Así te ayudará Google Maps a cargar tu carro eléctrico: mostrará la disponibilidad anticipada de cargadores

Google Maps optimiza su función relacionada con la visibilización de estaciones de carga para carros eléctricos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante un viaje por carretera en vacaciones con un carro eléctrico, uno de los mayores inconvenientes puede ser llegar a una estación de carga y encontrar todos los puertos ocupados.

Hasta ahora, Google Maps permitía ver si algún cargador de redes como Tesla Superchargers o Electrify America estaba libre en ese momento, aunque existía la posibilidad de que estuviera ocupado al llegar.

Ahora, al buscar “cargadores para vehículos eléctricos” en esta plataforma, es posible consultar cuántos puertos estarán disponibles a la hora estimada de llegada.

Esta predicción utiliza inteligencia artificial, que analiza tanto la disponibilidad histórica como la información en tiempo real de los cargadores, con el objetivo de anticipar la ocupación, evitar esperas y optimizar el tiempo del viaje.

Google explica que las predicciones de disponibilidad de cargadores para vehículos eléctricos comenzarán a implementarse la próxima semana en Android Auto y en vehículos con Google integrado para cientos de miles de estaciones de carga en todo el mundo.

Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de cargadores. (Google Maps)

Qué otras nuevas funciones llegan a Google Maps

Otras nuevas funciones que llegan a Google Maps son:

Consejos generados por Gemini.

Ahora, cuando buscas sitios en Maps, como restaurantes, hoteles o salas de conciertos, puedes encontrar sugerencias prácticas si te desplazas hacia abajo en la pantalla, como si contases con la orientación de un guía local experto.

Gracias a las funciones de Gemini, Maps recopila y analiza reseñas e información relevante disponible en línea para brindarte recomendaciones destacadas, como las mejores formas de hacer reservas, platos poco conocidos del menú, consejos de estacionamiento y más.

Cada sugerencia ofrece la opción de ampliar detalles al hacer clic sobre ella. Estas recomendaciones especiales ya se encuentran disponibles en Estados Unidos tanto para Android como para iOS.

Los usuarios pueden descubrir nueva información sobre los lugares que van a visitar. (Google Maps)

Descubrir tendencias en la pestaña de ‘Explorar’.

La pestaña ‘Explorar‘ actualizada en Maps facilita encontrar ideas para tus próximos planes en solo segundos.

Solo tienes que deslizar hacia arriba para ver una selección de restaurantes, actividades y lugares populares cerca de ti, desde una cafetería nueva hasta una galería de arte interesante.

También podrás acceder fácilmente a listas recomendadas de fuentes como Viator, Lonely Planet y OpenTable, además de sugerencias de creadores locales como Sistersnacking, para que descubras nuevos lugares favoritos.

La nueva pestaña ‘Explorar‘ estará disponible en todo el mundo para Android e iOS a partir de este mes.

En esta pestaña de Google Maps ahora aparecerán recomendaciones de lugares de forma curada por expertos. (Google Maps)

Dejar reseñas anónimamente.

Ahora es posible utilizar un apodo y una foto de perfil personalizada al escribir reseñas en Google Maps, en lugar de mostrar el nombre real. Esta opción permite a los usuarios elegir cómo desean identificarse públicamente al calificar establecimientos.

Las reseñas siguen vinculadas a la cuenta personal de Google, por lo que continúan aplicándose los sistemas de protección que detectan y analizan reseñas sospechosas o falsas de forma permanente.

Google Maps ahora permite dejar comentarios y reseñas de forma anónima, (Google Maps)

Google lanza Gemini 3

Google ha lanzado Gemini 3, su sistema de inteligencia artificial más avanzado hasta ahora, integrado directamente en la Búsqueda de Google y el Modo IA.

Esta nueva versión se destaca por su capacidad mejorada de razonamiento y por comprender consultas complejas con mayor precisión y nivel de detalle.

Gemini 3 también ofrece nuevas experiencias interactivas, que permiten a los usuarios utilizar diseños visuales dinámicos, herramientas y simulaciones adaptadas a cada pregunta.

Por ejemplo, al estudiar fenómenos como el problema de los tres cuerpos en física, es posible acceder a simulaciones interactivas y ajustar variables en tiempo real para analizar las interacciones gravitacionales.

Google ha presentado una nueva versión de Gemini. (Google)

En temas financieros, como la comparación de préstamos hipotecarios, Gemini 3 en Modo IA presenta una calculadora personalizada que facilita la evaluación de diferentes opciones y ayuda a identificar la alternativa más conveniente a largo plazo.

Actualmente, los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos pueden acceder a Gemini 3 Pro eligiendo la opción ‘Thinking’ en el menú de modelos del Modo IA.