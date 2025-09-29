No olvides presionar este botón al retirar dinero de un cajero o tu cuenta bancaria estará en peligro

Este proceso toma segundos pero sus beneficios son de gran impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gesto tan simple como presionar el botón de ‘cancelar’ al finalizar una operación en un cajero automático puede marcar la diferencia entre mantener a salvo los fondos y exponer la cuenta bancaria a riesgos innecesarios.

Esta acción, que muchos usuarios pasan por alto, resulta esencial para cerrar completamente la sesión y evitar que extraños accedan a información confidencial o realicen transacciones no autorizadas.

Por qué es importante presionar el botón cancelar al retirar dinero de un cajero

El Banco de España advierte que, en determinados modelos de cajeros automáticos, la sesión permanece activa durante algunos segundos después de retirar el dinero.

En ciertas terminales la sesión permanece abierta unos segundos.

Durante ese breve intervalo, una persona ajena podría visualizar datos sensibles, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso iniciar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado correctamente.

Por ello, la entidad financiera sugiere pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal, garantizando así el cierre total de la sesión y bloqueando cualquier intento de acceso posterior.

Qué medidas complementarias permiten una transacción rápida y segura

Además de presionar el botón ‘cancelar’, el Banco de España subraya la importancia de recoger el recibo generado por la operación.

Si no se necesita conservarlo, debe destruirse, porque puede contener información sensible como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos documentos en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a datos privados.

Es mejor para la seguridad financiera ver el saldo de la cuenta en la pantalla.

Otra pauta clave consiste en guardar el dinero antes de alejarse del cajero y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal, para no distraerse y reducir la exposición a posibles robos o fraudes.

Al introducir el PIN, se aconseja cubrir el teclado con la mano libre, el teléfono o la cartera, con el objetivo de impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Antes de utilizar cualquier cajero, resulta fundamental inspeccionar el aspecto del terminal. Es necesario verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, ya que estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero.

Cuáles son los fraudes más comunes en cajeros automáticos

La mayoría de estos ataques buscan acceder a datos financieros y fondos.

El Banco de España alerta sobre varios métodos habituales de fraude en cajeros automáticos. Entre los más frecuentes se encuentran:

La clonación de tarjetas mediante dispositivos que copian los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

La colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes.

Las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Para reducir los riesgos, la autoridad financiera sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Cómo la tecnología puede ayudar a cuidar los fondos de una cuenta bancaria

A través de aplicaciones se pueden vigilar los movimientos.

El Banco de España sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras. Entre ellas destacan:

La activación de notificaciones por SMS o correo electrónico para cada transacción.

La configuración de límites diarios de retirada de efectivo.

La preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Asimismo, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales, proporciona una capa de seguridad adicional frente a posibles robos de datos físicos en cajeros automáticos.

La educación financiera y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se convierten en aliados fundamentales para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.