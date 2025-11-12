Tecno

Así es PS Portal: el inesperado dispositivo de PlayStation que está teniendo éxito entre los usuarios

La integración total con PS5 permite que este dispositivo tenga sincronización de partidas y acceso a la biblioteca digital sin interrupciones

Guardar
Sony confirma la llegada del
Sony confirma la llegada del juego en la nube a PS Portal, ampliando sus opciones más allá de la PS5. (SONY)

Inesperadamente, la PS Portal se está convirtiendo en un éxito entre los jugadores. Esta no es una consola que funciona de manera independiente, sino que su principal función es la de permitir el juego remoto al conectarse con PlayStation 5.

Esta opción, anteriormente, solo se podía realizar en computadores, tablets o celulares, pero tras dos años de su lanzamiento, este dispositivo se convirtió en la opción preferida por los usuarios para disfrutar de sus títulos de esta manera.

A esto se suma que recientemente Sony confirmó la llegada del juego en la nube, lo que amplía sus opciones de uso y desligarse de la consola de sobremesa.

Qué es la PS Portal y cómo se integra al ecosistema PlayStation

La PS Portal es una consola portátil diseñada específicamente por Sony para facilitar el acceso remoto a juegos de PS5. A primera vista, se asemeja a una consola portátil tradicional, pero su propósito principal radica en proporcionar una experiencia sólida de Remote Play.

El 51% de los usuarios
El 51% de los usuarios ya posee una PS Portal, según una encuesta reciente de Push Square.(PlayStation)

Al emparejarse con la PlayStation 5, permite disfrutar de los títulos instalados en la consola, incluso a distancia o desde cualquier habitación del hogar, sin depender de la televisión principal.

Takuro Fushimi, Senior Manager de Product Management en Sony, explicó que la Portal nació como un dispositivo complementario a la PS5, no como una consola independiente.

Según Fushimi, “el Portal ha superado a móviles, PC, PS4 y la propia PS5 como el dispositivo más popular para Juego Remoto” en el ecosistema PlayStation. El ejecutivo subrayó que, pese a su éxito, la portátil “continúa siendo un complemento de la consola principal, con sesiones medias de juego que rondan las dos horas”, lo que destaca el papel de la PS Portal como una pieza clave pero integrada al universo PlayStation.

Cómo está creciendo la PS Portal

De acuerdo con una encuesta en Push Square, antes de su lanzamiento una mayoría amplia de potenciales compradores mostraba escepticismo respecto al dispositivo: en 2023, el 60% de casi 6.000 encuestados aseguraba no tener intenciones de adquirirla y el 33% declaraba “cero interés” en el producto.

La PS Portal supera a
La PS Portal supera a móviles, PC y PS4 como principal medio de acceso a Remote Play.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta situación cambió rápidamente tras su llegada al mercado. Una reciente encuesta, realizada por el mismo medio, revela que cerca del 51% de los usuarios ya posee la portátil y un 32% afirma que la utiliza al menos una vez por semana.

Estos datos subrayan el crecimiento acelerado en la adopción y la capacidad del dispositivo para fidelizar a su público, mostrando cómo una propuesta específica puede traducirse en un fenómeno de ventas cuando responde a necesidades no cubiertas por ofertas anteriores.

En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que alrededor del 5% de los propietarios de PS5 ya ha sumado una PS Portal a su colección. Aunque pueda parecer un porcentaje reducido, representa un impacto notable dentro de una base instalada tan masiva como la de la última generación de consolas PlayStation.

Los datos proporcionados por Sony indican que quienes usan PS Portal muestran una implicación mayor con el ecosistema PlayStation respecto al resto de usuarios.

En Estados Unidos, el 5%
En Estados Unidos, el 5% de los propietarios de PS5 ya sumó una PS Portal a su colección.(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

“Nuestro análisis revela que los jugadores con Portal mantienen sesiones de juego más largas y acceden a la plataforma con mayor frecuencia”, aseguró Takuro Fushimi al medio Tech Radar.

La portátil se ha consolidado así en muy poco tiempo como el principal medio de acceso al Remote Play, dejando atrás alternativas como el uso de móviles, PC, la propia PS4 o incluso otra PS5 para este fin.

Además, la integración total con la PS5 posibilita tareas que otros dispositivos no facilitan, como la sincronización directa de partidas, el acceso a la biblioteca digital completa del usuario y la ausencia de interrupciones técnicas gracias a una conectividad optimizada especialmente para el hardware de Sony.

Temas Relacionados

PS PortalPlayStationSonyPS5VideojuegosConsolasTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué se calienta mi teléfono móvil y qué puedo hacer para solucionarlo

El sobrecalentamiento puede acortar la vida útil de los celulares y poner en riesgo la seguridad; identificar causas puede prevenir un daño total

Por qué se calienta mi

Jeff Bezos, fundador de Amazon, reveló la habilidad humana que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar

El auge de la automatización ha llevado a las grandes empresas de diferentes sectores a priorizar en algunos momentos la creatividad y la capacidad de adaptación por encima de los títulos académicos

Jeff Bezos, fundador de Amazon,

Esta es la nueva forma de guardar información: ya no necesitarás las memorias USB y pendrives

El almacenamiento en la nube y los discos externos reemplazan a los pendrives por su mayor capacidad, velocidad y seguridad

Esta es la nueva forma

Ser multado por la IA es posible: conductores en España ya lo están viviendo

En Barcelona, las cámaras inteligentes han detectado más de 2.500 infracciones en un mes durante la fase de pruebas

Ser multado por la IA

Precio del iPhone 17 en Argentina: cuánto cuesta en noviembre de 2025

A mayor capacidad de almacenamiento, mayor será el precio del dispositivo. El de 256 GB tiene un costo de 2.500.000 pesos

Precio del iPhone 17 en
DEPORTES
“La relación ha cambiado”: la

“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: “Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron”

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

TELESHOW
Liam Gallagher llegó a la

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

INFOBAE AMÉRICA

Guía para entender el mundo

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos

Se multiplican las crisis en Cuba: la dictadura declaró como “epidemia” el brote de dengue, chikunguña y oropouche

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas