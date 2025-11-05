Tecno

PlayStation Portal ahora cuenta con juego en la nube sin usar la PS5: cómo funciona

El catálogo de juegos en la nube de PS Portal incluye títulos como Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth y Grand Theft Auto V

La actualización de PS Portal
La actualización de PS Portal permite jugar sin depender de la PS5, accediendo a títulos desde cualquier lugar con conexión estable.

Finalmente, PlayStation Portal cuenta con juego en la nube de manera oficial. Tras un año en versión beta, la esperada función de Cloud Streaming se convierte en una realidad para los usuarios de ciertos países y suscriptores del servicio de PlayStation.

Esta es una opción que le dará independencia al dispositivo, al permitir usarlo sin estar ligado a la PlayStation 5 (PS5) y reproducir juegos desde la nube en cualquier lugar, mientras se mantengan las condiciones de rendimiento.

El juego en la nube llega a PlayStation Portal

La actualización que habilita el streaming de juegos en la nube en PS Portal se lanza el 6 de noviembre, siguiendo una fase de pruebas que permitió afinar la experiencia basada en la retroalimentación de los usuarios.

De esa manera, los miembros de PlayStation Plus Premium en territorios seleccionados tienen la posibilidad de acceder a este servicio y disfrutar tanto de juegos de su propia biblioteca digital como de títulos incluidos en los catálogos de PlayStation Plus y de clásicos.

El servicio de streaming en
El servicio de streaming en la nube de PlayStation Portal solo está disponible en 30 países, excluyendo a toda Latinoamérica en su lanzamiento. (SONY)

La actualización está limitada a solo 30 países, un recorte que deja fuera a toda Latinoamérica, uno de los mercados con más seguidores de la marca. Según el listado oficial, países como Japón, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania e Italia sí acceden al nuevo servicio, mientras los jugadores en el resto del continente americano deben esperar futuras fases de expansión.

Qué se necesita para jugar en la nube con PS Portal

Para entrar en la nueva era que propone PS Portal, los usuarios deben cumplir con varios requisitos clave. Primero, es indispensable una suscripción activa a PlayStation Plus Premium, el nivel más alto y costoso de la membresía. Sin esta condición, el acceso al juego en la nube no está permitido.

Además, resulta fundamental contar con una conexión a internet de alta velocidad: Sony indica como recomendación un ancho de banda de subida de al menos 15 Mbps para garantizar una experiencia fluida, sin interrupciones ni baja calidad gráfica.

La nueva interfaz de PlayStation
La nueva interfaz de PlayStation Portal organiza las funciones en tres pestañas: Remote Play, Cloud Streaming y Búsqueda de títulos compatibles. (PlayStation)

La actualización presenta una interfaz completamente rediseñada para PS Portal, ahora organizada en tres pestañas principales que reflejan la dualidad de funciones del dispositivo:

  • Remote Play: permite conectar el accesorio a una PS5 asignada y reproducir juegos instalados en la consola, incluso si se encuentra en otra parte de la vivienda. Esta modalidad no requiere suscripción adicional.
  • Cloud Streaming: los suscriptores Premium visualizan aquí todos los títulos compatibles para jugar en la nube, además de poder empezar partidas instantáneamente sin necesidad de descarga previa.
  • Búsqueda: los jugadores pueden identificar rápidamente si un determinado título admite la nueva funcionalidad, e incluso recibir un código QR para acceder a la tienda y ampliar su biblioteca.

Qué juegos están disponibles y cómo se gestiona el catálogo

Uno de los grandes atractivos de la actualización reside en el catálogo de juegos accesibles vía streaming. Sony confirmó que, desde su lanzamiento, más de 2.800 títulos resultan compatibles con el servicio. El usuario puede jugar no solo a una selección de juegos del PlayStation Plus Game Catalog y el Catálogo clásico, sino también a aquellos títulos digitales de su propia biblioteca, siempre y cuando hayan sido adquiridos en la PlayStation Store y cuenten con soporte de streaming.

El catálogo de juegos en
El catálogo de juegos en la nube de PS Portal incluye títulos destacados como Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth y Grand Theft Auto V. (SONY)

Entre los títulos destacados figuran grandes lanzamientos actuales como Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V y Resident Evil 4. También se suman éxitos recientes y clásicos remasterizados, como Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea y The Last of Us Part II Remastered.

El acceso a la lista completa de títulos compatibles se efectúa desde la propia interfaz del dispositivo, que guía al jugador hacia el sitio oficial en caso de desear información pormenorizada.

