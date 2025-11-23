Todo lo que puede hacer Gemini 3 de Google: desde gestionar mejor las finanzas hasta ser un maestro

Gemini 3 es la herramienta más potente de Google apta para el ámbito académico o informático. (Foto: Google)

Google lanzó recientemente Gemini 3, su inteligencia artificial más avanzada, que es capaz de integrarse de manera directa en la Búsqueda y Modo IA del navegador de la compañía.

Esta nueva versión no solo responde a consultas, ahora introduce una interacción dinámica y personalizada, capaz de transformar desde la gestión financiera hasta el aprendizaje científico de los usuarios.

A diferencia de versiones anteriores, Gemini 3 permite a los usuarios interactuar con simulaciones visuales y herramientas adaptadas a cada necesidad. Por esta razón, se explica todo lo que se puede hacer con esta herramienta tecnológica.

Cómo Gemini 3 transforma las finanzas y el aprendizaje científico

Las respuestas de la IA son más extensas y clarifican conceptos complejos de determinadas áreas del conocimiento. (Foto: Google)

Para quienes exploran conceptos complejos como la física del problema de los tres cuerpos pueden manipular variables en tiempo real y observar los efectos de las fuerzas gravitacionales a través de simulaciones interactivas.

Esta IA puede traducir conceptos científicos complejos, generar código para visualizaciones detalladas y asistir en el desarrollo de ideas creativas, ampliando así las posibilidades de razonamiento multimodal y aprendizaje personalizado.

En el ámbito financiero, la IA ofrece una calculadora comparativa personalizada para préstamos hipotecarios, facilitando la identificación de la opción más conveniente a largo plazo.

Además, uno de los rasgos distintivos de Gemini 3 es su enfoque en la claridad y objetividad de las respuestas. Según Google, el modelo prioriza la información esencial, evitando limitarse a complacer al usuario y actuando como un auténtico compañero de pensamiento.

Para qué otras tareas es útil la IA más avanzada de Google

La IA Gemini 3 procesa múltiples idiomas, digitaliza recetas manuscritas y transforma contenidos académicos en recursos didácticos interactivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La versatilidad de Gemini 3 se refleja en su capacidad para comprender múltiples idiomas, procesar información visual y manejar una ventana de contexto de hasta un millón de tokens.

Esto le permite abordar tareas tan diversas como digitalizar recetas familiares escritas a mano en distintos idiomas para crear un recetario, mejorar artículos académicos y video-lecciones en infografías didácticas y visualizaciones interactivas, o analizar videos de eventos deportivos para dar planes de entrenamiento personalizados.

Para el sector del desarrollo de software, Gemini 3 representa un avance. El modelo puede generar código desde cero, gestionar solicitudes complejas y facilitar la creación de interfaces web avanzadas.

Su rendimiento ha sido reconocido en rankings como WebDev Arena y Terminal-Bench 2.0, donde supera ampliamente a su predecesor, el 2.5 Pro.

De qué forma es posible crear o integrar la IA en otras aplicaciones

Por el momento, los usuarios de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos acceden a Gemini 3 Pro con funciones avanzadas y límites ampliados en el Modo IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Actualmente, cualquier usuario puede crear aplicaciones con Gemini 3 a través de herramientas como Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, Google Antigravity y otras plataformas, así como integrarla en servicios como Cursor, GitHub, JetBrains, Manus y Replit.

En cuanto a disponibilidad, los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos pueden acceder a Gemini 3 Pro seleccionando la opción ‘Thinking’ en el menú de modelos del Modo IA.

Google ha anunciado que próximamente la integración de Gemini 3 en la Búsqueda estará disponible para todos los usuarios en ese país, y que los planes Pro y Ultra contarán con límites ampliados para aprovechar al máximo sus capacidades.

Qué herramienta de Gemini 3 sirve para vibe coding

La plataforma Google Antigravity marca una diferencia respecto a otras soluciones, porque la inteligencia artificial no solo asiste, actúa como un socio autónomo en el desarrollo de software.

Google Antigravity integra Gemini 3 Pro como socio autónomo, permitiendo a agentes de IA planificar y ejecutar tareas completas de programación. (Foto: Google)

Los desarrolladores disponen de agentes capaces de planificar y ejecutar tareas completas de programación, desde el inicio hasta la validación final del código, todo de forma simultánea y sin requerir intervención constante. Estos agentes acceden directamente al editor, la terminal y el navegador, lo que facilita el trabajo en proyectos complejos.

Google Antigravity utiliza Gemini 3 Pro para el razonamiento y la generación de código, Gemini 2.5 para el control del navegador y Nano Banana para la edición de imágenes.

Es posible solicitar a un agente el desarrollo de una aplicación de seguimiento de vuelos: el agente organiza las tareas, programa la aplicación y verifica su funcionamiento de forma automática.