultas a expertos externos.

Curio, fabricante de Grok, comunicó monitoreo activo de contenidos e interacciones para garantizar experiencias seguras. Mattel informó que sus primeros productos con OpenAI se dirigirán a mayores de 13 años, con énfasis en seguridad y privacidad. Sin embargo, Franz cuestionó la eficacia de estas medidas, recordando que estos juguetes atraen igualmente a los más pequeños.

Las organizaciones defensoras insisten en la necesidad de regulación estricta e investigaciones independientes sobre el impacto de los juguetes con IA en el desarrollo infantil. Murray reconoció el potencial educativo de estos dispositivos, pero advirtió: “No hay nada de malo en un recurso educativo, salvo que se presente como el mejor amigo del niño o le anime a contar cualquier cosa”. Pirg pide reglas específicas para productos destinados a menores de 13 años y sugiere retirarlos hasta contar con garantías de seguridad.

El uso de datos personales
El uso de datos personales y la privacidad infantil genera preocupación, debido a la falta de transparencia y al riesgo de hackeos en juguetes con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la temporada navideña, 80 organizaciones, incluida Fairplay, emitieron un comunicado exhortando a las familias a evitar la compra de juguetes con IA, argumentando que se promocionan como seguros y beneficiosos sin estudios independientes que lo respalden. Sostienen que los juguetes tradicionales han probado su aporte al desarrollo infantil sin los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

En este contexto, persiste la incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo del contacto de los niños con juguetes inteligentes. La falta de información clara y de investigaciones independientes refuerza la necesidad de cautela y supervisión en el uso de estas tecnologías.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialJuguetesFamiliaNiñosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es el sistema operativo inspirado en BlackBerry 10 que funcionará en teléfonos Android

La propuesta de software libre permite dar una segunda vida a terminales olvidados y atraer a entusiastas con funciones renovadas y compatibilidad ampliada

Así es el sistema operativo

Creador de una app de terapia con IA decide cerrarla tras considerarla demasiado peligrosa

En los últimos meses, el debate sobre los límites éticos y técnicos de los chatbots se ha intensificado

Creador de una app de

Por qué los líderes de las ‘big tech’ quieren construir centros de datos en el espacio

La presión sobre el gasto energético acelera ideas innovadoras entre los principales líderes del sector

Por qué los líderes de

¿Dejar el televisor enchufado consume electricidad? Esta es la realidad

Este electrodoméstico sí consume energía, ya que muchos modelos mantienen algunos circuitos activos para responder al control remoto, conservar configuraciones o actualizar el software automáticamente

¿Dejar el televisor enchufado consume

Eric Schmidt, ex CEO de Google, advierte sobre las limitaciones de la IA: “No es interesante sin humanos”

Sam Altman y otros referentes sostienen que la emoción, el arte y el carisma seguirán siendo patrimonio exclusivo de la humanidad

Eric Schmidt, ex CEO de
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Central Córdoba de Santiago del Estero empata con Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

Lionel Messi y Rodrigo de Paul se enfurecieron con Maxi Moralez: el tenso cruce durante la final de la Conferencia Este de la MLS

Así quedó la tabla de títulos de la Copa Libertadores tras la conquista de Flamengo: el récord de Argentina que igualó el fútbol brasileño

TELESHOW
La sorpresiva declaración de Ivana

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

Entre hortensias, piscina y un banquete: así fue el bautismo de Beltrán, el nieto de Fernando Burlando

Las redes estallaron por el regalo de Icardi a la China Suárez: ¿gesto romántico o copia a Wanda?

La tierna charla de Maxi López con su familia a días del nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson

INFOBAE AMÉRICA

Enfermedad verde, el extraño padecimiento

Enfermedad verde, el extraño padecimiento que afectaba a jóvenes vírgenes en el siglo XVII

Franco Parisi realizará una consulta online para definir si respalda a Jeannette Jara o a José Antonio Kast en el balotaje de Chile

Condenado por matar a su hermana frente a su madre: el caso que estremeció a Nueva York

El episodio más insólito del estoicismo: cómo un chiste propio mató a Crisipo de Solos

Cayó alias “Peluche”, el cabo ecuatoriano que lideraba una banda de policías vinculada al narcotráfico