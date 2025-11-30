Tecno

James Cameron apoya el uso de IA en películas de Hollywood mientras no cause despidos

El director de Avatar y Titanic considera que la inteligencia artificial permite reducir costos y facilita la producción de películas con muchos efectos visuales, como la saga Dune

Guardar
James Cameron lleva tiempo estudiando
James Cameron lleva tiempo estudiando y conociendo el mundo de la inteligencia artificial y sus beneficios en la industria creativa. (Foto: REUTERS)

La discusión sobre la inteligencia artificial (IA) en la industria cinematográfica ha adquirido nuevos matices tras las recientes declaraciones de James Cameron. Durante su participación en el podcast Boz To The Future, James Cameron abordó el potencial de esta tecnología para transformar la producción de efectos especiales en el cine.

La mente detrás de películas como Avatar y Titanic sostuvo que la IA podría ser clave para “reducir el coste a la mitad” en la elaboración de efectos visuales, una medida que, según él, resultaría esencial para mantener la viabilidad de grandes producciones.

Según cita la revista Rolling Stone, Cameron argumentó que, si el público desea seguir disfrutando de películas como “Dune y Dune: Parte 2, o una de mis películas, o películas con muchos efectos visuales, tenemos que encontrar la manera de reducir el coste a la mitad”.

Cómo James Cameron ha aprendido sobre las ventajas de la inteligencia artificial

Cameron se unió al consejo
Cameron se unió al consejo de Stability AI para comprender el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su búsqueda por comprender y aplicar la inteligencia artificial en el ámbito cinematográfico, Cameron se integró a finales del año pasado al consejo de administración de Stability AI, una compañía dedicada al desarrollo de esta tecnología.

El director explicó en el podcast que, en el pasado, habría fundado su propia empresa para abordar este desafío, pero que ahora optó por sumarse a una organización con experiencia y reputación en el sector.

“Antes, habría fundado una empresa para resolverlo. He aprendido que quizá no sea la mejor forma de hacerlo. Así que pensé, ‘Está bien, me uniré al consejo de una empresa buena y competitiva que tiene un buen historial’”, comentó Cameron.

Por qué James Cameron se interesó por aprender de inteligencia artificial

James Cameron defiende el uso
James Cameron defiende el uso de inteligencia artificial en el cine para reducir costos en la producción de efectos especiales. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El cineasta subrayó que su interés principal no radica en obtener beneficios económicos, sino en comprender a fondo el funcionamiento y los objetivos de los desarrolladores de IA.

“El objetivo era entender el espacio, comprender lo que piensan los desarrolladores: ¿cuál es su objetivo?, ¿cuál es su ciclo de desarrollo?, ¿cuántos recursos hay que dedicar para crear un nuevo modelo que haga una cosa determinada? Y mi objetivo era intentar integrarlo en un flujo de trabajo de VFX”, detalló Cameron.

Para qué casos no se debe utilizar inteligencia artificial, según James Cameron

El director de Avatar aclara
El director de Avatar aclara que la inteligencia artificial debe aumentar la eficiencia sin provocar despidos masivos en grupos de efectos visuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El director enfatizó que la adopción de la inteligencia artificial, no debe traducirse en despidos masivos dentro de los grupos de efectos especiales.

“Se trata de duplicar la velocidad de finalización de una toma determinada, de modo que la cadencia sea más rápida y el ciclo de producción sea más rápido, y los artistas puedan seguir adelante y hacer otras cosas interesantes y luego otras cosas interesantes, ¿verdad? Ese es mi tipo visión al respecto”, afirmó el director.

Cameron rechaza el uso de
Cameron rechaza el uso de IA generativa para imitar estilos de directores reconocidos en la creación de contenido cinematográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al uso de la IA generativa para imitar estilos de directores reconocidos, Cameron expresó su rechazo a comandos como “al estilo de James Cameron” o “al estilo de Zack Snyder”, señalando que estas prácticas “me dan un poco de asco” y que deberían ser desalentadas en el desarrollo de software de inteligencia artificial.

Cuáles deben ser los límites impuestos a la IA, según el director

La postura de Cameron sobre los límites de la IA en la creación de historias ya había sido expuesta en el pasado durante una entrevista previa con CTV News, donde sostuvo que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar a los escritores.

“Nunca se trata de quién lo escribió, sino de si es una buena historia”, declaró el director. Añadió: “Personalmente, no creo en una mente incorpórea que se limita a regurgitar lo que otras mentes encarnadas han dicho, sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad”.

Temas Relacionados

James CameronInteligencia artificialPelículasHollywoodDespidosLo último en tecnología

Últimas Noticias

El verdadero asado argentino: cinco aplicaciones de recetas para tener la mejor parrillada

Estas apps mejoran la experiencia social al facilitar la organización, el control de gastos y la personalización de recetas

El verdadero asado argentino: cinco

Estudian la manera de leer la mente a través de unos AirPods usando IA

Apple quiere interpretar señales cerebrales en tiempo real para detectar casos de epilepsia, trastornos del sueño y enfermedades neurodegenerativas

Estudian la manera de leer

30% de las pequeñas empresas en Europa quieren usar inteligencia artificial pero no saben cómo

Según un informe reciente, la mayoría de las pymes no consigue ahorrar tiempo al usar esta tecnología, producto de la falta de confianza, habilidades y poca claridad sobre las herramientas adecuadas

30% de las pequeñas empresas

Con un archivo MP3 están tratando pacientes en hospitales: cuál es el secreto

La voz de un ser querido ayuda a prevenir el delirio en pacientes de UCI con ventilación mecánica

Con un archivo MP3 están

Por qué no puedo descargar, enviar o abrir fotos, videos o documentos PDF en WhatsApp

Entre las causas principales se encuentran mala señal de internet, saturación de la memoria interna o la tarjeta SD y la falta de aplicaciones específicas para abrir ciertos archivos

Por qué no puedo descargar,
DEPORTES
Radiografía de la carrera de

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Qatar de F1: sólida tarea que lo dejó por adelante de Pierre Gasly

El caos de las paradas en el Gran Premio de Qatar por una normativa de la F1: 18 autos entraron en la misma vuelta

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto: la agenda de la última carrera del año de la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen se impuso y arde la definición de la F1

Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata

TELESHOW
El gesto de Ian Lucas

El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

Grego Rossello compartió un video con Paloma Silbelberg en un boliche: diversión y tragos juntos

El efusivo beso que le dio Rodrigo De Paul a Tini Stoessel después de la victoria del Inter Miami: el video

El libro que eligió Antonela Roccuzzo para inspirarse antes del Mundial: una historia de superación y perseverancia

INFOBAE AMÉRICA

Lituania cerró su principal aeropuerto

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia

Referéndum en Suiza: la población rechazó el servicio militar obligatorio para mujeres y un nuevo impuesto sobre herencias

Trágicas inundaciones en Sri Lanka: al menos 330 muertos y más de un millón de afectados

Jara desafía a las encuestas que vaticinan una victoria de Kast en el balotaje de Chile: “Yo no creo en los imposibles”

La única refinería de Serbia cerrará por las sanciones estadounidenses a la empresa energética controlada por Rusia