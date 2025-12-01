Cómo reservar tu nombre de usuario de Facebook e Instagram en WhatsApp, y evitar que te suplanten

El nuevo sistema pretende ofrecer a los usuarios una alternativa a la tradicional identificación por número de teléfono ofrecida por WhatsApp - (Foto: Meta)

WhatsApp ha iniciado pruebas en sus versiones beta para Android con una función que promete transformar la forma en que se gestionan las identidades dentro del ecosistema Meta.

La compañía trabaja en una herramienta que permitirá reservar el nombre de usuario de las redes sociales antes de la implementación de un sistema global de identificadores.

Para qué sirve identificarse en WhatsApp con el nombre de redes

El objetivo principal es que quienes ya cuentan con un nombre consolidado en Facebook o Instagram puedan garantizar esa identidad en el servicio de mensajería y protegerse frente a posibles suplantaciones.

La nueva función de WhatsApp transformará la gestión de identidades digitales en Meta - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo reservar tu nombre de Facebook e Instagram

Como parte de la fase piloto, la compañía ha habilitado un proceso para quienes quieran asegurar el mismo nombre de usuario utilizado en Facebook o Instagram dentro de WhatsApp. El procedimiento se gestiona desde la propia aplicación y enlaza con el Centro de Cuentas de Meta, desde donde se valida que el interesado es realmente el titular del identificador solicitado.

Tras la verificación, el nombre reservado quedará automáticamente vinculado a la cuenta de WhatsApp, sin posibilidad para terceros de reclamarlo posteriormente. Este mecanismo ofrece “una barrera adicional frente a intentos de duplicidad y suplantación”.

De acuerdo con el reporte de WABetaInfo, la función fue detectada inicialmente en la beta 2.25.29.14 de WhatsApp para Android y después en la versión 2.25.34.3, ambas disponibles en Google Play Store para usuarios seleccionados.

Meta ha confirmado que el nuevo sistema buscará ofrecer una alternativa al tradicional modelo basado exclusivamente en números de teléfono, aportando mayor coherencia y personalización a la presencia digital de sus millones de usuarios.

El sistema de identificadores de WhatsApp conectará cuentas y blindará nombres de usuario - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Quiénes podrán reservar su nombre en WhatsApp

Durante la etapa inicial, la opción de reservar identificadores estará disponible solamente para quienes ya utilizan ese nombre en las otras redes del grupo. Meta busca así seguir un proceso ordenado de integración, donde los usuarios actuales tengan prioridad sobre sus propios nombres antes de la apertura general.

Una vez finalizado este periodo, se prevé una fase global en la que la opción estará abierta al resto de usuarios que deseen establecer su propio identificador.

Qué riesgos puede haber en que otra persona use mi identidad de redes en WhatsApp

La decisión estratégica de centralizar la gestión identitaria responde a riesgos crecientes como la pérdida de posicionamiento digital construido en redes sociales, además de proteger a los usuarios frente a conflictos legales y reputacionales.

Entre los desafíos se destacan también problemas de reconocimiento público y posibles intentos de suplantación de identidad. El nuevo sistema permitirá, según la compañía, reducir disputas sobre nombres populares y evitar que estos desaparezcan rápidamente tras el lanzamiento de la función.

WhatsApp se prepara para un cambio clave: reserva de nombres y verificación desde el Centro de Cuentas (Unsplash)

Meta confirmó a empresas y desarrolladores que la transición al sistema de usuarios personalizados se completará antes de la fecha límite establecida por las normas globales del grupo para 2026. Durante este proceso, la plataforma limitará temporalmente el acceso a la nueva función mientras ajusta los procedimientos de validación y afinación de la experiencia de usuario, con el fin de garantizar la máxima seguridad en la gestión de identidades digitales.

La protección de los nombres verificados será automática. En caso de que un tercero intente reclamar un identificador ya validado, WhatsApp bloqueará el acceso y notificará al legítimo propietario, previniendo así cualquier intento de suplantación o apropiación indebida. Este blindaje resulta relevante para empresas, creadores de contenido y cualquier usuario particular con presencia activa en varias plataformas de Meta.

El sistema prevé una interacción directa con el Centro de Cuentas de Meta, donde se unificarán las credenciales y se favorecerá la coherencia entre perfiles públicos en Facebook, Instagram y ahora WhatsApp.

A medida que la función se despliegue de forma progresiva, se permitirá a más usuarios personalizar su identificador y proteger su identidad en WhatsApp. Meta mantendrá la supervisión y ofrecerá canales de soporte con el objetivo de resolver inconvenientes, disputas o solicitudes especiales durante el periodo de transición.

La novedad representa un paso hacia una experiencia digital unificada y más segura en el conjunto de los servicios de Meta, donde la gestión efectiva de la identidad aporta tranquilidad tanto a usuarios individuales como a empresas en el ámbito de las redes sociales y la mensajería instantánea.