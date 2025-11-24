Tecno

Conoce el peligro de no oprimir la tecla ‘cancelar’ al retirar dinero de un cajero

Los usuarios deben estar atentos a los métodos utilizados por los ciberdelincuentes para para robar dinero de cuentas bancarias, como la clonación de tarjetas y trampas en el dispensador de efectivo

Saltarse un paso de los
Saltarse un paso de los sugeridos por las entidades expertas al utilizar el cajero expone la información financiera a extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El simple gesto de presionar la tecla “cancelar” al finalizar una operación en un cajero automático puede ser decisivo para resguardar la información bancaria y evitar que terceros accedan a datos sensibles, según advierte el Banco de España.

Aunque muchos se concentran en retirar el dinero o la tarjeta para luego marcharse, omitir este paso deja la sesión temporal abierta durante varios segundos en ciertos modelos de cajeros.

El problema de dejar abierta la sesión en un cajero así sea por unos minutos, es que permite que otra persona acceda al saldo, los movimientos recientes o incluso realice nuevas operaciones antes de que el sistema cierre la sesión de forma automática.

Varios se preocupan más por
Varios se preocupan más por retirar el dinero o la tarjeta en lugar de ver que la sesión quede cerrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, la autoridad financiera española subraya que la seguridad en los cajeros automáticos depende de la adopción de hábitos preventivos que, pese a su sencillez, suelen ser ignorados.

Qué pasos se deben seguir para evitar riesgos al retirar dinero de un cajero

Entre las pautas figura la recolección inmediata del recibo generado tras cada transacción de dinero. Si no se requiere conservarlo, el Banco de España aconseja destruirlo, porque puede contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible.

Además, se debe guardar el dinero antes de alejarse del terminal y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones, para no perder la concentración ni facilitar situaciones de riesgo.

Otra medida esencial consiste en cubrir el teclado al introducir el PIN, utilizando la mano libre, el teléfono o la cartera. Esta precaución impide que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Verificar el estado del cajero
Verificar el estado del cajero antes de usarlo ayuda a detectar dispositivos fraudulentos y prevenir la clonación de tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España sugiere revisar el exterior del cajero antes de utilizarlo, verificando que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador del dinero en efectivo, porque estos pueden indicar la presencia de dispositivos fraudulentos.

Cuáles son las formas de fraude más frecuentes en cajeros y cómo prevenirlas

Entre las formas de fraude más habituales, la entidad destaca la clonación de tarjetas mediante aparatos instalados para copiar los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

Asimismo, menciona la colocación de trampas en el dispensador de efectivo, diseñadas para retener el dinero y permitir que los delincuentes lo recuperen posteriormente. Las técnicas de ingeniería social son otro riesgo: individuos que simulan necesitar ayuda para distraer al usuario y obtener información confidencial.

La clonación de tarjetas y
La clonación de tarjetas y las trampas en el dispensador de efectivo figuran entre los fraudes más comunes en cajeros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir la exposición a estos riesgos, el Banco de España aconseja utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, resulta útil notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

De qué manera las aplicaciones pueden reducir el riesgo de fraudes bancarios

El uso de herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras añade una capa de protección adicional. Incorporar este conocimiento en la rutina diaria al utilizar cajeros complementa las medidas prácticas y permite anticipar riesgos, así como reaccionar con mayor rapidez ante posibles incidentes.

Activar en el celular las
Activar en el celular las notificaciones por SMS o correo para cada transacción refuerza la seguridad de las operaciones bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estas opciones se encuentran: la activación de notificaciones por SMS o correo para cada transacción, la configuración de límites diarios de retirada de efectivo y la preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

En este sentido, disponer de tarjetas virtuales para compras en línea, o vinculadas a aplicaciones de pago temporales refuerza la seguridad frente a posibles robos de datos físicos en cajeros.

Las autoridades y entidades financieras resaltan que la educación y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se presentan como aliados clave para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.

Qué tan buena idea es

Cómo Nested Learning de Google

Robot humanoides equipados con IA

La solución de Microsoft para

Ahora las notificaciones de Gmail
Unión recibirá a Gimnasia de

Evangelina Anderson vibró con el

La oleada de secuestros masivos

Nuevas críticas de Edmand Lara a Rodrigo Paz: “No ha solucionado hasta ahora los problemas de la gente”