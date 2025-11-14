LinkedIn ahora permite buscar personas con ayuda de la inteligencia artificial

La búsqueda con inteligencia artificial permite localizar perfiles profesionales específicos. (LinkedIn)

La búsqueda de personas en LinkedIn ha experimentado un avance notable con la integración de inteligencia artificial, una función que ya está disponible para los usuarios premium en Estados Unidos. Esta innovación permite realizar consultas en lenguaje natural, facilitando la localización de perfiles profesionales específicos sin depender de filtros complejos o términos exactos.

La nueva herramienta de LinkedIn, propiedad de Microsoft, supone una mejora respecto al sistema anterior, que requería conocer el título exacto de la persona buscada o utilizar múltiples filtros para afinar los resultados.

Cómo funciona la búsqueda mejorada

Ahora, quienes acceden a la función pueden escribir preguntas como “Encuéntrame inversores en el sector salud con experiencia en la FDA”, “personas que cofundaron una empresa de productividad y viven en Nueva York” o “¿Quién en mi red puede ayudarme a entender redes inalámbricas?”.

La implementación se suma a una tendencia global de buscadores y plataformas sociales que incorporan funciones de IA para conectar profesionales y optimizar la experiencia de búsqueda. (LinkedIn)

De acuerdo con Rohan Rajiv, director sénior de gestión de producto de LinkedIn, la búsqueda tradicional basada en coincidencias léxicas dejaba fuera a muchos perfiles relevantes. “La nueva búsqueda de personas impulsada por IA está diseñada para ser el camino más rápido hacia la persona que más puede ayudarte”, explicó Rajiv en declaraciones recogidas por TechCrunch.

Durante las primeras pruebas, la compañía observó que los usuarios empleaban la función para encontrar contactos que pudieran apoyarles en la búsqueda de empleo, la expansión de negocios o el desarrollo de su carrera profesional. Esta capacidad de realizar consultas en lenguaje natural elimina la necesidad de adivinar la combinación exacta de palabras clave, lo que, según LinkedIn, agiliza y simplifica el proceso de conexión entre profesionales.

Limitaciones y expansión futura

No obstante, la herramienta aún presenta limitaciones. Por ejemplo, los resultados pueden variar si se utiliza una consulta como “personas que cofundaron una startup de YC” en lugar de mencionar explícitamente “Y Combinator”.

LinkedIn reconoce que la IA todavía enfrenta desafíos para interpretar correctamente algunas consultas. (LinkedIn)

Asimismo, al buscar “personas que cofundaron una startup de voz IA”, aparecen perfiles con la insignia de “top voice” de LinkedIn, lo que indica que el sistema todavía perfecciona la interpretación de las consultas. La empresa ha señalado que continúa trabajando para mejorar la comprensión de las preguntas por parte de la inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer resultados más precisos y relevantes.

En cuanto a la disponibilidad, la función de búsqueda de personas con IA se encuentra actualmente habilitada para los usuarios premium en Estados Unidos. Aquellos que pueden acceder a la herramienta verán la frase “Estoy buscando…” en la barra de búsqueda, en lugar del tradicional “Buscar”. LinkedIn ha anunciado que planea expandir esta funcionalidad a otras regiones en los próximos meses, ampliando así el alcance de la innovación.

El lanzamiento de esta función se enmarca en una tendencia global de integración de inteligencia artificial en los motores de búsqueda. Plataformas como Google, Bing, Brave y DuckDuckGo ya han incorporado respuestas impulsadas por IA, mientras que startups y otras redes sociales, como Reddit, también han apostado por sistemas similares.

Por ahora, solo usuarios premium en Estados Unidos pueden acceder a esta función de LinkedIn. (Reuters)

A diferencia de Reddit, que ha restringido el acceso a sus datos y exige acuerdos de licencia para el entrenamiento de modelos de IA, LinkedIn aún no ha impuesto limitaciones a la utilización de su información para estos fines.

Rajiv comentó que la compañía todavía se encuentra en una etapa temprana respecto a la definición de políticas sobre el uso de sus datos por parte de navegadores y agentes de inteligencia artificial, aunque anticipó que en el futuro se establecerán directrices más sólidas.

En este escenario de rápida evolución tecnológica, Rajiv destacó que, pese a los avances, la búsqueda de personas sigue siendo un ámbito donde la experiencia directa y la calidad de los resultados presentan retos, lo que refuerza la necesidad de seguir perfeccionando estas herramientas.