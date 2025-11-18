Tecno

X lanza Chat, su reemplazo cifrado para los DMs

Chat, que ya se encuentra disponible en iOS y en la web, representa un avance respecto a la funcionalidad básica que ofrecían los mensajes directos en la plataforma

X es una plataforma global
X es una plataforma global de redes sociales, anteriormente conocida como Twitter. REUTERS/Dado Ruvic

La plataforma X ha presentado Chat, una nueva solución de mensajería que sustituye a los mensajes directos (DMs) con una amplia gama de funciones. Esta actualización busca competir con apps de mensajería convencionales y amplía el abanico de herramientas a disposición de los usuarios, integrando llamadas de voz y video, envío de archivos, edición y eliminación de mensajes enviados, y un fuerte enfoque en la privacidad gracias al cifrado de extremo a extremo y notificaciones ante capturas de pantalla.

Características de privacidad y funcionamiento de X Chat en la nueva mensajería cifrada

Chat, que ya se encuentra disponible en iOS y en la web, y llegará pronto a Android, representa un avance respecto a la funcionalidad básica que ofrecían los DMs en X. Además de la protección adicional por cifrado, el servicio permite activar notificaciones en caso de que alguno de los participantes realice capturas de pantalla de una conversación, incrementando la seguridad de las interacciones privadas.

La compañía estaría trabajando en incorporar el intercambio de mensajes de voz, ampliando las posibilidades para una comunicación dinámica y polifacética. Un aspecto relevante de la actualización es que, según el centro de ayuda de X, “los mensajes grupales y los medios ahora se pueden cifrar”, aunque aclara que los metadatos asociados —como la información sobre el destinatario— no reciben esta protección.

Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de Chat. (X: @chat)

X advierte que la plataforma todavía no proporciona defensa contra ataques de intermediarios, lo que implica que “si alguien (un insider malicioso o el propio X como resultado de un proceso legal obligatorio) comprometiera una conversación cifrada, ni el remitente ni el receptor lo sabrían”.

La compañía reconoce la limitación y ha declarado que desarrollará herramientas nuevas para verificar la autenticidad de las conversaciones cifradas en el futuro.

Con la llegada de Chat, X muestra un avance hacia un entorno de mensajería moderno, polivalente y con mayor privacidad, aunque mantiene el desafío de reforzar la protección frente a vulnerabilidades en la seguridad de las comunicaciones cifradas.

X advierte que la plataforma
X advierte que la plataforma todavía no proporciona defensa contra ataques de intermediarios. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / @chat)

Qué es X y cómo usar la plataforma de mensajes y contenidos en tiempo real

X es una plataforma global de redes sociales, anteriormente conocida como Twitter, donde los usuarios pueden compartir mensajes breves llamados “posts”, interactuar con otras cuentas y mantenerse informados en tiempo real sobre temas de interés. A través de X, los participantes pueden publicar texto, imágenes, videos y enlaces, seguir a otras personas y acceder a tendencias, noticias y discusiones públicas.

Para usar X, es necesario crear una cuenta registrándose con un correo electrónico o número de teléfono. Una vez generada la cuenta, se puede personalizar el perfil con foto y biografía, seguir a perfiles de interés y empezar a postear contenidos. Los usuarios pueden dar “me gusta”, comentar y compartir publicaciones de otros, así como enviar y recibir mensajes directos.

La barra de búsqueda permite explorar temas, hashtags o perfiles concretos, facilitando la conexión con comunidades y actualizaciones relevantes.

Las herramientas de X también incluyen listas, espacios de audio y opciones de privacidad que ayudan a organizar la experiencia y controlar la visibilidad del contenido. Esto lo convierte en un entorno flexible y dinámico para la comunicación y el intercambio global de información.

Ilustración fotográfica de un modelo
Ilustración fotográfica de un modelo en 3D de Elon Musk junto al logo de X. REUTERS/Dado Ruvic

Qué es Grok y para qué sirve el chatbot de IA de X

Grok es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa X (antes Twitter), orientado a procesar y generar respuestas a preguntas en lenguaje natural. Utiliza modelos avanzados de aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de información y entregar resultados precisos y contextualizados, adaptando su estilo de respuesta según los requerimientos del usuario.

La herramienta está diseñada para integrarse en plataformas sociales y servicios digitales, facilitando la búsqueda de datos, el resumen de textos y la interacción automatizada. Grok permite a las personas obtener información rápida y relevante sobre variados temas, contribuyendo a dinamizar la forma en que los usuarios acceden y comparten conocimiento en entornos digitales.

