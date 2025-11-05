Tecno

Qué hacer si WhatsApp Web no muestra algunos chats: resuelve este error con un sencillo paso

La ausencia de conversaciones en la versión web suele estar vinculada a ajustes hechos desde el celular y no a fallas del navegador

WhatsApp no muestra algunas conversaciones.
Diversos usuarios han comenzado a reportar una situación recurrente al momento de abrir WhatsApp Web: ciertas conversaciones no se muestran en la lista principal de chats del navegador, aunque sí están disponibles en el teléfono.

Este comportamiento llevó a muchos a pensar que se trata de un fallo de sincronización o un error en la versión de escritorio. Sin embargo, técnicos especializados confirman que no es un problema de la plataforma. Se trata de un ajuste activado directamente desde el celular y que, al ser un cambio específico hecho en el dispositivo móvil, no se refleja de inmediato en la vista del navegador.

Detrás de este comportamiento existe un motivo concreto, los chats que no aparecen en la interfaz principal del navegador se encuentran archivados en la cuenta del usuario. Al estar archivados desde el celular, la versión web simplemente replica ese estado sin desplegar esos mensajes en la lista principal. Y como no se trata de un error, la solución depende de actualizar manualmente esa configuración desde el teléfono.

Existe una solución para que
Cómo hacer que esos chats reaparezcan

Para que los mensajes vuelvan a mostrarse de forma normal en WhatsApp Web, el proceso debe empezar en el smartphone. El paso clave es desarchivar la conversación específica.

La secuencia recomendada es la siguiente:

  1. Abrir WhatsApp Web en el navegador y confirmar qué chat está ausente en la lista.
  2. Revisar el teléfono: ese chat aparecerá dentro de la sección de “Archivados”.
  3. Mantener presionado el chat en la app móvil hasta que quede resaltado.
  4. Seleccionar la opción para restaurarlo a su vista original (desarchivar).
  5. Cerrar sesión en el navegador y volver a vincular la cuenta.

Con esto, el chat reaparecerá en la interfaz principal de la versión web, sin necesidad de instalar extensiones, aplicaciones externas ni modificar el navegador. No requiere reinstalar nada.

Aprende a solucionar el error
La clave es entender que el sistema respeta los cambios hechos primero en el smartphone. Si el usuario decide archivar, esa decisión se “sincroniza” pero se mantiene invisible para el navegador hasta que el usuario la revierta en el teléfono.

Qué significa el símbolo arroba en WhatsApp Web

Otro detalle que suele generar confusiones es la aparición de un “@” en la interfaz de la aplicación cuando un usuario ingresa a un grupo. No es un error ni un indicador de falla. Es una notificación visual que indica que alguien etiquetó directamente a ese usuario dentro de un chat grupal. Esa etiqueta genera una advertencia para destacar que existe un mensaje en el que se menciona al destinatario, incluso si ese grupo está silenciado.

Cuando el usuario ingresa al chat donde se produjo la mención, el símbolo desaparece automáticamente. No hay forma de desactivar este comportamiento porque forma parte de cómo WhatsApp destaca los mensajes dirigidos directamente a una persona en una conversación masiva.

WhatsApp Web.
Ajustes que no siempre se reflejan en el navegador

La versión para navegadores no replica todas las funciones del móvil. Esta situación es histórica. La aplicación móvil recibe las actualizaciones más rápido, mayor cantidad de ajustes y cambios de interfaz, mientras que la versión de escritorio suele integrarse de manera más lenta.

Por eso, acciones como cambiar fondos, modificar ciertas secciones visuales o mover chats a categorías especiales pueden tardar en verse idénticas en la computadora. Y en el caso de los chats archivados, la plataforma web no los mostrará en la lista principal hasta que el usuario elimine esa condición desde el smartphone.

