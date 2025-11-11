Tecno

El código secreto de WhatsApp que nunca debes enviar por mensaje o decir por llamada: perderás acceso a tu cuenta

Ciberdelincuentes se hacen pasar por el soporte de la aplicación de Meta o simulan errores inocentes, con el objetivo de obtener este número y suplantar la identidad de la víctima ante familiares o amigos

WhatsApp es uno de los
WhatsApp es uno de los canales preferidos por los atacantes por su uso masivo.

Autoridades como la Guardia Civil de España y el soporte técnico de WhatsApp han advertido que nunca se debe compartir el código de verificación de la aplicación de Meta, ya sea en mensaje o llamada, para evitar perder el acceso a la cuenta y exponer información sensible a extraños.

En los últimos meses, se han visto casos en que ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios de la plataforma para suministrar este número de seis dígitos, que es el encargado de permitir que la cuenta se abra en un nuevo dispositivo.

Cómo los ciberdelincuentes buscan obtener el código de verificación de WhatsApp

El procedimiento usado por los ciberdelincuentes suele iniciar con un contacto inesperado: una llamada, un mensaje de texto o un correo en el que se presentan como personal de soporte técnico de la aplicación o como representantes de instituciones reconocidas.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar
Los ciberdelincuentes se hacen pasar por soporte técnico de WhatsApp o instituciones para obtener el código de verificación.

A través de mensajes que buscan generar alarma, advierten sobre supuestos bloqueos inminentes o actividades sospechosas en la cuenta, con el objetivo de inducir a la víctima a entregar el código de verificación.

En otras ocasiones, los atacantes simulan un error inocente, alegando que han introducido el número de la víctima por equivocación y solicitan amablemente que se reenvíe el código que llegará al teléfono, ocultando que su verdadera intención es tomar el control de la cuenta.

Qué función tiene el código de verificación de WhatsApp

El código de verificación que envía la app de Meta tiene una función exclusiva: confirmar que quien intenta acceder a la cuenta posee físicamente el número de teléfono registrado. Este mecanismo de seguridad impide que extraños completen el proceso de registro en otro dispositivo sin ese dato.

Este código permite que la
Este código permite que la cuenta se abra en otro dispositivo.

Sin embargo, si el usuario cede el código, el atacante puede registrar el número en un nuevo dispositivo, tomar el control de la cuenta y restringir el acceso del titular legítimo.

Una vez que el atacante obtiene el control, puede activar la verificación en dos pasos y modificar los datos de recuperación, lo que dificulta que el propietario original recupere su cuenta.

Cómo evitar perder acceso a una cuenta de WhatsApp

La principal medida de protección consiste en no compartir nunca el código de verificación recibido por WhatsApp, sin importar el motivo que alegue quien lo solicita. La plataforma nunca solicitará este dato por ningún canal de comunicación.

Se debe desconfiar de cualquier
Se debe desconfiar de cualquier comunicación que solicite esta información privada.

Desconfiar de cualquier mensaje, llamada o correo que exija esta información es esencial para evitar caer en la trampa. Además, la activación de la verificación en dos pasos desde la configuración de la cuenta añade una capa extra de seguridad.

La verificación en dos pasos permite establecer un PIN adicional, que actúa como un segundo factor de autenticación y bloquea el acceso incluso si el atacante logra obtener el código original enviado por la aplicación.

Qué riesgos tiene revelar el código de verificación de WhatsApp a un extraño

El riesgo de perder el acceso a la cuenta de WhatsApp va más allá de la interrupción de las conversaciones. En la plataforma se almacenan listas de contactos, historiales de chats, fotos, videos personales y documentos en distintos formatos.

En la plataforma se suele
En la plataforma se suele almacenar contenido sensible como fotos o archivos laborales.

Muchas cuentas están vinculadas con servicios bancarios, agendas laborales y grupos familiares. La exposición de esta información puede facilitar fraudes dirigidos, extorsiones o robo de identidad.

Los ciberdelincuentes pueden acceder a números de cuenta, datos sensibles compartidos en conversaciones o incluso suplantar la identidad del usuario ante amigos y conocidos, lo que multiplica el daño potencial.

Por esta razón, WhatsApp y diversos expertos insisten en la importancia de mantener la confidencialidad del código de verificación y en la necesidad de activar varias barreras de seguridad para proteger la integridad de la cuenta y la privacidad de los datos almacenados en la aplicación.

