Tecno

Que no se debe hacer al retirar dinero desde un cajero automático

Verificar el estado físico del cajero, preferir terminales en lugares iluminados y cerrar sesión tras la operación son hábitos que fortalecen la protección financiera y la privacidad digital

Guardar
Recomendaciones de seguridad a la
Recomendaciones de seguridad a la hora de sacar efectivo en un cajero automático - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad financiera es un tema prioritario cada vez que se utiliza un cajero automático. Aunque la rutina y el hábito llevan a pensar que operar estos dispositivos es sencillo, la realidad es que existen riesgos concretos como el fraude, la clonación de tarjetas o el robo de datos, amenazas que se intensifican cuando no se siguen protocolos de protección adecuados.

Varias entidades bancarias y organismos de seguridad han divulgado pautas dirigidas a evitar errores frecuentes que pueden poner en peligro la integridad de las cuentas y la privacidad de los usuarios.

Qué no debes hacer a la hora de retirar dinero de un cajero automático

Uno de los errores más graves es delegar la operación a terceras personas. Las transacciones bancarias siempre deben ser realizadas de manera personal, sin confiar los datos o la tarjeta a desconocidos o incluso a conocidos en situaciones públicas.

Cajeros: tecnología y seguridad deben
Cajeros: tecnología y seguridad deben ir de la mano para prevenir robos y fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de divulgación de información confidencial aumenta drásticamente cuando otra persona interviene en el proceso, lo que puede resultar en pérdida de fondos o en robo de identidad.

Nunca se deben introducir tarjetas en cajeros que estén fuera de servicio. Este error puede exponer la tarjeta a trampas instaladas por delincuentes, quienes aprovechan estos dispositivos inactivos para retener los plásticos y posteriormente extraer los datos almacenados en el chip o banda magnética.

Qué hacer si el cajero no me regresa mi tarjeta

Ante una terminal que indique fallos operativos, conviene buscar otra opción y, en caso de retención de la tarjeta, comunicarse de inmediato con la línea de atención del banco para bloquearla y evitar posibles fraudes.

Antes de iniciar la transacción, es fundamental revisar la seguridad física del cajero. Se recomienda verificar que la puerta del recinto esté correctamente cerrada y prestar atención a la ranura de inserción de la tarjeta, comprobando que no haya objetos extraños, pegamentos o dispositivos instalados que puedan estar diseñados para copiar información.

Evita cajeros automáticos deteriorados, con
Evita cajeros automáticos deteriorados, con poca iluminación y en lugares sin seguridad privada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La observación atenta de la terminal y sus alrededores ayuda a detectar manipulaciones previas o la presencia de personas con intenciones sospechosas.

Es preferible recurrir siempre a cajeros automáticos ubicados en el interior de sucursales bancarias, centros comerciales o ambientes vigilados y bien iluminados. Los cajeros aislados, en zonas poco transitadas o sin iluminación, facilitan el accionar de los delincuentes y aumentan el riesgo de asaltos u otros incidentes delictivos durante o después de la transacción.

Durante el uso del cajero, la privacidad debe ser prioritaria. Proteger el teclado al digitar el número de identificación personal (NIP) es esencial para evitar que otros observen la clave, la cual no debe compartirse ni escribirse en papel.

Hay que evitar en todo momento dar información confidencial a terceros, incluso si una persona se muestra dispuesta a ayudar argumentando problemas técnicos con la terminal. En situaciones de duda o dificultad, siempre se debe contactar a la entidad bancaria por los canales oficiales y jamás aceptar asistencia directa de personas extrañas.

Qué es la clonación de tarjetas y cómo evitarlo

La vigilancia tecnológica en sucursales,
La vigilancia tecnológica en sucursales, el uso de dispositivos certificados y el monitoreo del entorno son factores que, junto al autocuidado, refuerzan la defensa del usuario frente a intentos de clonación y robo de información bancaria - (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más peligrosos de fraude es la clonación de tarjetas, una técnica que puede pasar desapercibida si el usuario no presta atención a los detalles del cajero. Los delincuentes suelen instalar lectores de datos y cámaras ocultas para capturar información confidencial.

