Por qué el iPhone 17 Pro es naranja: Apple explica el motivo por el que escogieron este particular color

Apple presenta el iPhone 17 Pro en color Naranja Cósmico, una apuesta inédita en su línea premium. (APPLE)

Una de las sorpresas de la nueva generación de iPhone es el particular color Naranja Cósmico que tendrán los modelos iPhone 17 Pro. Un diseño que nunca se había implementado y que tiene un motivo por el que fue elegido.

En una charla exclusiva con Techradar, Greg Joswiak, jefe de marketing global de Apple, y John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, revelaron aspectos clave del proceso que transformó el perfil cromático de la gama más premium de iPhone.

El motivo por el que el iPhone 17 Pro es naranja

El catálogo de colores de la línea Pro de iPhone se caracterizó históricamente por la discreción, con tonos predominantes como el negro, el plata y algunos azules o verdes sutiles.

Sin embargo, Apple fue recibiendo mensajes claros de sus usuarios “Pro”: muchos reclamaban opciones menos formales y más atrevidas, similares a las que se encuentran en la gama estándar de iPhone, donde suelen lanzarse ediciones especiales con colores vibrantes y juveniles, según los directivos.

El nuevo color responde a la demanda de usuarios que pedían opciones más atrevidas y juveniles. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La llegada del naranja responde justamente a ese llamado, según relataron los directivos. El objetivo de Apple fue sumar una alternativa divertida, inesperada y ya desde el primer anuncio, el Cosmic Orange generó controversia y expectativas.

Según la experiencia que compartió Joswiak, la percepción interna fue inmediata: cuando el equipo de diseño presentó la propuesta, los responsables del proyecto se entusiasmaron de inmediato. “Nos lo mostraron y pensamos: sí, esto es alucinante”, contó Joswiak.

“Durante años, los clientes Pro nos decían: ‘La otra parte de la línea tiene todos los colores divertidos y nosotros no’”, relató Joswiak. Frente a esta percepción, la firma se propuso ofrecer un tono realmente original. “¿Quieren un color divertido? Aquí tienen, Cosmic Orange, baby”, enfatizó el ejecutivo.

Otro de los factores determinantes para la aparición del nuevo color fue el cambio de material en la estructura de los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

El proceso de anodización del aluminio facilita la aplicación de colores vibrantes en el iPhone 17 Pro. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Según explicaron Joswiak y Ternus, la transición del titanio —material estrella del modelo anterior— hacia el aluminio anodizado abrió posibilidades inéditas para explorar una paleta cromática mucho más amplia.

El aluminio anodizado, detallaron, es un material que destaca por su ligereza y eficiencia energética en el proceso de fabricación, ventajas que Apple valoró extensamente.

Además, mediante el proceso de anodización, el aluminio permite aplicar colores con mayor viveza y variedad que el titanio. Esta innovación técnica resultó esencial para el desarrollo de la nueva propuesta cromática, situando a la empresa en condiciones de responder a una demanda reiterada de sus usuarios más exigentes.

Por qué el iPhone 17 Pro no tiene opción de color negro

La inclusión del naranja trajo consigo un debate previsible: el desplazamiento de uno de los tonos más tradicionales en la línea Pro de iPhone, el icónico color negro o “Space Black”. Este tono consistía en uno de los favoritos entre los usuarios de la gama alta, por su elegancia y perfil sobrio.

Apple mantiene alternativas clásicas como Deep Blue y Silver para quienes prefieren tonos sobrios. (APPLE)

Con el lanzamiento de los nuevos modelos, algunos seguidores de la marca manifestaron su descontento por la ausencia de este color, expresando que la opción naranja no suple del todo aquella preferencia.

Consultados sobre este punto, los portavoces de Apple no esquivaron el tema. Joswiak defendió la decisión asegurando que han ofrecido diferentes gamas de tonos oscuros durante los últimos años y todavía mantienen alternativas para quienes prefieren colores más clásicos.

“Sabemos que la gente quiere un tono oscuro. Tenemos Deep Blue, es precioso”, afirmó el ejecutivo, quien manifestó su entusiasmo particular por esa variante. Además, recordó que el “clásico Silver” permanece disponible como alternativa.

Frente a la inquietud de los fanáticos de los colores históricos, la empresa aseguró que cubre todos los gustos, tanto para quienes buscan algo completamente diferente como para quienes prefieren la sobriedad habitual.