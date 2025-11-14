Tecno

Tres juegos gratuitos en Epic Games Store: disponible hasta el 20 de noviembre de 2025

Los usuarios pueden reclamar tres propuestas diferentes sin pago ni suscripción

Así funciona la nueva oferta
Así funciona la nueva oferta de Epic Games Store con tres juegos gratuitos (Foto: Epic Games)

Los usuarios de Epic Games Store podrán sumar a su biblioteca digital tres juegos sin costo alguno hasta las cinco de la tarde del 20 de noviembre.

ScourgeBringer, Songs of Silence y Zero Hour forman parte de la promoción semanal de la tienda, que sigue ampliando su estrategia de ofrecer títulos gratuitos para crecer en la competencia del sector. La oferta no requiere ningún pago, ni suscripción, solo una cuenta activa en la plataforma.

ScourgeBringer, acción frenética y plataformas en 2D

El juego combina mecánicas exigentes
El juego combina mecánicas exigentes y un apartado visual que apuesta por la inmediatez del combate - ScourgeBringer

ScourgeBringer trae una propuesta de acción en dos dimensiones con una estructura tipo roguelite. El jugador controla a Kyhra, una protagonista que debe enfrentarse a enemigos y retos en un entorno de niveles generados de forma aleatoria cada partida.

El título se destaca por su ritmo vertiginoso, orientado siempre al ataque y con una mecánica basada en combate centrado en la agresividad. El sistema de juego permite encadenar movimientos aéreos, saltos y ataques sin interrupciones.

La historia sitúa la acción en un mundo amenazado por un monolito llamado “El Azote”. Kyhra ingresa en la estructura para desentrañar los secretos detrás de su aparición y la crisis que genera en la humanidad. El juego combina mecánicas exigentes y un apartado visual que apuesta por la inmediatez del combate.

Songs of Silence, estrategia y narrativa en un mundo de fantasía

El avance del héroe y
El avance del héroe y la obtención de nuevas cartas resultan esenciales para adaptarse a los desafíos en Songs of Silence - Chimera Entertainment.

Songs of Silence apuesta por la combinación de estrategia 4X (exploración, expansión, explotación y exterminio), elementos de RPG y combate táctico basado en cartas. El jugador asume la gestión de un reino, desarrolla ciudades, administra recursos e impulsa héroes que lideran ejércitos a través de diferentes escenarios.

Reseñas en internet han resaltado el componente visual que se inspira en el Art Nouveau, con ambientaciones de fantasía medieval y una estética sofisticada.

Las batallas enfrentan a los ejércitos de forma automática, pero el usuario influye en el resultado usando cartas que representan habilidades especiales de los personajes. Acciones como ataques, defensas o conjuros pueden alterar el desarrollo del combate en tiempo real.

La oferta de Songs of Silence aporta una alternativa pausada y estratégica frente a la acción intensa de los otros títulos presentes en la promoción.

Zero Hour, simulador táctico y realista en primera persona

La configuración de Zero Hour
La configuración de Zero Hour premia a quienes adoptan una aproximación metódica y valoran el trabajo en equipo frente al impulso individualista - First Contact Entertainment.

Dentro de la selección semanal de Epic Games Store, Zero Hour representa un shooter en primera persona centrado en el realismo táctico y la coordinación en equipo. El planteamiento se aleja de los juegos de disparos convencionales de ritmo rápido y busca ofrecer experiencias donde la planeación y la calma son clave.

Antes de cada misión, los jugadores deben reunirse en una mesa de planificación para diseñar rutas, seleccionar objetivos y acordar la estrategia de intervención. Las partidas pueden incluir modalidades cooperativas y competitivas cinco contra cinco, con escenarios como rescate de rehenes y desactivación de explosivos.

El realismo del juego se manifiesta en la gestión limitada de recursos, el sistema de recarga manual de armas y la vulnerabilidad durante el cambio de equipamiento.

El próximo juego gratis en Epic Games Store: Zoeti

Tras anunciar la liberación de estos tres títulos, Epic Games confirmó que a partir del 20 de noviembre estará disponible gratuitamente Zoeti, un roguelike con combates por turnos y construcción de mazos.

Esta dinámica se mantendrá según el calendario habitual de la tienda, que cada semana renueva su catálogo de juegos gratuitos para los usuarios registrados.

La estrategia de la empresa de videojuegos, desarrollo de software y entretenimiento interactivo, Epic Games Store, es fortalecer su comunidad con propuestas variadas, desde acción intensa a estrategia pausada y simuladores de alta dificultad, facilitando el acceso a videojuegos de calidad sin coste y segmentando su público objetivo.

