Por qué no puedo descargar, enviar o abrir fotos, videos o documentos PDF en WhatsApp

Varios errores se pueden presentar en WhatsApp que dificultan la comunicación a distancia de los usuarios. (Foto: Europa Press)

En distintos momentos, usuarios de WhatsApp se encuentran con la imposibilidad de descargar, enviar o abrir fotos, videos o archivos PDF. Este fallo en la gestión de archivos multimedia interrumpe la comunicación y genera inquietud sobre las causas técnicas o de configuración que lo provocan.

La plataforma, propiedad de Meta, señala que estos problemas suelen estar relacionados con la conectividad a internet, la capacidad de almacenamiento, el estado de la tarjeta SD y la ausencia de ciertas aplicaciones esenciales en el dispositivo.

Por esta razón, se explica todo lo que hay que saber sobre este error al descargar archivos multimedia, sumado a posibles soluciones que devuelven a la normalidad el funcionamiento de la aplicación.

Cuál es la causa principal de no poder descargar archivos multimedia en WhatsApp

Una red inestable puede impedir las descargas o envíos de fotos, videos y documentos, incluso si la aplicación parece estar funcionando normalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera causa que identifica WhatsApp es una conexión de internet débil o intermitente, ya sea en redes wifi o móviles. Cuando el acceso a la red se encuentra restringido, descargar o enviar archivos multimedia se dificulta o se detiene por completo.

Entre las soluciones sugeridas por el centro de ayuda de WhatsApp, se encuentra reiniciar el teléfono frecuentemente, que ayuda a restablecer la comunicación y permite reanudar la transferencia de archivos.

Además, alternar entre WiFi y datos del teléfono, contactar al proveedor de servicios si los inconvenientes persisten y mantener la aplicación actualizada, porque las versiones antiguas pueden carecer de ajustes necesarios, son otras acciones sugeridas.

Se debe mantener actualizado el sistema operativo del celular y la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuánto a la última pauta, es clave tener actualizado tanto el sistema operativo del dispositivo como la versión de la aplicación para un desempeño óptimo.

Qué rol juega la memoria interna del teléfono y la tarjeta SD

El espacio de almacenamiento disponible resulta determinante si las descargas o envíos fallan sin que exista un problema de conectividad.

De acuerdo con WhatsApp, los archivos se guardan en la memoria interna del celular o en la tarjeta SD, si está insertada. Cuando cualquiera de estos espacios se encuentra lleno, la transferencia de archivos se bloquea y aparece un mensaje de error.

Para afrontar este tipo de errores, el centro de ayuda sugiere revisar el espacio libre en la memoria interna y, si se utiliza tarjeta SD, verificar si es necesario liberar espacio o reemplazarla.

El espacio insuficiente en la memoria o una tarjeta SD defectuosa suelen bloquear la transferencia de archivos, generando mensajes de error automáticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Eliminar datos antiguos de las carpetas de WhatsApp suele permitir la reanudación de las operaciones normales. En ciertos casos, si la tarjeta SD está dañada o corrupta, será necesario formatearla o cambiarla.

Por qué es clave contar con un lector de PDF instalado en el celular

Muchos usuarios experimentan dificultades para abrir archivos PDF aunque la descarga finalice correctamente. Normalmente, esto es consecuencia de la falta de un lector de PDF instalado en el teléfono.

WhatsApp resalta la necesidad de contar con una aplicación adecuada, disponible de forma gratuita para distintos sistemas operativos en tiendas oficiales, con el fin de poder visualizar documentos PDF recibidos por la plataforma.

Aplicaciones como Google PDF Viewer pueden ayudar a reproducir un documento PDF. (Foto: Google)

Asimismo, si el archivo descargado está protegido con contraseña, resulta imprescindible disponer del permiso correspondiente para acceder al contenido. Ante la persistencia de errores, es clave reiniciar el dispositivo o reinstalar el lector de PDF para restaurar la funcionalidad.

Qué hacer si los audios no se reproducen correctamente en WhatsApp

Los mensajes de voz y archivos de audio representan un factor clave en la interacción diaria en WhatsApp. Si estos no se reproducen con normalidad, la sugerencia es cerrar otras aplicaciones que podrían estar utilizando la salida de audio o interfiriendo con el proceso.

Según las guías proporcionadas por el servicio de ayuda, se debe reiniciar el dispositivo después de cerrar otras aplicaciones relacionadas con el audio y, en caso persistente, revisar si el altavoz o los auriculares presentan averías físicas o limitaciones funcionales. Probar la reproducción con otra aplicación puede ayudar a detectar posibles fallos.