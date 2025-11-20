NVIDIA pierde un nuevo fondo de inversión valorizado en 85 millones de dólares

Tras estas desinversiones, el valor de NVIDIA en bolsa cayó más de un 11% desde su máximo histórico. (Reuters)

El fondo de inversión de Peter Thiel, conocido por su papel como cofundador de Palantir, ha vendido la totalidad de su participación en NVIDIA, retirando aproximadamente USD 85 millones de la compañía. La operación, que implicó la venta de 537.742 acciones, se realizó en una semana crítica para la empresa, justo un día antes de la presentación de sus resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2025.

Este movimiento se produce en un contexto de creciente incertidumbre para la tecnológica, que enfrenta por primera vez en meses un ambiente de sentimiento negativo previo a la publicación de sus cifras.

A esta decisión se suma la reciente salida de SoftBank, que liquidó su posición en NVIDIA con la venta de 32,1 millones de acciones por USD 5.830 millones. Además, Michael Burry, gestor de Scion Asset Management y conocido por anticipar la crisis financiera de 2008, ha adquirido recientemente USD 184 millones en opciones de venta sobre los títulos de NVIDIA.

SoftBank también liquidó su posición en NVIDIA, con la venta de 32,1 millones de acciones por USD 5.830 millones. (Reuters)

Este tipo de instrumentos financieros incrementan su valor cuando la acción subyacente pierde terreno en el mercado, lo que refuerza la percepción de escepticismo entre algunos de los grandes actores financieros.

Reacción del mercado y corrección bursátil

La suma de estas desinversiones ha coincidido con una significativa corrección bursátil para NVIDIA. Desde su máximo histórico alcanzado el 29 de octubre, las acciones de la compañía han retrocedido más de un 11%, lo que ha supuesto una pérdida de capitalización cercana a USD 580.000 millones.

A pesar de este retroceso, NVIDIA mantiene su posición como una de las empresas más valiosas del sector tecnológico a nivel global, aunque la presión sobre su desempeño financiero se ha intensificado en la antesala de la publicación de resultados.

El mercado espera que NVIDIA reporte cerca de USD 54.000 millones en ingresos trimestrales. (Reuters)

La atención del mercado se centra ahora en el informe trimestral que NVIDIA hará público este miércoles. Analistas e inversores esperan que la empresa reporte ingresos en torno a USD 54.000 millones para el periodo, mientras que la comunidad financiera aguarda detalles sobre los proyectos futuros y la capacidad de la compañía para transformar su cartera de pedidos en ingresos efectivos.

Expectativas de resultados y visión de analistas

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, ha comunicado recientemente que la empresa cuenta con una cartera de pedidos valorada en USD 500.000 millones, una cifra que ha generado sorpresa y expectación en el mercado. La materialización de estos pedidos será determinante para restaurar la confianza de los inversores y revertir la tendencia negativa de los últimos meses.

En este contexto, algunas instituciones financieras mantienen una visión optimista. Citi ha señalado que los resultados del tercer trimestre podrían incluso superar las previsiones más favorables, con ingresos que podrían situarse entre USD 56.000 y USD 57.000 millones.

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ha comunicado que la empresa cuenta con una cartera de pedidos valorada en USD 500.000 millones. (Reuters)

No obstante, la incertidumbre persiste y el desenlace de la jornada de resultados se percibe como un momento decisivo para el futuro inmediato de la compañía, considerada un pilar en el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

A pesar de la volatilidad y las dudas que rodean a NVIDIA, si los resultados no resultan especialmente negativos, la empresa podría evitar consecuencias de gran calado en el corto plazo.