Del mismo modo, es importante desconfiar si el cajero solicita datos o acciones inusuales, como ingresar información personal no habitual o realizar pasos adicionales durante la transacción. Ante cualquier anomalía, cancelar la operación y acudir a otro dispositivo es la mejor opción.

Otro error común es retirarse del cajero sin asegurarse de que se ha finalizado correctamente la operación. Una vez completada la transacción, se debe presionar la tecla ‘cancelar’ para cerrar la sesión y verificar que se ha recuperado la tarjeta, el dinero en efectivo y el recibo. Olvidar alguno de estos elementos puede facilitar robos inmediatos o accesos no autorizados a la cuenta.

Las autoridades financieras y los expertos insisten también en no responder a mensajes sospechosos en pantalla ni proporcionar datos confidenciales guiados por instrucciones inusuales desde el cajero.

Adoptar una actitud de autoprotección y estar alerta a cada paso no solo reduce el riesgo de fraude, sino que salvaguarda la información y los recursos económicos del usuario en cada retiro. Implementar estas recomendaciones es esencial para usar los cajeros automáticos con seguridad y confianza.

Temas Relacionados

CiberseguridadCajero automáticoMundo FintechEvitar estafaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres funciones de Meta AI que facilitan tareas diarias: imágenes, traducciones y correcciones con una sola orden

El asistente se lanzó de forma global en 2023 y busca que el usuario resuelva tareas rápidas dentro del chat

Tres funciones de Meta AI

Estas son las preguntas prohibidas que no le debes hacer a ChatGPT ni Gemini

Los asistentes de inteligencia artificial imponen límites estrictos sobre datos personales, actividades ilegales, contenido ofensivo y asesoría médica o financiera

Estas son las preguntas prohibidas

PS5 o Switch 2: diferencias principales y qué consola comprar en 2025

La PS5 ofrece gráficos avanzados y cargas rápidas para títulos AAA, mientras que la Switch 2 mantiene el formato híbrido que permite jugar en TV o en modo portátil

PS5 o Switch 2: diferencias

Tres trucos sencillos para usar Meta AI y transformar tu experiencia en WhatsApp, Instagram y Facebook

La inteligencia artificial integrada de Meta permite generar imágenes, traducir textos y revisar mensajes desde la propia app, acercando herramientas avanzadas a millones de usuarios sin necesidad de instalar servicios externos

Tres trucos sencillos para usar

Suben los ataques a apps bancarias en teléfonos: así pueden vaciar tus cuentas en segundos

Expertos detectan técnicas avanzadas, como ataques de Sistema de Transferencia Automatizada y Herramientas de Administración Remota, capaces de controlar aplicaciones bancarias y vaciar cuentas sin dejar rastro

Suben los ataques a apps
DEPORTES
Colapinto mostró la pista de

Colapinto mostró la pista de Interlagos en el simulador de Alpine y habló de los fanáticos argentinos que viajarán a Brasil

La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A dos años de la final de Libertadores que Boca perdió ante Fluminense: la situación de los jugadores que quedan de ese plantel

David Beckham fue distinguido como caballero en Inglaterra: el video de la ceremonia con el rey Carlos III

Óscar Córdoba aconsejó a Miguel Borja sobre su situación en River Plate: “Es insostenible que siga”

TELESHOW
Ca7riel & Paco Amoroso actuarán

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

La ingeniosa respuesta de Morena Echarri a las críticas que recibió por coser su propia remera: “¿Podría hacer esto?"

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en la polémica con Wanda Nara: “Él se queja, pero ayuda poco”

Oriana Sabatini dio una pista sobre el nombre de la beba que espera con Paulo Dybala: “¡Nadie lo sabe!”

Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los casos de enfermedad

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un nuevo brote de gusano barrenador retrasa la reapertura de la frontera estadounidense para el ganado mexicano

Costa Rica realizó su mayor operación contra un cartel que enviaba droga a Estados Unidos y Europa

La dictadura cubana indicó que más de 45.000 viviendas resultaron dañadas por el paso del huracán Melissa

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho