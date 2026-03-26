El dólar profundizó la baja y tocó un nuevo mínimo desde octubre

El dólar oficial anota una baja de 6% en 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

En una rueda de negocios con discreto volumen de negocios en los USD 316,4 millones en el segmento de contado (spot), el dólar mayorista notó la tercera caída consecutiva, este jueves por 9,50 pesos o 0,7%, a $1.368, su precio más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

El tipo de cambio mayorista registra un descenso de 29 pesos o 2,1% en marzo, mientras que en el acumulado del primer trimestre de 2026 la caída se extiende a 87 pesos o 6 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana acotada por feriados, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 22,50 pesos contra una caída de 9,50 pesos de la semana anterior“, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.647,61, que dejó al tipo de cambio oficial a 279,61 pesos o 20,4% de dicho límite de libre flotación, la brecha más grande desde el 27 de junio de 2025 (21,2%), nueve meses atrás.

El dólar al público amplió a diez pesos o 0,7% la baja de este jueves, a $1.390 para la venta en el Banco Nación. Así igualó el piso de cotizaciones del 23 de febrero, a la vez un mínimo desde el 13 de octubre de 2025.

Aunque el blue operó a contramano, y subió cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta, el dólar MEP operó en sintonía con la tendencia bajista del dólar oficial. Esta cotización implícita en activos bursátiles que son negociados en simultáneo en pesos y en dólares, tocó $1.398,50, mientras que el “contado con liquidación” negoció debajo de los 1.450 pesos, un piso desde el 23 de febrero.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero por cerca de USD 4.000 millones, con compras diarias promedio de 71 millones de dólares.

“El dólar mayorista sigue ofrecido y así es que ahora llega a ‘testear’ los $1.370, aún cuando el BCRA viene acelerando el ritmo de compras. La atención se dirige al nivel de roll-over en la licitación en pesos a fin de evaluar la marcha de política monetaria tras el relajamiento de tasas reciente, y que no se encuentra reactivando mayor demanda de dólares, ya que una postura más expansiva ayudaría a la reactivación del crédito privado así como a la actividad y al consumo“, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consignó que “esta dinámica de ‘pax cambiaria’ permitió que la divisa se alejara un 20% del techo de la banda establecida, acumulando una caída del 5% en lo que va del año y otorgando un margen de maniobra clave para el equipo económico. El Ministerio de Economía y el Banco Central aprovechan este escenario de estabilidad para profundizar el recorte de los tipos de interés, buscando reducir el costo de los servicios de la deuda en moneda nacional y fomentar una reactivación del crédito productivo”.

Por otra parte, Morales comentó que “el Ministerio de Economía activará este viernes una operación financiera clave para cubrir los vencimientos de deuda en pesos de marzo y fortalecer las reservas ante los compromisos en moneda extranjera previstos para mediados de año. La cartera dirigida por Luis Caputo anunció el lanzamiento de un nuevo bono hard dollar con vencimiento en 2028 y la reapertura del título AO27, apuntando a captar unos USD 250 millones con tasas que rondarían el 6% anual nominal".

Max Capital aportó que el Tesoro “volverá a ofrecer el Bonar 2027 por hasta USD 150 millones en la primera vuelta, con un precio máximo de 101,533, equivalente a un rendimiento de 5,1%. La principal novedad de esta licitación es que el Tesoro introducirá un nuevo Bonar28. El Bonar 2028, un bono denominado en dólares bajo ley local con vencimiento en 2028, tendrá un cupón de 6% y también contará con un monto máximo de emisión de hasta USD 150 millones este viernes. Al igual que en licitaciones anteriores, ambos Bonar tendrán una segunda vuelta el próximo lunes, donde la emisión de cada uno podrá ampliarse hasta USD 250 millones al precio determinado en la licitación del viernes. A diferencia del Bonar 27, el Bonar 28 vencería bajo un nuevo mandato presidencial, y con esta licitación el Gobierno está testeando su capacidad de extender vencimientos incorporando el riesgo electoral de 2027 en el precio”.

“El monto máximo total de emisión del Bonar 28 será de USD 2.000 millones, aunque se ofrecerá de manera gradual en tramos de hasta USD 250 millones por licitación. Creemos que el nuevo Bonar 28 debería salir alrededor de 98, lo que implicaría un rendimiento de 6,9%, que, al considerar el canje, sería equivalente a aproximadamente 94, con un rendimiento de 8,7%”, puntualizaron los analistas de Max Capital.