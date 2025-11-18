Tecno

Qué hacer si un número desconocido te pide el código de verificación de WhatsApp

Mensajes y llamadas falsas simulan ser el soporte oficial de la aplicación de Meta para obtener este número, que puede desembocar en varios delitos como la suplantación de identidad

Guardar
WhatsApp es uno de los
WhatsApp es uno de los principales canales de comunicación dónde se envía muchas veces información confidencial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La creciente sofisticación de los ciberdelincuentes ha puesto en alerta a usuarios de WhatsApp ante una modalidad de fraude que busca apoderarse de cuentas personales mediante la obtención del código de verificación.

Este número de seis dígitos, indispensable para acceder a la aplicación en un nuevo dispositivo, se ha convertido en el objetivo principal de quienes intentan suplantar identidades y acceder a información privada.

Tanto la Guardia Civil de España como el soporte técnico de WhatsApp han reiterado que bajo ninguna circunstancia debe compartirse el código de verificación, ya sea por mensaje o llamada. Según estas autoridades, entregar este dato puede derivar en la pérdida total de acceso a la cuenta y en la exposición de datos sensibles a terceros.

De qué forma ciberdelincuentes buscan robar el código de verificación de WhatsApp

Los ciberdelincuentes utilizan mensajes y
Los ciberdelincuentes utilizan mensajes y llamadas falsas para obtener el código de verificación de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de engaño suele comenzar con un contacto inesperado: los atacantes pueden presentarse a través de una llamada, un mensaje de WhatsApp o un correo, haciéndose pasar por personal de soporte técnico de WhatsApp o representantes de instituciones reconocidas.

En ocasiones, los mensajes buscan generar alarma al advertir sobre supuestos bloqueos inminentes o actividades sospechosas en la cuenta, con el propósito de inducir a la víctima a entregar el código de verificación.

En otras situaciones, los delincuentes simulan un error inocente, alegando que han introducido el número de la víctima por equivocación y solicitan amablemente que se reenvíe el código recibido, ocultando su verdadera intención de tomar el control de la cuenta.

Por qué no se debe compartir el código de verificación de WhatsApp

El código de verificación de
El código de verificación de WhatsApp es clave para proteger el acceso a cuentas personales y datos privados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El código de verificación que envía la aplicación de Meta cumple una función exclusiva: confirmar que quien intenta acceder a la cuenta posee físicamente el número de teléfono registrado.

Este mecanismo de seguridad impide que personas ajenas completen el proceso de registro en otro dispositivo sin ese dato. No obstante, si el usuario cede el código, el atacante puede registrar el número en un nuevo dispositivo, tomar el control de la cuenta y restringir el acceso del titular legítimo.

Una vez que el atacante obtiene el control, puede activar la verificación en dos pasos y modificar los datos de recuperación, lo que dificulta que el propietario original recupere su cuenta.

Cómo prevenir la pérdida del control de la cuenta de WhatsApp

La activación de la verificación
La activación de la verificación en dos pasos en WhatsApp refuerza la seguridad ante intentos de fraude. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La principal medida de protección consiste en no compartir nunca el código de verificación recibido por WhatsApp, sin importar el motivo que alegue quien lo solicita, según el soporte técnico de la plataforma. WhatsApp nunca solicitará este dato por ningún canal de comunicación.

Desconfiar de cualquier mensaje, llamada o correo que exija esta información resulta esencial para evitar caer en la trampa. Además, la activación de la verificación en dos pasos desde la configuración de la cuenta añade una capa extra de seguridad.

Este sistema permite establecer un PIN adicional, que actúa como un segundo factor de autenticación y bloquea el acceso incluso si el atacante logra obtener el código original enviado por la aplicación.

Cuáles son los riesgos de que un extraño tome el control de la cuenta de WhatsApp

El riesgo de perder el acceso a la cuenta de WhatsApp tras un ataque de este tipo trasciende la simple interrupción de las conversaciones. En la plataforma se almacenan listas de contactos, historiales de chats, fotos, videos personales y documentos en distintos formatos.

En este servicio digital se
En este servicio digital se almacenan archivos o fotos sensibles que pueden ser usadas en contra del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas cuentas están vinculadas con servicios bancarios, agendas laborales y grupos familiares, lo que incrementa la gravedad de una posible intrusión. La exposición de esta información puede facilitar fraudes dirigidos, extorsiones o robo de identidad.

Los ciberdelincuentes pueden acceder a números de cuenta, datos sensibles compartidos en conversaciones o incluso suplantar la identidad del usuario ante amigos y conocidos, multiplicando el daño potencial.

Por este motivo, WhatsApp y diversos expertos insisten en la importancia de mantener la confidencialidad del código de verificación y en la necesidad de activar varias barreras de seguridad para proteger la integridad de la cuenta y la privacidad de los datos almacenados en la aplicación.

Temas Relacionados

WhatsAppCódigo de verificaciónMensajesLlamadasMetaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Gestionar varios perfiles y números en WhatsApp desde un solo iPhone, será posible muy pronto

Chats, archivos y configuraciones aisladas, serán las funciones con seguridad más usadas

Gestionar varios perfiles y números

Instalar WhatsApp Plus 2025 gratis APK: por qué es peligroso hacerlo

La plataforma de Meta puede suspender tu cuenta si utilizas aplicaciones no oficiales, desarrolladas por terceros y que no cumplen con sus condiciones del servicio

Instalar WhatsApp Plus 2025 gratis

Google presenta Gemini 3, su IA más avanzada con Modo IA: será tu contador, agente de viajes y hasta profesor

Esta nueva inteligencia artificial cuenta con la capacidad de generar gráficos directamente en el buscador. Por ejemplo, al consultar sobre préstamos hipotecarios, puede mostrar una calculadora comparativa

Google presenta Gemini 3, su

Energía limpia: Google acelera sus objetivos verdes e impulsa innovaciones ante una mayor demanda por la IA

La compañía refuerza alianzas energéticas y desarrolla nuevas tecnologías renovables para mantener su compromiso ambiental, incluso ante el rápido incremento del consumo eléctrico por inteligencia artificial y centros de datos en expansión, según MIT Technology Review

Energía limpia: Google acelera sus

Cuidado al retirar dinero de un cajero automático: conoce los fraudes más comunes y cómo evitarlos

La vigilancia ante dispositivos extraños, la destrucción de comprobantes y la notificación inmediata de incidentes son acciones que reducen el riesgo de robos millonarios

Cuidado al retirar dinero de
DEPORTES
El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

TELESHOW
Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

INFOBAE AMÉRICA

A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum