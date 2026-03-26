Economía

El dólar profundizó la baja y tocó un nuevo mínimo desde octubre

La divisa mayorista bajó por tercer día seguido y cerró a 1.368 pesos. El minorista cedió a $1.390 en el Banco Nación. El MEP llegó a operar debajo de 1.400 pesos

Guardar
El dólar oficial anota una baja de 6% en 2026. REUTERS/Willy Kurniawan
El dólar oficial anota una baja de 6% en 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

En una rueda de negocios con discreto volumen de negocios en los USD 316,4 millones en el segmento de contado (spot), el dólar mayorista notó la tercera caída consecutiva, este jueves por 9,50 pesos o 0,7%, a $1.368, su precio más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

El tipo de cambio mayorista registra un descenso de 29 pesos o 2,1% en marzo, mientras que en el acumulado del primer trimestre de 2026 la caída se extiende a 87 pesos o 6 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana acotada por feriados, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 22,50 pesos contra una caída de 9,50 pesos de la semana anterior“, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.647,61, que dejó al tipo de cambio oficial a 279,61 pesos o 20,4% de dicho límite de libre flotación, la brecha más grande desde el 27 de junio de 2025 (21,2%), nueve meses atrás.

El dólar al público amplió a diez pesos o 0,7% la baja de este jueves, a $1.390 para la venta en el Banco Nación. Así igualó el piso de cotizaciones del 23 de febrero, a la vez un mínimo desde el 13 de octubre de 2025.

Aunque el blue operó a contramano, y subió cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta, el dólar MEP operó en sintonía con la tendencia bajista del dólar oficial. Esta cotización implícita en activos bursátiles que son negociados en simultáneo en pesos y en dólares, tocó $1.398,50, mientras que el “contado con liquidación” negoció debajo de los 1.450 pesos, un piso desde el 23 de febrero.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero por cerca de USD 4.000 millones, con compras diarias promedio de 71 millones de dólares.

“El dólar mayorista sigue ofrecido y así es que ahora llega a ‘testear’ los $1.370, aún cuando el BCRA viene acelerando el ritmo de compras. La atención se dirige al nivel de roll-over en la licitación en pesos a fin de evaluar la marcha de política monetaria tras el relajamiento de tasas reciente, y que no se encuentra reactivando mayor demanda de dólares, ya que una postura más expansiva ayudaría a la reactivación del crédito privado así como a la actividad y al consumo“, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consignó que “esta dinámica de ‘pax cambiaria’ permitió que la divisa se alejara un 20% del techo de la banda establecida, acumulando una caída del 5% en lo que va del año y otorgando un margen de maniobra clave para el equipo económico. El Ministerio de Economía y el Banco Central aprovechan este escenario de estabilidad para profundizar el recorte de los tipos de interés, buscando reducir el costo de los servicios de la deuda en moneda nacional y fomentar una reactivación del crédito productivo”.

Por otra parte, Morales comentó que “el Ministerio de Economía activará este viernes una operación financiera clave para cubrir los vencimientos de deuda en pesos de marzo y fortalecer las reservas ante los compromisos en moneda extranjera previstos para mediados de año. La cartera dirigida por Luis Caputo anunció el lanzamiento de un nuevo bono hard dollar con vencimiento en 2028 y la reapertura del título AO27, apuntando a captar unos USD 250 millones con tasas que rondarían el 6% anual nominal".

Max Capital aportó que el Tesoro “volverá a ofrecer el Bonar 2027 por hasta USD 150 millones en la primera vuelta, con un precio máximo de 101,533, equivalente a un rendimiento de 5,1%. La principal novedad de esta licitación es que el Tesoro introducirá un nuevo Bonar28. El Bonar 2028, un bono denominado en dólares bajo ley local con vencimiento en 2028, tendrá un cupón de 6% y también contará con un monto máximo de emisión de hasta USD 150 millones este viernes. Al igual que en licitaciones anteriores, ambos Bonar tendrán una segunda vuelta el próximo lunes, donde la emisión de cada uno podrá ampliarse hasta USD 250 millones al precio determinado en la licitación del viernes. A diferencia del Bonar 27, el Bonar 28 vencería bajo un nuevo mandato presidencial, y con esta licitación el Gobierno está testeando su capacidad de extender vencimientos incorporando el riesgo electoral de 2027 en el precio”.

“El monto máximo total de emisión del Bonar 28 será de USD 2.000 millones, aunque se ofrecerá de manera gradual en tramos de hasta USD 250 millones por licitación. Creemos que el nuevo Bonar 28 debería salir alrededor de 98, lo que implicaría un rendimiento de 6,9%, que, al considerar el canje, sería equivalente a aproximadamente 94, con un rendimiento de 8,7%”, puntualizaron los analistas de Max Capital.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

Según los empresarios, el aumento del gasoil, que ya supera los $2.100 por litro, vuelve inviable la operación de las pymes del sector. Antes este escenario, anticipan ajustes de tarifas inmediatos

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

La actividad económica creció 0,4% en enero y acumuló un alza de 1,9% en el año

Durante el primer mes del año, diez sectores incluidos en el relevamiento del Indec mostraron aumentos. El sector agrícola volvió a traccionar la suba interanual

La actividad económica creció 0,4% en enero y acumuló un alza de 1,9% en el año

El Banco Central reduce los encajes bancarios desde abril para reactivar la economía

La baja será de 5 puntos porcentuales. Apunta a que los bancos tengan mayor liquidez para prestar. La elección entre más actividad o menos inflación

El Banco Central reduce los encajes bancarios desde abril para reactivar la economía

En el primer bimestre la actividad industrial cayó 3,9%, según un estudio privado

Pese a una leve mejora mensual desestacionalizada, la actividad fabril encadena ocho meses de caída interanual, traccionada principalmente por el desplome del sector automotriz y la baja demanda de bienes de capital

En el primer bimestre la actividad industrial cayó 3,9%, según un estudio privado

Crisis en la industria de la ropa: se agrava la caída de ventas y 8 de cada 10 empresas sufren problemas de pagos

Un relevamiento de la Cámara de la Indumentaria (CIAI) expuso un escenario de retracción sostenida (8,4% en el bimestre), con dificultades para sostener ingresos, aumento de inventarios y mayor presión sobre la estructura financiera de las compañías

Crisis en la industria de la ropa: se agrava la caída de ventas y 8 de cada 10 empresas sufren problemas de pagos
DEPORTES
Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

“La Peaky-neta ya está en Ezeiza”: la producción de los jugadores de Argentina vestidos como los personajes de la película

Italia empata contra Irlanda del Norte en un duelo sin margen de error por el Repechaje al Mundial 2026

Brasil y Francia se enfrentan en Boston en un amistoso con aroma a Mundial

La postura de Ocon tras los insultos que recibió por el choque a Colapinto en China y la carta que le envió el presidente de la FIA

TELESHOW
Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez

Daniela Vera Fontana le respondió sin filtro a Cinthia Fernández y a Roberto Castillo: “Abandonó a nuestra familia”

De la magia de Harry Potter al universo de Jurassic Park: las vacaciones de Mery del Cerro con amigas en Orlando

INFOBAE AMÉRICA

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

Ucrania golpea la infraestructura petrolera rusa y amenaza los beneficios de Moscú por la guerra en Irán

Los operadores de petróleo están agotados por las fuertes fluctuaciones de los precios y reducen la producción

Estados Unidos logra caída histórica del tabaquismo aunque el uso de cigarrillos electrónicos sigue creciendo