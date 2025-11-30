Así se puede cambiar Siri por ChatGPT en un iPhone en pocos pasos

El botón de acción del iPhone 15 Pro permite configurar ChatGPT como asistente virtual principal con acceso inmediato por voz.(Imagen ilustrativa Infobae)

La insatisfacción de muchos usuarios de iPhone con Siri, el asistente virtual de Apple, ha sido una constante desde su lanzamiento. Con la llegada de modelos recientes y ante el retraso de su anunciado rediseño impulsado por Apple Intelligence, la búsqueda de alternativas más eficaces se vuelve cada vez más frecuente.

Aunque Apple todavía no permite reemplazar a Siri de manera nativa ni ofrece una opción para integraciones directas con asistentes de terceros, un método simple permite acceder a ChatGPT y convertirlo en un asistente accesible con un solo toque.

Este truco, que no requiere modificaciones complejas, ya está disponible para quienes poseen un iPhone 15 Pro o modelos posteriores.

Cómo poner ChatGPT en iPhone

El lanzamiento del iPhone 15 Pro destacó por la incorporación del “botón de acción”, una funcionalidad física ubicada en el lateral del dispositivo, que reemplaza el tradicional interruptor de silencio. Esta herramienta permite asignar funciones personalizadas, como activar la linterna, tomar notas, abrir aplicaciones específicas y, desde luego, abrir asistentes virtuales alternativos.

El método para usar ChatGPT en iPhone no requiere jailbreak ni aplicaciones de terceros, solo la app oficial de OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El truco para “reemplazar” Siri por ChatGPT radica precisamente en la posibilidad de configurar el botón de acción para abrir la aplicación de ChatGPT directamente en su modo Voz.

De este modo, con una simple pulsación prolongada, el usuario accede inmediatamente a todas las capacidades conversacionales avanzadas de ChatGPT de OpenAI, prescindiendo por completo de Siri en la práctica diaria.

Este método se limita a los modelos compatibles con el botón de acción: iPhone 15 Pro y todas las variantes siguientes, como las líneas iPhone 16 y iPhone 17. Modelos anteriores no ofrecen esta opción y, por tanto, no pueden beneficiarse del atajo.

Paso a paso para realizar esta activación en iPhone

Los usuarios que deseen configurar ChatGPT como su asistente principal deben seguir una serie de pasos sencillos, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros, procesos de jailbreak ni modificaciones invasivas del sistema:

Configurar ChatGPT en iPhone ofrece comprensión avanzada, respuestas creativas y mejor manejo de consultas complejas frente a Siri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instala la aplicación de ChatGPT en tu iPhone: la app de OpenAI se encuentra gratuitamente disponible en la App Store. Descargarla es el primer paso indispensable, pues será la que se configure para acceso rápido. Accede a la configuración del botón de acción: ingresa en “Ajustes” > “Botón acción”. Dentro de este menú, desliza hasta la sección “Controles”, donde se personalizan las funciones de este botón. Selecciona ChatGPT como acción predeterminada: en la pantalla de personalización, toca el ícono con flechas verticales. Esto habilita la búsqueda de aplicaciones o tareas disponibles para asignar al botón. Escribe “ChatGPT” en la barra de búsqueda. Elige la opción “Abrir ChatGPT Voice”: una vez que la app ChatGPT aparece en la lista, selecciona específicamente la función de voz, para habilitar la interacción conversacional por micrófono.

A partir de este momento, cada vez que se mantenga presionado el botón de acción lateral, el iPhone abrirá automáticamente ChatGPT en modalidad de voz, permitiendo consultas inmediatas o solicitudes directas, muy al estilo de lo que hasta ahora ofrecía Siri, pero con las ventajas del chatbot de OpenAI.

La primera vez que se utiliza el modo Voz de ChatGPT, el sistema solicitará acceso al micrófono. Se trata de una autorización puntual, que no se repetirá, salvo que se modifiquen las restricciones de privacidad del teléfono posteriormente.

El acceso a ChatGPT por voz en iPhone requiere una autorización única para el micrófono, garantizando privacidad y control al usuario. (AP Foto/Richard Drew, archivo)

El método descrito no implica la desactivación ni eliminación de Siri; simplemente introduce una forma más eficiente de invocar un asistente más avanzado. Siri sigue estando presente en el dispositivo y será el asistente predeterminado para otras acciones del sistema, como comandos nativos o tareas esenciales propias del ecosistema Apple.

Para qué sirve configurar ChatGPT en iPhone

Adoptar ChatGPT como asistente principal en el iPhone brinda varias ventajas notables:

Capacidad de comprensión y respuesta avanzada: ChatGPT supera ampliamente a Siri en la interpretación de consultas complejas, contexto conversacional y creatividad de respuestas.

Multifuncionalidad: va más allá del control de funciones básicas del teléfono, permitiendo realizar redacciones, generar ideas, explicar conceptos, asistir en tareas académicas y más.

Actualizaciones constantes: la aplicación de OpenAI funciona de manera independiente y recibe actualizaciones frecuentes que amplían sus capacidades sin depender del ritmo de desarrollo de Apple.

Este truco puede cambiar drásticamente la experiencia de quienes utilizan asistentes virtuales en sus smartphones, sobre todo para quienes han sentido la frustración de depender de las limitadas respuestas o la falta de contexto de Siri.