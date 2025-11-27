Tecno

Gemini 3 llegará a iPhone: la nueva IA de Google recibe elogios de expertos por su gran avance

Desarrolladores y líderes tecnológicos destacan el modelo por las mejoras en pruebas de lógica, matemáticas y reconocimiento de imágenes

Apple integra Gemini 3 de
Apple integra Gemini 3 de Google en Siri para la próxima actualización de iOS 26.4, marcando un salto en inteligencia artificial. (Google)

La llegada de Gemini 3 le está dando a la inteligencia artificial un importante salto tecnológico, que los usuarios de iPhone podrán aprovechar, tras la alianza de Apple con Google para que su modelo esté integrado en Siri en la próxima actualización de iOS 26.4

Diferentes especialistas de la industria ya han probado este nuevo modelo y destacan su avance en texto, video, imágenes, velocidad y procesamiento de respuestas.

Apple apuesta fuerte por la IA de Google para revitalizar Siri

Apple se encuentra en la fase final de un acuerdo valuado en aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales para incorporar Gemini 3, el modelo más avanzado de Google, como soporte de las capacidades de la próxima generación de Siri.

Según Bloomberg, la elección definitiva de Google frente a otras alternativas, como Anthropic, no solo se sustentó en el rendimiento superior de Gemini 3, sino también en condiciones de precio que resultaron determinantes para Apple.

El acuerdo entre Apple y
El acuerdo entre Apple y Google, valorado en 1.000 millones de dólares anuales, posiciona a Gemini 3 como el motor de la nueva Siri.(APPLE)

El acuerdo prevé que la integración se materialice el próximo año, alineada con la actualización de iOS 26.4. En este contexto, el reto de Apple es doble: capitalizar los avances en inteligencia artificial y, al mismo tiempo, mantener sus estándares de privacidad y seguridad de datos.

De acuerdo con lo informado, el modelo de Gemini 3 funcionará en los propios servidores de Apple, asegurando que los datos de los usuarios no sean transferidos ni almacenados en infraestructuras de Google, sino que permanezcan bajo la arquitectura de Apple Private Cloud Compute.

El modelo seleccionado para potenciar Siri dispone de 1,2 billones de parámetros, superando ampliamente a los sistemas actuales de Apple, cuyo modelo basado en la nube cuenta con 150.000 millones de parámetros y la versión local solo 3.000 millones.

Además, la integración no supone la cesión total de las funciones de Siri a Gemini 3. Si bien el modelo de Google se encargará de las funciones de sintetizador y planificación, tareas que exigen la síntesis de información y la toma de decisiones complejas, otros atributos seguirán bajo el control de los modelos diseñados por Apple.

Gemini 3 funcionará en servidores
Gemini 3 funcionará en servidores de Apple, garantizando la privacidad y seguridad de los datos bajo Apple Private Cloud Compute.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo está siendo recibido Gemini 3

El lanzamiento de Gemini 3 generó una respuesta positiva, tanto en los medios especializados como entre quienes siguen de cerca la evolución de la inteligencia artificial. En menos de 24 horas, más de un millón de usuarios probaron el modelo en Google AI Studio y la API de Gemini.

Logan Kilpatrick, líder de producto de Google AI Studio, aseguró que este es “el mejor día uno que hemos visto en cualquier lanzamiento de nuestros modelos”.

El nuevo modelo ha superado a productos de la competencia en numerosos aspectos, asegurándose el primer puesto en plataformas de evaluación crowdsourcing como LMArena, que la propia industria equipara al Billboard Hot 100 aplicado al ranking de inteligencia artificial.

Wei-Lin Chiang, cofundador y CTO de LMArena, señaló que el Gemini 3 Pro “ostenta un liderazgo claro en categorías ocupacionales”, destacando su superioridad en áreas como programación, matemáticas y redacción creativa. Además, destacó su capacidad de razonamiento en codificación al superar a modelos apreciados como Claude 4.5 y GPT-5.1.

Más de un millón de
Más de un millón de usuarios probaron Gemini 3 en Google AI Studio y la API de Gemini en menos de 24 horas tras su lanzamiento.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El impacto no se limita solo a las tablas de clasificación. Profesionales de diversos sectores que utilizan IA a diario han reportado importantes progresos: Alex Conway, principal ingeniero de software en DataRobot, explicó que “uno de los avances más notables de Gemini 3 es su desempeño en la prueba de razonamiento ARC-AGI-2, donde casi duplicó la puntuación de GPT-5 Pro de OpenAI y a una décima parte del coste por tarea”.

Del mismo modo, la CEO de Salesforce, Marc Benioff, expresó: “He utilizado ChatGPT cada día durante tres años. Después de dos horas con Gemini 3, no pienso volver atrás. El salto es insano: razonamiento, velocidad, imágenes, video… Todo es más nítido y rápido. Siento que el mundo acaba de cambiar, otra vez".

La industria coincide cataloga esta versión como una revolución frente a lo que se venía observando, aunque también subraya que la perfección se consigue con uso y maduración.

Expertos de empresas como Thomson Reuters destacan el salto que representa Gemini 3 respecto a iteraciones anteriores, especialmente en pruebas internas que evalúan “conocimientos de expertos, lógica, problemas matemáticos y reconocimiento de imágenes”.

