CEO de LinkedIn advierte que los mejores trabajos no serán para los que vayan a las mejores universidades

El manejo de herramientas digitales marcan la tendencia al momento de contratara un recién egresado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el perfil profesional más demandado, desplazando el foco de los títulos universitarios de élite hacia la adaptabilidad y el aprendizaje continuo.

En un encuentro celebrado en la sede de Microsoft en San Francisco, el CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, sostuvo que los empleadores valoran cada vez más la capacidad de los candidatos para incorporar nuevas herramientas digitales y actualizarse de forma permanente, por encima de la procedencia académica.

Según datos de la propia LinkedIn, las ofertas laborales que exigen conocimientos en inteligencia artificial han experimentado un crecimiento de alrededor de 70% en el último año.

La mayoría de ofertas laborales piden conocimientos de IA revela la plataforma. (Foto: REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Este fenómeno se ve reforzado por una encuesta realizada por Microsoft en 2024, que revela que 71% de los directivos preferiría contratar a un postulante con menos experiencia pero con habilidades en IA, antes que a uno con mayor trayectoria pero sin esa formación.

Qué habilidad permitirá que un candidato sobresalga de otro

Durante su intervención, Roslansky enfatizó que la mentalidad de los profesionales será el factor decisivo en el acceso a los mejores empleos. “Creo que el cambio de mentalidad es probablemente lo más emocionante, porque sospecho que los mejores trabajos ya no pertenecerán a quienes tengan los títulos más prestigiosos o hayan estudiado en las mejores universidades”.

Agregó que los mejores empleos serán para los perfiles que sean adaptables, con visión de futuro, dispuestos a aprender y a adoptar nuevas herramientas, una transformación que abre oportunidades inéditas en el mercado laboral.

La mentalidad adaptable y la disposición a aprender son claves para acceder a los mejores empleos, afirma el CEO de LinkedIn. (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

También, el ejecutivo aclaró que la irrupción de la inteligencia artificial no implica una sustitución directa de los trabajadores por máquinas. “La inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero las personas que la adopten sustituirán a quienes no lo hagan”, aseguró Roslansky en el evento de Microsoft.

Además, subrayó que competencias como la empatía, la comunicación y la capacidad de establecer relaciones seguirán siendo claves para el éxito profesional.

Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los empleos

El impacto de la IA se refleja en la automatización de tareas como el procesamiento de datos, la gestión de correos y las búsquedas en la web. Frente a este escenario, adquiere mayor relevancia el perfil humano capaz de resolver conflictos, tomar decisiones éticas y generar confianza en clientes y grupos de trabajo.

Se debe potenciar funciones que la IA no ha podido replicar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una investigación de ManPowerGroup, basada en una encuesta a más de 40.000 empleadores en 42 países, muestra que las empresas priorizan cada vez más habilidades como el juicio ético, la atención al cliente, la gestión de grupos y la estrategia.

Estas capacidades, menos tangibles y difíciles de cuantificar, representan una ventaja competitiva crucial frente a la automatización.

Los empleadores buscan colaboradores que destaquen por su creatividad, su capacidad para improvisar ante situaciones imprevistas y su comprensión de los matices emocionales, cualidades que la inteligencia artificial aún no puede replicar.

Por qué todavía no es posible que la IA sustituya el trabajo humano

A pesar de los temores sobre una posible destrucción masiva de empleos, los organismos internacionales ofrecen una visión más equilibrada.

Los desarrollos emergentes serán complemento de la capacidad de cada individuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Internacional del Trabajo estima que uno de cada cuatro trabajadores desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la automatización, pero la mayoría de los puestos serán transformados, no eliminados.

El elemento humano mantiene su centralidad en aquellas funciones donde la inteligencia contextual, el criterio propio y la interacción personal resultan insustituibles. La expansión acelerada de los sistemas autónomos está impulsando una redistribución de responsabilidades y exige que los trabajadores desarrollen competencias complementarias.

Según citó el confidencial, la economista jefe de LinkedIn, Karin Kimbrough, definió la adaptabilidad como “la nueva moneda” del mercado laboral. El ritmo acelerado del desarrollo de la inteligencia artificial obliga a los profesionales a reinventarse de manera constante y a mantener una actitud abierta hacia el aprendizaje.