El botón que pocos conocen y que evita robos en la cuenta bancaria al retirar dinero de un cajero

En la mayoría de terminales la opción está señalizada con un color rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El simple acto de presionar el botón de ‘cancelar’ antes de alejarse de un cajero automático puede marcar la diferencia entre mantener a salvo los fondos y exponer la información bancaria a extraños.

El Banco de España ha puesto el foco en este gesto, que suele pasar desapercibido, como una de las prácticas más eficaces para evitar robos y fraudes al utilizar estos terminales.

Por qué es peligroso dejar el cajero sin oprimir la tecla ‘cancelar’

El riesgo de dejar la sesión abierta tras una operación en el cajero es alto. Según el Banco de España, en determinados modelos, la sesión permanece activa durante varios segundos después de retirar el dinero.

En cajeros antiguos la sesión puede permanecer activa por unos segundos sin que el usuarios se percate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese intervalo, una persona ajena podría acceder a datos sensibles, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso realizar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado correctamente.

Por ello, la entidad sugiere de forma enfática pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal, lo que garantiza el cierre total de la sesión y bloquea cualquier intento de acceso posterior.

Qué otras medidas reducen los riesgos al retirar dinero de cajero

El Banco de España destaca la importancia de recoger el recibo generado por la operación. Si no se necesita conservarlo, debe destruirse, porque puede contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos documentos en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a datos privados.

Guardar el dinero y los objetos personales antes de alejarse del cajero reduce el riesgo de robos y fraudes en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pauta esencial es guardar el dinero y los objetos personales antes de alejarse del cajero, evitando organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal. Esta precaución reduce la exposición a posibles robos o fraudes, porque la distracción en ese lugar puede ser aprovechada por delincuentes.

Al introducir el PIN, se aconseja cubrir el teclado con la mano libre, el teléfono o la cartera, con el objetivo de impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Además, antes de utilizar cualquier cajero, es fundamental inspeccionar el aspecto del terminal. Es necesario verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero.

Cuáles son los métodos más comunes de fraude en cajeros

El Banco de España alerta sobre fraudes en cajeros automáticos como la clonación de tarjetas, cámaras ocultas y trampas en el dispensador de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España advierte sobre varios métodos habituales de fraude en cajeros automáticos, entre los que se encuentran los siguientes:

La clonación de tarjetas mediante dispositivos que copian los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

La colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes.

Las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Para minimizar los riesgos, la autoridad financiera sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

De qué forma la tecnología ayuda a prevenir fraudes en la cuenta bancaria

Activar notificaciones de transacciones y usar tarjetas virtuales refuerza la seguridad ante robos de datos en cajeros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras. Entre ellas, destaca la activación de notificaciones por SMS o correo para cada transacción, lo que permite detectar movimientos no autorizados.

Otras medidas clave son la configuración de límites diarios de retirada de efectivo y la preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Asimismo, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales proporciona una capa de seguridad adicional frente a posibles robos de datos físicos en cajeros automáticos.

La educación financiera y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se convierten en aliados fundamentales para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.