Quiénes son los líderes tecnológicos que acompañan a Trump en su visita a China: Elon Musk, Tim Cook y más

Donald Trump realiza una visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping. Su delegación cuenta con líderes tecnológicos destacados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donald Trump realiza una visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping. Su delegación incluye a destacados líderes tecnológicos, como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing) y Dina Powell McCormick (Meta), según la cadena CNN.

La agencia AFP añade a la lista de acompañantes a Jensen Huang, CEO de Nvidia; Brian Sikes, presidente de Cargill; Jane Fraser, CEO de Citigroup; Larry Culp, director ejecutivo de GE Aerospace; David Solomon, presidente de Goldman Sachs; Sanjay Mehrotra, CEO de Micron Technology; y Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm.

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La presencia de esta comitiva enfocada en empresario del sector tecnológico en China responde al contexto de competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial, un sector que depende de chips de alto rendimiento producidos en su mayoría por Nvidia.

Elon Musk dirige compañías como X, Tesla, Starlink, SpaceX y xAI, por lo que su presencia responde a intereses globales y comerciales. REUTERS/Evan Vucci

Quiénes son los líderes tecnológicos que acompañan a Trump en China

Los líderes tecnológicos más reconocidos que acompañan a Donald Trump en China son:

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Elon Musk.

Elon Musk lidera empresas como X, Tesla, Starlink, SpaceX y xAI, por lo que su inclusión en la comitiva de Trump responde a sus intereses globales y comerciales.

Musk se sumó al viaje tras superar diferencias públicas con el presidente. El empresario mantiene importantes negocios en China a través de Tesla y ha visitado el país en varias ocasiones en los últimos años.

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El conflicto entre Donald Trump y Elon Musk en 2025 se originó principalmente por desacuerdos en materia económica, políticas fiscales y rivalidad personal, lo que llevó a ambos a pasar de aliados a intercambiar críticas públicas.

Musk respaldó a Trump en su segunda campaña y fue consejero superior durante su presidencia. REUTERS/Manuel Orbegozo TPX IMAGES OF THE DAY

Cabe recordar que Musk apoyó abiertamente a Trump en su segunda campaña presidencial y asumió el cargo de consejero superior del presidente de Estados Unidos, puesto que abandonó en mayo de 2025 tras el deterioro de la relación entre ambos.

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Tim Cook.

El saliente CEO de Apple, Tim Cook, ha mantenido una relación cercana con Donald Trump. En agosto de 2025, Cook obsequió al presidente una placa exclusiva de cristal y oro de 24 quilates, descrita como un trofeo único y no como una distinción oficial.

El interés de Cook en acompañar a Trump a China podría estar relacionado con los vínculos estratégicos de Apple en el mercado chino y la importancia de mantener el acceso a la cadena de suministro y a las operaciones en ese país.

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El CEO saliente de Apple, Tim Cook, ha tenido una relación cercana con Trump. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Jensen Huang.

La participación de Jensen Huang en este viaje resulta fundamental, ya que la visita ocurre en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial, un sector que depende de chips de alto rendimiento fabricados principalmente por Nvidia.

Actualmente, las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido acceder a los semiconductores más avanzados de Nvidia debido a restricciones de exportación impuestas por Washington bajo argumentos de seguridad nacional.

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Huang, fundador de Nvidia y originario de Taiwán, ha defendido públicamente la presencia de la compañía en el mercado chino, mientras que Beijing acelera el desarrollo de semiconductores nacionales para reducir su dependencia tecnológica del exterior.

La presencia de Jensen Huang es clave, ya que el viaje ocurre en plena competencia entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial. REUTERS/Leah Millis/File Photo

“Huang asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de la administración”, declaró un portavoz de Nvidia a la agencia AFP.

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Dina Powell McCormick

Dina Powell McCormick asumió en enero la presidencia de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, marcando una nueva etapa en la dirección de la compañía tecnológica.

Su nombramiento, respaldado tanto por el fundador Mark Zuckerberg como por el presidente de Estados Unidos, la coloca al frente de la estrategia y las operaciones de Meta en un momento clave para la expansión de la inteligencia artificial y la infraestructura digital global.

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Dina Powell McCormick asumió en enero la presidencia de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. REUTERS/Mike Blake

Powell cuenta con una trayectoria en el sector público, ya que trabajó para dos presidentes estadounidenses: fue asesora adjunta de seguridad nacional de Donald Trump y ocupó los cargos de asesora sénior de la Casa Blanca y subsecretaria de Estado durante la gestión de la secretaria de Estado Condoleezza Rice en la presidencia de George W. Bush.

Donald Trump está en China para una visita de Estado de varios días, durante la cual se reunirá con el presidente Xi Jinping para abordar temas clave como tecnología, comercio y la situación en Taiwán.