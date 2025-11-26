Tecno

Copilot, la IA de Microsoft, se despide de WhatsApp

ChatGPT también anunció que dejará WhatsApp, ya que la plataforma actualizó sus términos para impedir que las empresas de IA usen su API empresarial para distribuir chatbots

Guardar
Microsoft confirmó que Copilot dejará
Microsoft confirmó que Copilot dejará de funcionar en WhatsApp debido a nuevas reglas de la plataforma que prohibirán los chatbots basados en LLM. (Microsoft / Meta)

Microsoft anunció que el chatbot de Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026. La compañía, dirigida por Satya Nadella, explicó que la decisión responde a cambios en las políticas de WhatsApp, que desde esa fecha prohibirán todos los chatbots LLM.

WhatsApp actualizó sus términos para impedir que empresas de inteligencia artificial utilicen su API empresarial como plataforma de distribución de chatbots.

Otras compañías podrán seguir usando WhatsApp para chatbots enfocados en atención al cliente o soporte técnico, ya que la restricción aplica únicamente a los casos en los que la IA constituye el producto principal.

Para guardar el historial, los
Para guardar el historial, los usuarios deberán exportar sus conversaciones con las herramientas de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta medida busca evitar que competidores de Meta en IA accedan a los clientes a través de su propia plataforma.

Para conservar el historial de conversaciones, es necesario exportar los chats utilizando las herramientas de WhatsApp antes del 15 de enero de 2026.

ChatGPT también se despide de WhatsApp

ChatGPT también dejará de estar disponible en WhatsApp bajo las mismas condiciones que Copilot: el servicio funcionará hasta enero de 2026, debido a la modificación en las políticas de la plataforma de Meta.

Las nuevas políticas también limitan
Las nuevas políticas también limitan el uso de la API empresarial para distribuir este tipo de asistentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué dicen las nuevas medidas de WhatsApp

Las nuevas medidas de WhatsApp restringen el uso de su API empresarial como plataforma para distribuir chatbots basados en inteligencia artificial.

A partir de enero de 2026, solo se permitirá utilizar la API para chatbots destinados a atención al cliente o soporte técnico, mientras que quedará prohibida su implementación en casos donde la IA sea el producto principal.

Estas políticas afectan directamente a empresas tecnológicas que desarrollan asistentes conversacionales avanzados, limitando su presencia en la plataforma propiedad de Meta.

Cómo acceder a ChatGPT o Copilot ahora

Además de WhatsApp, los usuarios pueden acceder a ChatGPT y Copilot mediante sus aplicaciones móviles o a través de sus respectivos sitios web.

Copilot y ChatGPT seguirán disponibles
Copilot y ChatGPT seguirán disponibles en sus apps y sitios web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas alternativas permiten continuar utilizando los asistentes de inteligencia artificial sin restricciones, incluso después de que finalice su disponibilidad en la plataforma de mensajería.

Cómo transferir el historial de chats de WhatsApp a la aplicación o al sitio web de Copilot

Microsoft aclara que los usuarios no pueden transferir el historial de chats de WhatsApp a la aplicación o al sitio web de Copilot.

Como el acceso a Copilot en WhatsApp no está autenticado, no es posible migrar las conversaciones a otras plataformas del asistente. Para conservar el historial, se recomienda exportar los chats utilizando las herramientas que ofrece WhatsApp antes del 15 de enero de 2026.

Qué IA hay en WhatsApp

En WhatsApp, al igual que en Instagram, Facebook y Messenger, está disponible Meta AI. Esta herramienta, basada en inteligencia artificial, ofrece la capacidad de responder preguntas, proporcionar información en tiempo real, generar textos y ayudar con tareas cotidianas.

En WhatsApp, al igual que
En WhatsApp, al igual que en Instagram, Facebook y Messenger, los usuarios podrán usar Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta AI permite a los usuarios interactuar directamente desde las aplicaciones de Meta, facilitando la obtención de respuestas rápidas y asistencia personalizada.

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Meta AI puede responder a cualquier pregunta, brindar información sobre una imagen, generar contenido visual, asistir en la redacción de textos, ofrecer ayuda con programación y realizar diversas tareas según las instrucciones del usuario.

Qué cuidados tener en cuenta al usar Meta AI en WhatsApp

Al utilizar Meta AI en WhatsApp, resulta fundamental prestar atención a la privacidad y la seguridad de la información compartida. Evita enviar datos personales, contraseñas o información sensible a través de las conversaciones con la inteligencia artificial.

Revisa las políticas de uso y privacidad de WhatsApp y Meta AI para conocer cómo se almacenan y procesan los datos. Evita tomar asesoramiento legal, médico o financiero, ya que sus respuestas pueden contener errores o falta de contexto.

Actualiza regularmente la aplicación para acceder a las últimas funciones de seguridad y protección.

Temas Relacionados

CopilotWhatsAppChatGPTMicrosoftInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estas son las nuevas Crocs inspiradas en los controles de Xbox: cuánto cuesta el particular calzado

Inspirados en el control icónico de la consola y con un precio de 80 dólares, los Crocs permiten incorporar amuletos temáticos

Estas son las nuevas Crocs

Bill Gates recomendó cinco libros para leer en Navidad y Año Nuevo

Desde novelas que exploran la vejez hasta ensayos sobre el clima y la infraestructura, la selección del cofundador de Microsoft ofrece enfoques frescos y análisis profundos para aprovechar el tiempo libre

Bill Gates recomendó cinco libros

La quinta temporada de Stranger Things ya genera récords en Netflix antes de su estreno

El episodio final de la serie tendrá un estreno simultáneo en streaming y en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá

La quinta temporada de Stranger

Hornos de microondas y cáncer: mitos, realidades y consejos para un uso seguro

La tecnología de estos electrodomésticos solo agita moléculas de agua para calentar la comida, sin dejar residuos ni transformar los alimentos en sustancias tóxicas o radiactivas

Hornos de microondas y cáncer:

YouTube permitirá ajustar las recomendaciones para evitar videos que no te interesan

La plataforma prueba un nuevo sistema que permite ajustar las recomendaciones del Inicio con instrucciones directas

YouTube permitirá ajustar las recomendaciones
DEPORTES
Con gol de Julián Álvarez,

Con gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid vence al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

El polémico gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Inter: ¿hubo mano previa?

Comienza la tercera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026: qué lugar ocupa Argentina entre los países que más compraron

WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé mostró solidez y Luisina Giovannini se llevó un triunfazo

Challenger de Temuco: Juan Manuel Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta cumplieron con la lógica y Lucio Ratti dio la gran sorpresa

TELESHOW
Las postales del embarazo de

Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires y el tierno regalo que compró para su bebé

Agustín Rada Aristarán habló de su continuidad en el programa de Mario Pergolini: “Está en mi prioridad”

Mauro Icardi fue oficialmente inscripto en el listado de deudores alimentarios: la increíble suma que debe pagar

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

INFOBAE AMÉRICA

Una década de terremotos en

Una década de terremotos en Yellowstone redefine la evolución bajo tierra, afirma un estudio

La Unión Europea pidió la reducción del Ejército ruso y de su presupuesto militar para avanzar hacia la paz en Ucrania

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos