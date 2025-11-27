Sam Altman revela que el primer dispositivo de OpenAI es igual de revolucionario al iPhone pero da mayor “paz”

Sam Altman confía en traer un dispositivo que evite los problemas de los celulares actuales. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

La colaboración entre Sam Altman, creador de ChatGPT, y Jony Ive, la mente detrás del diseño del iPhone, ha dado lugar a un proyecto que busca transformar la relación de las personas con la tecnología cotidiana.

El director ejecutivo de OpenAI reveló que el primer dispositivo de la compañía, desarrollado junto al legendario diseñador del iPhone, aspira a ser tan disruptivo como el propio teléfono de Apple.

No obstante, contaría con una diferencia fundamental: su objetivo será proporcionar a los usuarios una experiencia de “paz y tranquilidad”, en contraste con el estrés que suelen generar los dispositivos actuales.

De qué trata el nuevo dispositivo de OpenAI que competirá con el iPhone

El proyecto, conocido como el 'anti-iPhone', sorprende por su sencillez y se distancia de los formatos tradicionales de dispositivos inteligentes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Durante el Demo Day de Emerson Collective, Altman y Ive compartieron detalles sobre este innovador aparato, cuyo desarrollo se aceleró tras la adquisición de la startup io, fundada por Ive, por parte de OpenAI en mayo.

Altman anunció que el lanzamiento está previsto para dentro de menos de dos años, aunque los primeros prototipos ya existen y, según sus palabras, podrían sorprender por su simplicidad y por alejarse radicalmente de los formatos tradicionales.

El dispositivo, que aún no tiene nombre, se perfila como un “anti-iPhone”, según Fortune, y su diseño definitivo permanece en secreto: Altman no confirmó si contará con una pantalla similar a la de un smartphone o si adoptará un formato alternativo, como el collar AI Friend, siempre atento al usuario.

Por qué genera expectativa este desarrollo de OpenAI

El primer dispositivo de OpenAI, desarrollado junto al diseñador del iPhone, busca alejarse del estrés generado por los smartphones actuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Quienes han tenido acceso a los prototipos, según Altman, se han mostrado sorprendidos por la sencillez del concepto. El propósito central es distanciar a los usuarios de las distracciones y el ruido que caracterizan a la tecnología contemporánea.

Altman ilustró esta diferencia al comparar la experiencia de usar dispositivos actuales con la de caminar por Times Square en Nueva York, enfrentándose a “todas las pequeñas indignidades en el camino, luces destellantes en mi cara... es algo inquietante”, según declaró a Laurene Powell Jobs, fundadora de Emerson Collective y viuda de Steve Jobs.

Frente a esa sensación de agobio, Altman describió el uso del nuevo dispositivo como “sentarse en una cabaña preciosa junto a un lago y en las montañas, simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad”.

Qué dice el diseñador del iPhone sobre el desarrollo de OpenAI

Jony Ive destaca que el diseño del dispositivo de OpenAI será accesible, no intimidante y ofrecerá una experiencia física agradable al usuario. (Fotocomposición Infobae: REUTERS/Shelby Tauber/Pool / macdailynews.com)

Jony Ive subrayó que el diseño busca ser accesible y no intimidar al usuario, además de ofrecer una experiencia física agradable.

El objetivo es crear una herramienta que pueda utilizarse de manera casi automática, confiando en su capacidad para interpretar el contexto y decidir cuándo intervenir y cuándo permanecer en segundo plano.

Altman adelantó que, al igual que el collar Friend, este dispositivo y otros futuros de OpenAI estarán diseñados para captar el contexto vital del usuario, ayudando a filtrar información y a determinar cuándo es necesario solicitar la opinión del usuario. “Confías en él a lo largo del tiempo y tiene una increíble conciencia contextual de toda tu vida”, afirmó Altman.

Por qué es clave la participación de Jony Ive en OpenAI

OpenAI espera replicar el éxito de Apple con un dispositivo simple e intuitivo, aunque otros intentos similares no lograron conquistar el mercado. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La apuesta de OpenAI por Jony Ive responde al deseo de replicar el éxito que el diseñador británico alcanzó en Apple, donde fue responsable de productos emblemáticos como el iPod, el iPhone y el iPad.

Para este nuevo proyecto, la compañía espera mantener la misma simplicidad e intuitividad que han caracterizado a los dispositivos de Apple durante décadas. “Me encantan las soluciones que, en su simplicidad, parecen casi ingenuas”, expresó Ive durante el evento.

Entre tanto, el desarrollo del prototipo avanza con rapidez y la empresa confía en que estará disponible en menos de dos años. No obstante, la historia reciente muestra que otros intentos de crear dispositivos capaces de reemplazar al iPhone, no lograron cumplir las expectativas del mercado.