Cómo instalar y desinstalar correctamente las aplicaciones del celular para no correr riesgos de seguridad

La gestión de aplicaciones en celulares Android implica riesgos de privacidad y seguridad que muchos usuarios desconocen. (Imagen ilustrativa)

La gestión de aplicaciones en celulares Android representa una de las tareas más habituales para los usuarios. Con solo algunos toques, se pueden instalar nuevas funciones, juegos o herramientas para el día a día. Pero, detrás de esta aparente sencillez, se esconden riesgos para la privacidad y la integridad del sistema que muchas personas no consideran.

Adoptar buenas prácticas al instalar y eliminar aplicaciones es clave para mantener el dispositivo protegido y con un rendimiento óptimo.

Cuáles son los riesgos de instalar aplicaciones

El procedimiento generalizado es buscar una app en la Play Store, instalarla y empezar a usarla. Si no resulta útil, el usuario la elimina rápidamente. Sin embargo, este método tradicional presenta varios inconvenientes con algunas apps que pueden derivar en problemas de seguridad.

Cuando una aplicación se instala directamente en el sistema principal, obtiene acceso a permisos necesarios para su funcionamiento y, en muchos casos, accede a procesos en segundo plano y a información personal almacenada en el dispositivo. Esto implica que se confía en un software aún desconocido antes de saber si vale la pena mantenerlo.

Configurar el Espacio Privado requiere activar la función desde el menú de Seguridad y privacidad del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación es especialmente sensible si se trata de aplicaciones nuevas, poco conocidas o para un uso puntual donde no es necesario otorgarles acceso ilimitado a la información del móvil. La exposición de los datos personales y el rastreo innecesario en segundo plano son dos de los riesgos más importantes para la seguridad de cualquier dispositivo Android

La solución para instalar aplicaciones con seguridad

Frente a los riesgos de instalar aplicaciones directamente en el sistema, Android ha evolucionado y ofrece una alternativa segura llamada Espacio Privado (Private Space). Esta función, presente en dispositivos Pixel y accesible mediante la creación de un segundo perfil de usuario en la mayoría de móviles con Android, permite aislar las aplicaciones en un entorno controlado y separado del sistema principal.

El Espacio Privado funciona como una partición virtual: allí, las aplicaciones que se instalan no interfieren con el resto de la información ni acceden a datos sensibles del usuario.

Además, se impide que rastreen actividades en segundo plano o que consuman recursos de manera permanente. Esta opción resulta especialmente útil para quienes descargan apps de uso temporal, como herramientas de viaje, servicios de eventos específicos o juegos para probar por un breve tiempo.

El archivado de aplicaciones en Android 15 libera espacio sin borrar datos, facilitando la restauración de apps temporales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para configurar el Espacio Privado, es necesario acceder a la sección de Seguridad y privacidad en los ajustes del sistema operativo, seleccionar Privacidad y, dentro de ese menú, activar la opción correspondiente. El sistema solicitará autenticación mediante el método de bloqueo de pantalla configurado por el usuario.

Cómo desinstalar o eliminar aplicaciones de forma segura

Eliminar apps de manera directa se ha considerado durante mucho tiempo el método para liberar espacio en la memoria del móvil. Este proceso, aunque efectivo en apariencia, obliga a reinstalar la aplicación desde cero, reconfigurar permisos, recuperar credenciales y restaurar notificaciones si en algún momento se decide volver a utilizar ese software.

Android ha presentado una solución moderna: el archivado de aplicaciones. A partir de la versión Android 15, esta función permite eliminar el instalador de la app y liberar espacio en la memoria sin borrar los datos acumulados en el dispositivo.

Cuando el usuario desea volver a activar esa aplicación, solo debe restaurarla; el sistema la devolverá al estado en que se encontraba, con la sesión iniciada y las preferencias guardadas. Este mecanismo es ideal para quienes utilizan aplicaciones de forma estacional, como servicios de streaming con derechos temporales, herramientas de compañías aéreas o apps de transporte público en ciudades visitadas ocasionalmente.

Las aplicaciones preinstaladas o de sistema solo pueden inhabilitarse, evitando riesgos de fallos en funciones esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El archivado representa una mejora significativa respecto a la simple desinstalación. Permite mantener el sistema limpio y ágil, sin la molestia de tener que reconfigurar apps de uso esporádico, y reduce la acumulación de archivos residuales que afectan el rendimiento a largo plazo.

Aunque los procedimientos evolucionaron, los métodos convencionales para eliminar aplicaciones siguen vigentes:

Mantener pulsado el icono de la app y seleccionar la opción de eliminar o desinstalar (funciona principalmente en Xiaomi, Huawei, Realme y otros).

Acceder al menú de Ajustes, seleccionar Aplicaciones, elegir la app que se desea eliminar y pulsar en el botón Desinstalar.

Desde Google Play Store, entrando en la opción de Administrar aplicaciones y dispositivos, seleccionando las apps a eliminar y confirmando la acción.

No obstante, surgen complicaciones cuando se trata de aplicaciones de sistema, bloatware o herramientas que el fabricante preinstaló por defecto y no permiten desinstalación sencilla. En estos casos, Android ofrece la opción de inhabilitar la app: al hacerlo, esta deja de funcionar y no consume recursos, aunque sigue presente en el sistema. Este método resulta más seguro que borrar apps esenciales, pues su eliminación puede provocar fallos en notificaciones, alarmas, llamadas u otras funciones básicas.

Al desinstalar aplicaciones, es frecuente que queden archivos basura, caché o datos residuales en la memoria del celular. Para evitarlo, es recomendable borrar la caché y los datos de la app desde Configuración > Aplicaciones > Almacenamiento antes de proceder a su eliminación definitiva. Así se garantiza que no permanece información innecesaria ni restos que ocupen espacio y puedan provocar conflictos después.