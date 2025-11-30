James Cameron apoya el uso de IA en películas de Hollywood mientras no cause despidos

James Cameron lleva tiempo estudiando y conociendo el mundo de la inteligencia artificial y sus beneficios en la industria creativa. (Foto: REUTERS)

La discusión sobre la inteligencia artificial (IA) en la industria cinematográfica ha adquirido nuevos matices tras las recientes declaraciones de James Cameron. Durante su participación en el podcast Boz To The Future, James Cameron abordó el potencial de esta tecnología para transformar la producción de efectos especiales en el cine.

La mente detrás de películas como Avatar y Titanic sostuvo que la IA podría ser clave para “reducir el coste a la mitad” en la elaboración de efectos visuales, una medida que, según él, resultaría esencial para mantener la viabilidad de grandes producciones.

Según cita la revista Rolling Stone, Cameron argumentó que, si el público desea seguir disfrutando de películas como “Dune y Dune: Parte 2, o una de mis películas, o películas con muchos efectos visuales, tenemos que encontrar la manera de reducir el coste a la mitad”.

Cómo James Cameron ha aprendido sobre las ventajas de la inteligencia artificial

Cameron se unió al consejo de Stability AI para comprender el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su búsqueda por comprender y aplicar la inteligencia artificial en el ámbito cinematográfico, Cameron se integró a finales del año pasado al consejo de administración de Stability AI, una compañía dedicada al desarrollo de esta tecnología.

El director explicó en el podcast que, en el pasado, habría fundado su propia empresa para abordar este desafío, pero que ahora optó por sumarse a una organización con experiencia y reputación en el sector.

“Antes, habría fundado una empresa para resolverlo. He aprendido que quizá no sea la mejor forma de hacerlo. Así que pensé, ‘Está bien, me uniré al consejo de una empresa buena y competitiva que tiene un buen historial’”, comentó Cameron.

Por qué James Cameron se interesó por aprender de inteligencia artificial

James Cameron defiende el uso de inteligencia artificial en el cine para reducir costos en la producción de efectos especiales. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El cineasta subrayó que su interés principal no radica en obtener beneficios económicos, sino en comprender a fondo el funcionamiento y los objetivos de los desarrolladores de IA.

“El objetivo era entender el espacio, comprender lo que piensan los desarrolladores: ¿cuál es su objetivo?, ¿cuál es su ciclo de desarrollo?, ¿cuántos recursos hay que dedicar para crear un nuevo modelo que haga una cosa determinada? Y mi objetivo era intentar integrarlo en un flujo de trabajo de VFX”, detalló Cameron.

Para qué casos no se debe utilizar inteligencia artificial, según James Cameron

El director de Avatar aclara que la inteligencia artificial debe aumentar la eficiencia sin provocar despidos masivos en grupos de efectos visuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El director enfatizó que la adopción de la inteligencia artificial, no debe traducirse en despidos masivos dentro de los grupos de efectos especiales.

“Se trata de duplicar la velocidad de finalización de una toma determinada, de modo que la cadencia sea más rápida y el ciclo de producción sea más rápido, y los artistas puedan seguir adelante y hacer otras cosas interesantes y luego otras cosas interesantes, ¿verdad? Ese es mi tipo visión al respecto”, afirmó el director.

Cameron rechaza el uso de IA generativa para imitar estilos de directores reconocidos en la creación de contenido cinematográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al uso de la IA generativa para imitar estilos de directores reconocidos, Cameron expresó su rechazo a comandos como “al estilo de James Cameron” o “al estilo de Zack Snyder”, señalando que estas prácticas “me dan un poco de asco” y que deberían ser desalentadas en el desarrollo de software de inteligencia artificial.

Cuáles deben ser los límites impuestos a la IA, según el director

La postura de Cameron sobre los límites de la IA en la creación de historias ya había sido expuesta en el pasado durante una entrevista previa con CTV News, donde sostuvo que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar a los escritores.

“Nunca se trata de quién lo escribió, sino de si es una buena historia”, declaró el director. Añadió: “Personalmente, no creo en una mente incorpórea que se limita a regurgitar lo que otras mentes encarnadas han dicho, sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad”.