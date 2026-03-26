Economía

Cuánto cuesta irse a vivir sólo y por qué millones de jóvenes siguen en casa de sus padres

Un informe revela la brecha crítica entre los ingresos promedio y los gastos básicos de vivienda, salud y alimentación

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Un hombre de 35 años con camiseta gris sentado en un sofá entre su madre, una mujer rubia de mediana edad, y su padre, un hombre mayor, todos mirando al frente.
Según un estudio, el 38,3% de los argentinos de entre 25 y 35 años continúa viviendo con sus padres debido a la precarización laboral y la falta de ingresos suficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La independencia habitacional en la Argentina se convirtió en un desafío económico, donde la brecha entre los ingresos juveniles y el costo de vida básico parece ensancharse de manera irreversible. Según un reciente informe de la consultora Focus Market, el presupuesto necesario para que un joven pueda emanciparse y cubrir únicamente sus gastos esenciales asciende a $2.085.853 mensuales. Esta cifra, que no incluye ahorros ni gastos de esparcimiento complejos, explica en gran medida la parálisis en los proyectos de autonomía de las nuevas generaciones.

El desglose del costo de vida revela que la vivienda es el factor de mayor peso en la estructura de gastos. Un alquiler promedio para un monoambiente se ubica en los $550.000, a lo que deben sumarse expensas por $212.000 y servicios básicos (luz, gas y agua) que promedian los 104.205 pesos. Además, la barrera de entrada al mercado inmobiliario añade una carga financiera extra: al prorratear el depósito inicial de un contrato, el costo mensual se incrementa en otros $45.833.

En términos de subsistencia diaria, la canasta de alimentación y limpieza para una sola persona demanda $466.299 mensuales. A esto se deben añadir gastos obligatorios de salud, como una prepaga básica de $238.377 y medicamentos por 12.358 pesos.

La movilidad también representa un ítem relevante, con un costo de transporte estimado en $143.123, junto con la conectividad —indispensable para el ámbito laboral y académico— que suma $113.658 entre servicios de internet, telefonía y cable. El mantenimiento físico, representado por la cuota de un gimnasio, cierra este esquema de necesidades básicas con un valor de 40.000 pesos.

Damián Di Pace, director de Focus Market, indicó que la independencia para un joven en Argentina hoy es una meta de difícil alcance. “Los ingresos no han logrado seguir el ritmo de la inflación en servicios, alquileres y alimentos, lo que genera una barrera estructural. Estamos viendo una generación que, a pesar de tener empleo, se encuentra en una situación de vulnerabilidad financiera para afrontar un hogar propio”, comentó.

El informe subraya que los valores mencionados corresponden exclusivamente a gastos “mínimos y necesarios”. La cifra de $2.085.853 no contempla lo que la consultora denomina gastos no esenciales o de esparcimiento, que en caso de sumarse, llevarían la cuenta a 3.453.626 de pesos. De cualquier manera, el umbral de la independencia real se ubica en un nivel de ingresos que muy pocos jóvenes logran alcanzar en el mercado laboral actual, caracterizado por una alta incidencia de la informalidad y salarios iniciales que suelen ubicarse por debajo de la canasta básica total.

De hecho, las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Capital Humano indican que el sueldo promedio neto de los asalariados del sector privado formal promedió los $1.600.263 en diciembre pasado, un valor que está casi $500 mil por debajo de la canasta calculada por la consultora.

Solo entre alquiler, expensas y servicios básicos, un joven en Argentina debe destinar cerca de $912.000 mensuales, sin contar alimentación ni salud.(Imagen generada por IA)
Solo entre alquiler, expensas y servicios básicos, un joven en Argentina debe destinar cerca de $912.000 mensuales, sin contar alimentación ni salud.(Imagen generada por IA)

De esta forma, para un joven que percibe un salario promedio, la sola idea de destinar casi un millón de pesos solo a la vivienda resulta prohibitiva. Esta presión financiera obliga a postergar hitos tradicionales de la vida adulta, como la formación de un hogar independiente, desplazando la edad de emancipación hacia la década de los 30 años.

Cuatro de cada 10 jóvenes argentinos no logran mudarse solos

Esta realidad económica tiene su correlato directo en las estadísticas de convivencia. Según datos procesados por Tejido Urbano, el 38,3% de los jóvenes de entre 25 y 35 años aún vive en el hogar de sus padres. El fenómeno, que afecta a cerca de 1,8 millones de personas, se ve agravado por la precariedad laboral: la desocupación en este segmento de los “no emancipados” llega al 10,1%, casi el doble de quienes sí han logrado mudarse.

La brecha de ingresos es el factor determinante. Los jóvenes que logran vivir solos perciben salarios que, en promedio, duplican a los de quienes permanecen en la casa familiar. Ante este escenario de falta de recursos y un mercado inmobiliario restrictivo, la independencia se posterga no por elección cultural, sino como una estrategia de supervivencia económica.

En este escenario, el ahorro se presenta como una posibilidad remota. Al considerar que el costo mensual para vivir solo supera los dos millones de pesos únicamente en gastos de subsistencia, la capacidad de los jóvenes argentinos para generar un excedente que les permita proyectar una vivienda propia o simplemente enfrentar las contingencias de la vida independiente queda reducida al mínimo, consolidando el fenómeno del “nido lleno” como una respuesta forzada ante la crisis económica.

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